7 лучших бюджетных электромобилей, которые еще можно пригнать без налогов

Воскресенье 17 августа 2025 08:00
7 лучших бюджетных электромобилей, которые еще можно пригнать без налогов Фото: подержанные электромобили в нашей стране относительно недороги (unsplash.com)
Автор: Игорь Широкун

С января 2026 года в Украине должны поменяться условия импорта электромобилей - будут отменены налоговые "скидки", которые сегодня достигают 30% стоимости машины. Пока есть время, какую подержанную "электричку" заказать себе из-за границы?

О семерке недорогих электромобилей, которые стоит пригнать из-за границы до отмены льгот на НДС и пошлины, читайте в материале РБК-Украина.

7 лучших бюджетных электромобилей, которые еще можно пригнать без налоговФото: VW e-Golf базируется на "Гольфе" седьмого поколения (wikipedia.org)

Volkswagen e-Golf

Идеальный выбор для сторонников классического формата, которые несмотря на то решили пересесть на электрическую машину. Это хорошо знакомый Golf седьмого поколения, но с электроприводом. Несмотря на объемные батареи, салон и багажник остались вместительными.

Предлагаются версии с аккумуляторами на 24 кВт⋅ч (до 190 км пробега) и 35 кВт⋅ч (до 300 км). Разгон до 100 км/ч - 10,4 с. В Украине доступны преимущественно подержанные авто с европейского и американского рынков, притом среди них немало свежих и ухоженных экземпляров.

7 лучших бюджетных электромобилей, которые еще можно пригнать без налоговФото: Volkswagen ID.4 (wikipedia.org)

Volkswagen ID.4

Популярный кроссовер, который в основном представлен у нас в китайской версии - из-за доступной цены (новым такой стоил около $29 000). Есть варианты с задним приводом и полным - последний имеет два электромотора (313 л.с.). Китайские версии ID.4 отличаются от европейских дизайном: другой клиренс, бамперы, иллюминация между фонарями. Запас хода - от 400 до 550 км.

7 лучших бюджетных электромобилей, которые еще можно пригнать без налоговФото: Volkswagen ID.3 (wikipedia.org)

Volkswagen ID.3

Компактный электрохэтчбек С-класса, который уже в Украине можно было приобрести новым примерно за $21 000. Цена привлекательна благодаря китайскому производству, но качество не пострадало. Авто имеет просторный салон, хорошую батарею и возможность быстрой зарядки - отличный вариант для ежедневного использования. Отличия между китайскими и европейскими (более дорогими) версиями - в типе батареи и зарядном порту.

7 лучших бюджетных электромобилей, которые еще можно пригнать без налоговФото: Nissan Leaf II (wikipedia.org)

Nissan Leaf II

Заслуженная модель, которая долгое время оставалась самым популярным электромобилем в мире. Второе поколение унаследовало главные преимущества: доступную цену, простоту конструкции, надежность и вместительный кузов с удобным салоном.

В Украине модель продавалась официально через дилерскую сеть. Такие авто оснащены батареей на 40 кВт⋅ч, что обеспечивает пробег до 389 км в городском режиме и до 270 км в смешанном цикле.

Кроме того, на вторичном рынке встречаются "европейские" версии Leaf e+ с аккумулятором на 62 кВт⋅ч, что позволяет проехать еще больше без подзарядки. Стоимость подержанных авто колеблется от $9000 до $30000 - в зависимости от года выпуска, состояния и комплектации.

7 лучших бюджетных электромобилей, которые еще можно пригнать без налоговФото: Tesla Model Y (wikipedia.org)

Tesla Model Y

Несмотря на появление многочисленных конкурентов с более доступными и надежными моделями, Tesla Model Y сохраняет уверенные позиции. В Украину эти авто в основном попадают через аукционы - как аварийные машины, которые потом ремонтируют местные мастера.

Model Y хорошо известна украинским водителям, технически она базируется на седане Model 3, поэтому имеет проверенную платформу. Интерьер довольно сдержанный, но одна из комплектаций предлагает семь мест - редкая опция для электромобиля.

Можно выбрать версию с одним электромотором и задним приводом или полноприводную модификацию с двумя двигателями. Даже в базовой версии запас хода впечатляет, а самая мощная модификация разгоняется до 100 км/ч всего за 3,5 секунды - невероятный показатель для семейного авто.

7 лучших бюджетных электромобилей, которые еще можно пригнать без налоговФото: Volvo XC40 Recharge (wikipedia.org)

Volvo XC40 Recharge

XC40 Recharge - это не отдельно спроектированный электромобиль, а электрическая версия популярного кроссовера Volvo XC40. Батарею удачно интегрировали в пол, поэтому пространство в салоне и багажнике почти не пострадало.

Как и подобает Volvo, авто имеет качественную отделку, богатое оснащение и премиальный комфорт. Особо стоит отметить подвеску - она мягкая и хорошо справляется с неровностями, что редко встречается среди электромобилей.

Электроверсия XC40 также имеет существенно лучшую динамику по сравнению с топливными аналогами, что добавляет ей привлекательности для тех, кто хочет совместить комфорт и драйв.

7 лучших бюджетных электромобилей, которые еще можно пригнать без налоговФото: Hyundai Kona Electric (wikipedia.org)

Hyundai Kona Electric

Второе поколение корейского кроссовера в электрическом варианте хорошо известно в Украине, так как продавалось в официальной дилерской сети (цены от $26 000). К нам попадает также и из Европы. Существует две модификации. Первая, условно городская, отличается меньшей батареей (39 кВт⋅ч) и пробегом до 305 км. Электромотор мощностью 136 л.с. имеет крутящий момент 395 Нм. Вторая, дальнобойная версия имеет больший аккумулятор (64 кВт⋅ч), и автономность до 480 км. Мощность двигателя - 204 л.с., что обеспечивает еще лучшую динамику и комфорт при движении.

Что будет с ценами на электромобили в 2026 году

До января 2026 года импорт электромобилей в Украину освобожден от уплаты НДС и таможенной пошлины. И пока не было никаких сигналов о том, что законодатели эту льготу продолжат. Это грозит ростом цены на 30% - примерно столько сегодня экономят при покупке счастливые новоиспеченные владельцы электромобилей.

Однако на практике этой экономии почти не видно: электромобили в украинских автосалонах стоят примерно столько же, как и аналогичные модели в Европе. Поэтому говорить о том, что с начала 2026 года цены вырастут сразу на треть - некорректно.

Вывод

Конечно, потребители, у которых есть возможность, стараются приобрести электромобиль в текущем году, какими бы утешительными ни были прогнозы экспертов относительно цен на "электрички" в следующем году.

Мы готовы присоединиться к мнению, что большого подорожания не будет, и что определять цены на электромобили в Украине в 2026 году будет не отмена налоговых льгот, а рыночные механизмы.

Ранее в нашей публикации мы разбирались, какая машина, электромобиль или бензиновая, выгоднее для украинских дорог.

Также в наших публикациях недавно мы предостерегали потребителей от пяти грубых ошибок, которые делают автомобилисты при выборе типа кузова.

При подготовке статьи были использованы материалы AutoRia, Autogeek и сайты компаний-производителей.

