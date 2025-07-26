Де тримати зимові шини влітку, щоб не купувати нові щороку: прості правила

Катаючись у теплу погоду на літніх шинах, ми думаємо, що зимова гума тим часом відпочиває і заощаджує свій ресурс. Якби ж то так! Бува, під час літньої перерви вона старішає не менш інтенсивно, ніж коли працює на авто.
Про кілька правил, які не дадуть зимовим шинам передчасно зістаритись протягом літнього відпочинку, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Зимові моделі шин більш примхливі щодо умов зберігання, що пояснюється особливими властивостями гуми, з якої виготовляють їхній протектор - вона м’яка, часто містить багато натуральних речовин, а іноді ще пориста.
При зберіганні зимових шин не можна:
Крім дотримання зазначених вище базових умов, перед тим як скласти шини на зберігання, власникові варто подбати ще про кілька речей. (Власне, ніщо не заважає витягнути зимові колеса з їхнього сховища і обслужити їх посеред літа).
Хоч це і не край обов’язково, але бажано вимити шини перед відправкою на відпочинок, і в першу чергу це стосується коліс у зборі - коли вони зберігаються разом з дисками. Сіль і бруд не сприяють зберіганню, так само як і точному балансуванню. А ще на чистій покришці легше побачити пошкодження.
Особливо важливо вичистити внутрішні сторони дисків: там може рівним шаром скупчуватися щільний бруд, який порушує балансування колеса.
Зимові покришки мають відпочивати після ретельно огляду і очищення протектора від сторонніх предметів. В ламелях зимових шин обов’язково знайдуться дрібні камінчики, і якщо їх довго не прибирати, форма цих прорізей буде порушена і шина гірше працюватиме на льоду.
Також видаліть цвяхи, шматки дроту та подібні металеві предмети, які люблять застрягати в протекторі. Під час цього може з’ясуватися, що шина пошкоджена наскрізь, і тоді її доведеться везти у майстерню.
Власне, з кожним таким пошкодженням треба переконатись, що знайдений цвях не створив наскрізного отвору. І перевірити, чи не спускає повітря в тому місці, можна самотужки - наприклад, наносячи мильну воду на місце, де стирчав цвях.
Також огляньте боковини шини - там ви можете виявити порізи чи випуклості. Гулі - сигнал, що шину пора списувати. Невеликі (до 1-2 см) порізи краще усунути відразу, щоб уникнути їхнього розвитку.
Поки колеса лежать в гаражі, на балконі або в підвалі, варто перевірити тиск у кожному. Якщо одне з коліс суттєво відрізняється тиском від інших - шукайте причину. Можливо, є приховане пошкодження, невидимий цвях, тріщини на вентилі або навіть витік у місці прилягання гуми до диска. Це трапляється, коли диск старий і має корозію або залишки гуми на посадочній поверхні.
Купівля нового комплекту будь-яких шин - неабиякий струс для сімейного бюджету, а зимових покришок це стосується у найбільшій мірі. Тому так важливо не допустити їхнього передчасного старіння - яке, між іншим, означає втрату характеристик шин і погіршення безпеки руху на слизькій дорозі.
Тому є резон знайти трохи часу влітку, щоби проконтролювати режим зберігання своєї "зими" та її стан.
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При підготовці статті були використані матеріали Rosava, Nokian Tyres, Continental та Шина плюс.