Електромобіль чи бензин: що реально вигідніше для українських доріг

Буквально останні два-три роки додали до переваг електромобіля кілька нових пунктів. Але вартість "заправки" найчастіше все одно є головним аргументом. І як не дивно - найбільш сумнівним. То яка машина вигідніша?
Про умови, коли електромобіль буде вигіднішим з точки зору економії, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Завдяки зусиллям китайських виробників та різного роду дилерським схемам електромобілі в Україні майже зрівнялись за ціною з паливними машинами. Тобто дві автівки з різними силовими установками, але одного розмірного класу можна придбати за однакові гроші.
При тому одна машина буде більш динамічною, а друга - більш далекобійною. І бак однієї можна буде заповнити за кілька хвилин, а другої - за кілька годин.
В наш час порівняти витрати на рідке пальне і електроенергію доволі просто, адже на ринку є моделі, що мають на вибір або бензиновий, або електричний двигун.
Не вдаючись тут у технічні подробиці і не посилаючись на конкретні бренди, скажемо, що 100 кілометрів пробігу обійдуться:
Вигода безсумнівна. Але суто вдома електромобілі заряджають далеко не завжди, і тоді за кіловат доводиться платити у багато разів більше - в середньому по 15 - 20 грн./кВт (залежить від мережі і швидкості зарядки). І тоді 100 км пробігу на електромобілі коштуватимуть уже порядку 300 - 400 грн.
На користь електричних авто буде ще дешевше і не таке часте регламентне ТО-1 та ТО-2, але в перерахунку на кілометр пробігу вигода обраховується не гривнах, а в копійках.
Певно, говорячи про рентабельність використання паливної та електричної автівок, треба врахувати ще два чинники - втрату ціни і ресурс батареї.
Авто з двигуном внутрішнього згоряння зазвичай краще зберігає свою вартість на вторинному ринку. Електромобілі, особливо преміальні, дешевшають швидше - головним чином через деградацію тягової батареї, яка становить до 40% вартості авто.
На відміну від ДВЗ, де знос залежить від пробігу, літій-іонні батареї старішають незалежно від того, скільки машина проїхала. Навіть в межах гарантійного строку 7 - 10 років нова батарея втрачає до 30 - 40% ємності, що суттєво впливає на ціну при продажу.
З віком електромобіля, особливо після його 9 - 10 років, зростає ризик повного виходу батареї з ладу. Відмова навіть одного елемента може зробити всю батарею непридатною. У такому випадку доведеться або ремонтувати, або замінювати її - і це недешево.
Нова батарея коштує від 8000 євро, а покупка вживаної чи ремонт своєї - від 1000. Такі витрати можуть перекреслити всю економію на пальному, особливо якщо авто вже старе і має низьку залишкову вартість.
До січня 2026 року в нашу країну електромобілі завозяться без сплати ПДВ та мита. Тобто до кінця поточного року покупець може заощаджувати до 30% вартості нової машини. (З великих митних платежів сьогодні стягується лише акциз, але він не перевищує кількох сотень євро.)
Але фактично такої економії немає - "електрички" в українських автосалонах ніяк не дешевші за такі ж моделі в Європі. Тобто сказати, що на початку наступного року електромобілі подорожчають одразу на третину, не можна.
Більш того, левова частка машин з електроприводом, що купуються в нашій країні - це зовсім не нові машини із салонів офіційних дилерів (де найбільш ефективні сьогоднішні знижки).
Основу ринку батарейних авто складають биті екземпляри з американських аварійних аукціонів і "сірі" машини з китайського ринку, де вони дешевші відразу з кількох внутрішніх причин.
Одним словом, зрештою ціну на електромобілі в Україні в 2026 році відрегулює не скасування митних пільг (якщо вона ще відбудеться), а його величність ринок. Де головний чинник популярності "електричок", на думку автожурналістів РБК-Україна, - саме їх низька ціна.
Отже, якщо рахувати суто вартість кілометра пробігу, їздити на електротязі дешевше. Причому - кратно, іноді у 4 - 5 разів вигідніше, ніж на рідкому паливі. Але якщо заряджатись не вдома, а на станціях за комерційною ціною, то економія прагне до нуля. Особливо коли врахувати вартість власного часу, витраченого на очікування.
А якщо порівнювати доцільність паливного авто та електромобіля в цілому, з урахуванням деградації батареї та втрати ринкової ціни машини, то говорити про економію треба з ще більшою обережністю.
Певно, тому виробники "електричок" пропагують їх тепер через інші плюси - зокрема, екологічність, комфортність керування і незрівняну динаміку. І тут "бензинкам" з дизелями справді крити нічим.
При підготовці статті були використані матеріали Autogeek та Autocar.