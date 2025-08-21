ua en ru
Чт, 21 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Эффективное охлаждение авто: когда открытое окно лучше кондиционера

Четверг 21 августа 2025 08:00
UA EN RU
Эффективное охлаждение авто: когда открытое окно лучше кондиционера Фото: открытые окна в авто напрямую не заменяют кондиционер, но часто другого варианта просто нет (freepik.com)
Автор: Игорь Широкун

Да, кондиционер - эффективное средство охладить салон автомобиля. Но и открытые окна не сдают позиций - достаточно посмотреть, сколько современных авто ездят в жару с опущенным стеклом в дверях. В чем секрет такого парадокса?

О случаях, когда открытые окна действительно заменяют кондиционер в автомобиле, читайте в материале РБК-Украина.

Спасаемся от жары: кондиционер против открытых окон

Многие водители убеждены, что открытые окна - не менее достойный, а иногда даже более полезный вариант. И что интересно, такого мнения придерживаются даже владельцы авто с современными системами климат-контроля.

Так что же лучше: воздух, охлажденный радиатором-испарителем или свежий - прямо с улицы?

Преимущества открытых окон

Быстрое охлаждение после стоянки. В раскаленном на солнце авто открытые окна позволяют быстро выпустить горячий воздух - кондиционеру для этого нужно существенно больше времени.

Эффективность на коротких маршрутах: во время непродолжительных поездок кондиционер просто не успевает охладить салон, а свежий воздух через окна обеспечивает приятную вентиляцию даже на низкой скорости.

Меньший риск простудиться: окна не создают резкого перепада температур, как это бывает при сильном охлаждении кондиционером - особенно это важно для детей и людей с чувствительным иммунитетом.

В системе кондиционирования, особенно если ее не обслуживать, поселяются, живут и размножаются бактерии и грибки. Зато циркуляция воздуха через окна не позволяет микроорганизмам накапливаться и вредить людям.

Оптимально при умеренной температуре. Когда на улице комфортные +22+26°C, активное охлаждение воздуха и не нужно - достаточно просто проветрить салон.

Экономия топлива - на городских скоростях движения открытые окна не требуют дополнительной энергии, в отличие от кондиционера, который нагружает двигатель.

Ремонт стеклоподъемников дешевле. Не секрет, что часто владелец катается с открытыми окнами не потому, что ему так нравится, а потому, что ему не по карману ремонт системы климат-контроля (кондиционера). Ну а обеспечить опускание хотя бы одного окна из четырех гораздо проще.

Эффективное охлаждение авто: когда открытое окно лучше кондиционераФото: по нескольким причинам даже владельцы машин с климат-контролем выбирают поездки с открытыми окнами (freepik.com)

Преимущества кондиционера

Точный контроль температуры. Вы можете точно установить желаемую температуру, независимо от погодных условий за окном. И не отвлекаться потом от руля, чтобы настроить микроклимат заново.

Охлаждение даже в пробках. Кондиционер работает эффективно даже когда авто стоит - в отличие от окон, которые требуют движения для вентиляции.

Меньше шума: открытое окно на скорости создает сильный аэродинамический шум, тогда как кондиционер работает тихо. Да и вообще, через опущенное стекло в салон проникает немало уличных звуков (да еще и пыль в придачу).

Отсутствие сквозняков. Кондиционер не создает неприятных потоков воздуха, если необдуманно открыть окна на противоположных сторонах машины.

Чистый воздух. Благодаря салонному фильтру кондиционер задерживает пыль, аллергены, выхлопные газы - все то, что попадает в салон через открытые окна.

Так как лучше?

Лучше так, как вам будет удобнее. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Кондиционер - это удобство, точность и комфорт, но он требует исправного оборудования и может быть дорогим в содержании, особенно если машина довольно старая. Окна - это простота, естественность и экономия, но не всегда достаточная эффективность в условиях жары или пробок.

В конце концов, опытные водители комбинируют оба способа. Например, открывают окна на несколько минут после стоянки, чтобы выпустить горячий воздух, а затем включают кондиционер на умеренную мощность.

Ранее в нашей публикации мы рассказывали водителям о трех приемах, которые облегчают пользование машиной без кондиционера в жару.

Также в наших публикациях недавно мы разбирались, почему в жару случается больше ДТП и как избежать такой опасности.

При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Autocar.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильное движение
Новости
Крылатые ракеты, "Кинжалы" и не только: главное о массированной атаке РФ по Украине этой ночью
Крылатые ракеты, "Кинжалы" и не только: главное о массированной атаке РФ по Украине этой ночью
Аналитика
Чтобы Путин снова не напал. Какие гарантии безопасности США и Европа обещают Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Чтобы Путин снова не напал. Какие гарантии безопасности США и Европа обещают Украине