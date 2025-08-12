Электромобиль или бензин: что реально выгоднее для украинских дорог

Что дороже - машина с ДВС или электромобиль

Благодаря усилиям китайских производителей и разного рода дилерским схемам электромобили в Украине почти сравнялись по цене с топливными машинами. То есть две машины с различными силовыми установками, но одного размерного класса можно приобрести за одинаковые деньги.

При этом одна машина будет более динамичной, а вторая - более дальнобойной. И бак одной можно будет заполнить за несколько минут, а второй - за несколько часов.

На чем дешевле ездить - на бензине или электричестве

В наше время сравнить расходы на жидкое топливо и электроэнергию довольно просто, ведь на рынке есть модели, имеющие на выбор или бензиновый, или электрический двигатель.

Не вдаваясь здесь в технические подробности и не ссылаясь на конкретные бренды, скажем, что 100 километров пробега обойдутся:

владельцу электромобиля - около 80 грн, если заряжать электромобиль дома по домашнему (бытовому) тарифу;

владельцу такого же бензинового авто - порядка 400 - 450 грн.

Выгода несомненна. Но сугубо дома электромобили заряжают далеко не всегда, и тогда за киловатт приходится платить во много раз больше - в среднем по 15 - 20 грн./кВт (зависит от сети и скорости зарядки). И тогда 100 км пробега на электромобиле будут стоить уже порядка 300 - 400 грн.

В пользу электрических авто будет еще более дешевлое и не такое частое регламентное ТО-1 и ТО-2, но в пересчете на километр пробега выгода исчисляется не в гривнах, а в копейках.

Фото: чтобы реально экономить на топливе, владелец электромобиля должен заряжаться дома (unsplash.com)

Какая машина больше теряет при перепродаже

Вероятно, говоря о рентабельности использования топливной и электрической машин, надо учесть еще два фактора - потерю цены и ресурс батареи.

Авто с двигателем внутреннего сгорания обычно лучше сохраняет свою стоимость на вторичном рынке. Электромобили, особенно премиальные, дешевеют быстрее - главным образом из-за деградации тяговой батареи, которая составляет до 40% стоимости авто.

В отличие от ДВС, где износ зависит от пробега, литий-ионные батареи стареют независимо от того, сколько машина проехала. Даже в пределах гарантийного срока 7 - 10 лет новая батарея теряет до 30 - 40% емкости, что существенно влияет на цену при продаже.

Батарея умрет раньше

С возрастом электромобиля, особенно после его 9 - 10 лет, возрастает риск полного выхода батареи из строя. Отказ даже одной ячейки может сделать всю батарею непригодной. В таком случае придется либо ремонтировать, либо заменять ее - и это недешево.

Новая батарея стоит от 8000 евро, а покупка подержанной или ремонт своей - от 1000. Такие расходы могут перечеркнуть всю экономию на топливе, особенно если авто уже старое и имеет низкую остаточную стоимость.

Что будет с ценами на электромобили в 2026 году в Украине

До января 2026 года в нашу страну электромобили завозятся без уплаты НДС и пошлины. То есть до конца текущего года покупатель может экономить до 30% стоимости новой машины. (Из крупных таможенных платежей сегодня взимается только акциз, но он не превышает нескольких сотен евро.)

Но фактически такой экономии нет - "электрички" в украинских автосалонах никак не дешевле таких же моделей в Европе. То есть сказать, что в начале следующего года электромобили подорожают сразу на треть, нельзя.

Более того, львиная доля машин с электроприводом, покупаемых в нашей стране - это вовсе не новые машины из салонов официальных дилеров (где наиболее эффективны сегодняшние скидки).

Основу рынка батарейных авто составляют битые экземпляры с американских аварийных аукционов и "серые" машины с китайского рынка, где они дешевле сразу по нескольким внутренним причинам.

Одним словом, в конечном итоге цену на электромобили в Украине в 2026 году отрегулирует не отмена таможенных льгот (если она еще состоится), а его величество рынок. Где главный фактор популярности "электричек", по мнению автожурналистов РБК-Украина, - именно их низкая цена.

Вывод

Итак, если считать только стоимость километра пробега, ездить на электротяге дешевле. Причем - кратно, иногда в 4 - 5 раз выгоднее, чем на жидком топливе. Но если заряжаться не дома, а на станциях по коммерческой цене, то экономия стремится к нулю. Особенно если учесть стоимость собственного времени, потраченного на ожидание.

А если сравнивать целесообразность топливного авто и электромобиля в целом, с учетом деградации батареи и потери рыночной цены машины, то говорить об экономии надо с еще большей осторожностью.

Вероятно, поэтому производители "электричек" пропагандируют их на основе других плюсов - в частности, экологичности, комфортности управления и несравненной динамики. И здесь "бензинкам" с дизелями действительно крыть нечем.