Ефективне охолодження авто: коли відкрите вікно краще за кондиціонер

Так, кондиціонер – ефективний засіб охолодити салон автомобіля. Але і відкриті вікна не здають позицій - достатньо подивитись, скільки сучасних авто їздять у спеку з опущеним склом у дверях. У чому секрет такого парадоксу?

Про випадки, коли відкриті вікна дійсно замінюють кондиціонер в автомобілі, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Рятуємось від спеки: кондиціонер проти відкритих вікон

Чимало водіїв переконані, що відкриті вікна - не менш гідний, а іноді навіть корисніший варіант. І що цікаво, такої думки дотримуються навіть власники авто з сучасними системами клімат-контролю.

То що ж краще: повітря, охолоджене радіатором-випарником чи свіже - просто з вулиці?

Переваги відкритих вікон

Швидке охолодження після стоянки. У розпеченому на сонці авто відкриті вікна дозволяють швидко випустити гаряче повітря - кондиціонеру для цього потрібно суттєво більше часу.

Ефективність на коротких маршрутах. Під час нетривалих поїздок кондиціонер просто не встигає охолодити салон, а свіже повітря через вікна забезпечує приємну вентиляцію навіть на низькій швидкості.

Менший ризик застудитися. Вікна не створюють різкого перепаду температур, як це буває при сильному охолодженні кондиціонером - особливо це важливо для дітей та людей з чутливим імунітетом.

Здорове середовище. У системі кондиціонування, особливо якщо її не обслуговувати, оселяються, живуть і розмножуються бактерії і грибки. Натомість циркуляція повітря через вікна не дозволяє мікроорганізмам накопичуватись і шкодити людям.

Оптимально при помірній температурі. Коли на вулиці комфортні +22+26°C, активне охолодження повітря і не потрібне - достатньо просто провітрити салон.

Економія пального. На міських швидкостях руху відкриті вікна не потребують додаткової енергії, на відміну від кондиціонера, який навантажує двигун.

Ремонт склопідйомників дешевше. Не секрет, що часто власник катається з відкритими вікнами не тому, що йому так подобається, а тому, що йому не по кишені ремонт системи клімат-контролю (кондиціонера). Ну а забезпечити опускання бодай одного вікна з чотирьох набагато простіше.

Фото: з кількох причин навіть власники машин з клімат-контролем обирають поїздки з відкрити вікнами (freepik.com)

Переваги кондиціонера

Точний контроль температури. Ви можете точно встановити бажану температуру, незалежно від погодних умов за вікном. І не відволікатись потім від керма, щоби налаштувати мікроклімат заново.

Охолодження навіть у заторах. Кондиціонер працює ефективно навіть коли авто стоїть - на відміну від вікон, які потребують руху для вентиляції.

Менше шуму. Відкрите вікно на швидкості створює сильний аеродинамічний шум, тоді як кондиціонер працює тихо. Та й взагалі, через опущене скло до салону проникає чимало вуличних звуків (та ще й пилюка на додачу).

Відсутність протягів. Кондиціонер не створює неприємних потоків повітря, якщо необдумано відкрити вікна на протилежних сторонах машини.

Чисте повітря. Завдяки салонному фільтру кондиціонер затримує пил, алергени, вихлопні гази - усе те, що потрапляє в салон через відкриті вікна.

То як краще?

Краще так, як вам буде зручніше. Обидва варіанти мають свої плюси і мінуси. Кондиціонер - це зручність, точність і комфорт, але він потребує справного обладнання і може бути дорогим в утриманні, особливо якщо машина доволі стара. Вікна - це простота, природність і економія, але не завжди достатня ефективність в умовах спеки чи заторів.

Зрештою, досвідчені водії комбінують обидва способи. Наприклад, відкривають вікна на кілька хвилин після стоянки, щоб випустити гаряче повітря, а потім вмикають кондиціонер на помірну потужність.