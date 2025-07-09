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Три приема, чтобы выжить в жару в машине без кондиционера: их знают единицы

Среда 09 июля 2025 18:00
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Три приема, чтобы выжить в жару в машине без кондиционера: их знают единицы Фото: Умеренные +22 +23°С - это не просто комфорт в салоне. При такой температуре водитель дольше всего сохраняет внимательность. (gettyimages.com)
Автор: Игорь Широкун

Конечно, нет ничего проще, чем нажать кнопку и выставить градусы поменьше - и через 3 минуты в салоне установится комфортная температура. А как одолеть жару, когда кондиционер не работает или его нет совсем?

О том, как пережить жару владельцу машины без кодиционера, читайте в материале РБК-Украина.

Холода не будет, но...

Чудес не бывает - установить в интерьере удобные +22°С при забортных на десять градусов больше может только компрессорный кондиционер. Но убрать из салона адскую жару хотя бы до уровня, когда не плавится мозг и водитель остается внимательным, можно и другими средствами.

1. Не доводите до состояния сауны

Жарче всего бывает в машине когда она простоит даже непродолжительное время на солнце - в таких случаях термометр часто показывает +50 +60°С. При таких условиях даже работающий кондиционер дает эффект не сразу, поэтому выгоднее до такого ситуацию не доводить.

  • Не оставляйте машину на солнце на длительное время;
  • Когда такое приходится делать, оставляйте немного приоткрытыми хотя бы два окна, чтобы нагретый парниковым эффектом воздух не задерживался в салоне;
  • Обязательно заслоняйте большие окна солнцеотражающими экранами - в первую очередь это касается больших наклонных стекол, как то лобовое и стекло крышки багажника у хэтчбеков.

2. Уберите горячий воздух

Когда вы пришли к запаркованной машине с ее горячим салоном, вполне реально снизить температуру на 15-20 градусов, то есть до вполне приемлемых пределов. Как это сделать?

  • Откройте все двери и окна, а если у вас хэтчбек или универсал - еще и багажник. Уже через 1-2 минуты горячий воздух выйдет наружу и будет заменен более прохладным воздухом с улицы.
  • Чтобы остыли все элементы интерьера (тоже нагретые до 50-60°C), нужно больше времени.
  • Переставьте машину в затененное место или туда, где есть сквозняк - например, между двумя многоэтажками. Если такой возможности нет - оставьте авто с открытыми дверями на 5-10 минут.

Три приема, чтобы выжить в жару в машине без кондиционера: их знают единицыФото: Высокая забортная температура внутри авто усиливается парниковым эффектом (pixabay.com)

3. Наладьте вентиляцию.

Во время движения избегать критической жары в машине проще, хотя комфортной прохлады без кондиционера также достичь не всегда возможно;

  • Отключите рециркуляцию - воздух должен поступать с улицы;
  • Включите вентилятор на максимум. При этом регулятор температуры должен быть в минимальном положении, в синей зоне его шкалы;
  • Направьте поток воздуха в ноги и на лицо - именно эти каналы обычно подают наибольший объем воздуха извне;
  • Открытые окна дают положительный эффект при движении на малой скорости. При том на полном ходу на загородной трассе целесообразно опустить лишь одно-два окна и то на несколько сантиметров.

Вывод

Известный факт, что в жару вероятность аварии существенно увеличивается. Поэтому если нет технических средств создать полностью комфортную температуру в салоне, подойдите к вопросу с другой стороны.

Во-первых, снижайте температуру в салоне хотя бы на столько градусов, на сколько позволяют альтернативные методы. А во-вторых, чаще делайте остановки для передышки - например, заезжая на АЗС с прохладным кафе.

Ранее в нашей публикации мы рассказывали автомобилистам о том, как не попасть в аварию из-за жары на дворе.

Также в наших публикациях мы говорили о том, какое давление следует держать в шинах автомобиля, когда стрелка термометра приближается к 40°С.

При подготовке статьи были использованы материалыAutocentre, Autobild и Motor.

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