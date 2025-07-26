Где держать зимние шины летом, чтобы не покупать новые каждый год: простые правила

Катаясь в теплую погоду на летних шинах, мы думаем, что зимняя резина тем временем отдыхает и экономит свой ресурс. Если бы это было так! Случается, во время летнего перерыва она стареет не менее интенсивно, чем когда работает на авто.
О нескольких правилах, которые не дадут зимним шинам преждевременно состариться в течение летнего отдыха, читайте в материале РБК-Украина.
Зимние модели шин более капризны в отношении условий хранения, что объясняется особыми свойствами резины, из которой изготавливают их протектор - она мягкая, часто содержит много натуральных веществ, а иногда еще и пористая.
При хранении зимних шин нельзя:
Кроме соблюдения указанных выше базовых условий, перед тем как сложить шины на хранение, владельцу стоит позаботиться еще о нескольких вещах. (Собственно, ничто не мешает вытащить зимние колеса из их хранилища и обслужить их посреди лета).
Хоть это и не крайне обязательно, но желательно вымыть шины перед отправкой на отдых, и в первую очередь это касается колес в сборе - когда они хранятся вместе с дисками. Соль и грязь не способствуют сохранности, равно как и точной балансировке. А еще на чистой покрышке легче увидеть повреждения.
Особенно важно вычистить внутренние стороны дисков: там может ровным слоем скапливаться плотная грязь, которая нарушает балансировку колеса.
Зимние покрышки должны отдыхать после тщательного осмотра и очистки протектора от посторонних предметов. В ламелях зимних шин обязательно найдутся мелкие камешки, и если их долго не убирать, форма этих прорезей будет нарушена и шина будет хуже работать на льду.
Также удалите гвозди, куски проволоки и подобные металлические предметы, которые любят застревать в протекторе. Во время этого может выясниться, что шина повреждена насквозь, и тогда ее придется везти в мастерскую.
Собственно, с каждым таким повреждением надо убедиться, что найденный гвоздь не создал сквозного отверстия. И проверить, не спускает ли воздух в том месте, можно самостоятельно - например, нанося мыльную воду на место, где торчал гвоздь.
Также осмотрите боковины шины - там вы можете обнаружить порезы или выпуклости. Шишки - сигнал, что шину пора списывать. Небольшие (до 1-2 см) порезы можно устранить, и лучше - сразу, чтобы избежать их развития.
Пока колеса лежат в гараже, на балконе или в подвале, стоит проверить давление в каждом. Если одно из колес существенно отличается давлением от других - ищите причину. Возможно, есть скрытое повреждение, невидимый гвоздь, трещины на вентиле или даже утечка в месте прилегания резины к диску. Это случается, когда диск старый и имеет коррозию или остатки резины на посадочной поверхности.
Покупка нового комплекта любых шин - нешуточная встряска для семейного бюджета, а зимних покрышек это касается в наибольшей степени. Поэтому так важно не допустить их преждевременного старения - которое, между прочим, означает потерю характеристик шин и ухудшение безопасности движения на скользкой дороге.
Поэтому есть резон найти немного времени летом, чтобы проконтролировать режим хранения своей "зимы" и ее состояние.
Ранее в нашей публикации мы рассказывали водителям, чего нельзя делать с шинами в жару и что запрещают автомобилистам компании-производители.
А о трех самых эффективных приемах обмана клиентов на СТО мы рассказывали в нашем отдельном материале.
При подготовке статьи были использованы материалы Rosava, Nokian Tyres, Continental и Шина плюс.