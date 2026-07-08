Дали авто попользоваться и получили штраф: как не платить за чужие нарушения

Передали авто родственнику, другу или коллеге, а штраф за превышение скорости вам пришел? В МВД объяснили, как через несколько минут избежать таких ситуаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД Украины .

Владельцы часто передают авто мужу или жене, родственникам, друзьям или коллегам. Однако если камера автофиксации зафиксирует превышение скорости или другое нарушение, постановление сначала поступает человеку, на которого зарегистрирован транспортное средство.

В МВД объяснили, что избежать такой ситуации можно с помощью услуги назначения должного пользователя. Ее еще называют шерингом авто.

Кто такой подобающий пользователь

Надлежащий пользователь – это человек, который законно управляет автомобилем, но не является его владельцем. После оформления услуги право собственности не переходит: машина остается зарегистрированной за владельцем.

В то же время штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные камерами, будут поступать надлежащему пользователю. То есть отвечать за превышение скорости или другие нарушения должен фактически водитель.

Оформить такой статус может человек с действующим национальным водительским удостоверением соответствующей категории. Также подойдет водительское удостоверение иностранного государства, если оно отвечает требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года.

Как оформить другого водителя на авто

Назначить надлежащего пользователя можно в автономном сервисном центре МВД или онлайн через Кабинет водителя или приложение Действие. Инициировать оформление может как владелец автомобиля, так и водитель, желающий пользоваться им официально.

Для оформления надлежащего пользователя через Кабинет водителя понадобятся:

от владельца авто – свидетельство о регистрации транспортного средства;

от будущего пользователя – удостоверение водителя соответствующей категории.

Далее владелец и водитель обмениваются заявкой по электронной почте и подтверждают ее электронной подписью. Оформить услугу можно дистанционно.

Для оформления надлежащего пользователя через Действие требуются:

от владельца авто – паспорт в форме ID-карты или загранпаспорт, а также свидетельство о регистрации автомобиля;

от будущего пользователя – паспорт в форме ID-карты или загранпаспорт и водительское удостоверение соответствующей категории.

Процедура происходит с помощью QR-кода:

владелец создает запрос;

водитель сканирует QR-код и подтверждает согласие;

собственник согласовывает заявку;

сервисные центры МВД автоматически прорабатывают обращение.

В МВД отметили, что обработка заявки происходит автоматически и может занять до пяти минут. После этого в Кабинете водителя и приложения "Действие" у надлежащего пользователя появится цифровое свидетельство о регистрации транспортного средства.

На какой срок оформляют пользователя

Владелец автомобиля и водитель самостоятельно определяют срок, на который назначают должного пользователя. Если необходимость передачи авто исчезла, оформление можно отменить досрочно.

Сделать это может любая из сторон – владелец или водитель. Отменить статус можно онлайн через сервис, где его оформляли, или офлайн в сервисном центре МВД.

Одновременно на один автомобиль можно назначить только одного надлежащего пользователя. Кроме того, этот статус не дает права уезжать за границу на чужом авто. Для этого требуются отдельные документы от владельца.