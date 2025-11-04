ua en ru
Головна » Бізнес » Авто

Електромобіль економніший за бензиновий - чи ні: експерт розкрив правду

Вівторок 04 листопада 2025 08:00
Електромобіль економніший за бензиновий - чи ні: експерт розкрив правду Фото: комерційна вигода електромобіля залежить від того, де його заряджати (unsplash.com)
Автор: Ігор Широкун

Одна з причин, що спонукає українських споживачів купувати електромобілі - дешевизна його "заправки". Яка насправді не завжди виходить така вже дешева. А на чию користь буде порівняння електрики з бензином?

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів відомий автоексперт, засновник AUTOGEEK Євгеній Муджирі.

Електромобіль проти бензину: яке авто насправді вигідніше в Україні

Отже, чому електромобілі стали настільки популярними в Україні? Прямих причин декілька, і хоча ми не візьмемо на себе сміливість розставити їх у порядку значимості, вони такі:

  • Вони дешевше паливних машин в утриманні;
  • Вони модні;
  • Вони цікаві в керуванні;
  • Вони стали доступніші за ціною.

Електромобіль економніший за бензиновий - чи ні: експерт розкрив правдуФото: навіть якщо заряджатись на публічних зарядках, це буде дешевше за заправку бензином чи дизелем (gettyimages.com)

Електромобіль - то економія. Це дійсно так?

– Так, це справедливе твердження, - говорить експерт ринку електромобілів Євгеній Муджирі. - Електромобіль дійсно економніший у повсякденному використанні. У вас немає витрат на пальне, заміну масла, фільтри, коробку передач – обслуговування набагато простіше. А якщо ви заряджаєтеся вдома, то вартість "заправки" може бути у 3-4 рази нижчою, ніж на бензиновому авто.

Наприклад, середнє споживання енергії електромобілем – близько 15 кВт·год на 100 км. Якщо електроенергія коштує навіть 5 гривень за кВт·год, то це всього 75 гривень за 100 км.

Для порівняння, бензинове авто з витратою 7 літрів на 100 км витратить понад 350 гривень. Різниця очевидна.

Найголовніше

Як бачимо, за розрахунками експертів електромобільного світу батарейні машини обходяться сімейному бюджету дешевше паливних аналогів. Причому цікаво те, що відсоток економії залежить від зусиль власника.

Якщо водій правильно наладить для себе алгоритм заряджання батареї, кожні 100 км будуть обходитись йому буквально копійки.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Autogeek.

