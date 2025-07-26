Где держать зимние шины летом, чтобы не покупать новые каждый год: простые правила

Чего боятся шины

Зимние модели шин более капризны в отношении условий хранения, что объясняется особыми свойствами резины, из которой изготавливают их протектор - она мягкая, часто содержит много натуральных веществ, а иногда еще и пористая.

При хранении зимних шин нельзя:

оставлять их под прямыми солнечными лучами. Ультрафиолет солнечного света приводит к быстрой деградации резины - она теряет эластичность, получает мелкие трещины, протектор становится неэффективным на морозе;

держать колеса в условиях высокой температуры - свыше +25 +30 градусов С. Влияние жары на зимние покрышки примерно такое же, как и влияние солнечного света;

размещать шины так, чтобы они оказывались деформированными на протяжении длительного периода. Этот пункт касается всех шин независимо от сезонного назначения, которые хранятся без дисков.

Кроме соблюдения указанных выше базовых условий, перед тем как сложить шины на хранение, владельцу стоит позаботиться еще о нескольких вещах. (Собственно, ничто не мешает вытащить зимние колеса из их хранилища и обслужить их посреди лета).

Чистота

Хоть это и не крайне обязательно, но желательно вымыть шины перед отправкой на отдых, и в первую очередь это касается колес в сборе - когда они хранятся вместе с дисками. Соль и грязь не способствуют сохранности, равно как и точной балансировке. А еще на чистой покрышке легче увидеть повреждения.

Особенно важно вычистить внутренние стороны дисков: там может ровным слоем скапливаться плотная грязь, которая нарушает балансировку колеса.

Фото: формально срок службы шины - 5 лет, но при правильном хранении он больше. Год и неделя выпуска указаны на боковине (unsplash.com)

Посторонние предметы

Зимние покрышки должны отдыхать после тщательного осмотра и очистки протектора от посторонних предметов. В ламелях зимних шин обязательно найдутся мелкие камешки, и если их долго не убирать, форма этих прорезей будет нарушена и шина будет хуже работать на льду.

Также удалите гвозди, куски проволоки и подобные металлические предметы, которые любят застревать в протекторе. Во время этого может выясниться, что шина повреждена насквозь, и тогда ее придется везти в мастерскую.

Собственно, с каждым таким повреждением надо убедиться, что найденный гвоздь не создал сквозного отверстия. И проверить, не спускает ли воздух в том месте, можно самостоятельно - например, нанося мыльную воду на место, где торчал гвоздь.

Также осмотрите боковины шины - там вы можете обнаружить порезы или выпуклости. Шишки - сигнал, что шину пора списывать. Небольшие (до 1-2 см) порезы можно устранить, и лучше - сразу, чтобы избежать их развития.

Давление - важный индикатор состояния

Пока колеса лежат в гараже, на балконе или в подвале, стоит проверить давление в каждом. Если одно из колес существенно отличается давлением от других - ищите причину. Возможно, есть скрытое повреждение, невидимый гвоздь, трещины на вентиле или даже утечка в месте прилегания резины к диску. Это случается, когда диск старый и имеет коррозию или остатки резины на посадочной поверхности.

Вывод

Покупка нового комплекта любых шин - нешуточная встряска для семейного бюджета, а зимних покрышек это касается в наибольшей степени. Поэтому так важно не допустить их преждевременного старения - которое, между прочим, означает потерю характеристик шин и ухудшение безопасности движения на скользкой дороге.

Поэтому есть резон найти немного времени летом, чтобы проконтролировать режим хранения своей "зимы" и ее состояние.