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Авто »

Хотите "красивый" номер на авто? В МВД объяснили, как выбрать цифры онлайн

08:45 05.07.2026 Вс
2 мин
Сколько придется выложить за номер мечты?
aimg Мария Науменко
Хотите "красивый" номер на авто? В МВД объяснили, как выбрать цифры онлайн Фото: установка номерного знака на автомобиль (autotheme.info)
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Водители могут выбрать новый номерной знак с желаемой комбинацией цифр во время онлайн-обмена техпаспорта. Проверить доступные варианты можно сразу в системе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Владельцы автомобилей могут выбрать новый номерной знак с желаемым сочетанием цифр при оформлении услуги "Восстановление и обмен свидетельства о регистрации транспортного средства" в Кабинете водителя.

Услуга доступна не только для тех, кто хочет изменить номерные знаки. Ею также можно воспользоваться при потере или повреждении свидетельства о регистрации транспортного средства, а также в других случаях, когда закон предусматривает выдачу нового техпаспорта.

Как выбрать "красивый" номер онлайн

Сначала необходимо авторизироваться в Кабинете водителя с помощью ID.GOV.UA или Действие. Подписи. Далее следует выбрать услугу "Восстановление и обмен свидетельства о регистрации транспортного средства".

При оформлении заявки нужно выбрать опцию замены номерного знака. После этого система покажет доступные комбинации цифр, среди которых можно выбрать подходящую и завершить подачу заявки.

В МВД отмечают, что список номеров обновляется в режиме реального времени. То есть водитель может сразу увидеть, свободна ли желаемая комбинация.

Сколько стоит номер с желаемыми цифрами

Стоимость зависит от сочетания цифр и категории транспортного средства. Цена платных номерных знаков может составлять от 4800 до 96000 гривен.

Кроме стоимости выбранной комбинации нужно отдельно оплатить административную услугу, бланк нового свидетельства о регистрации и изготовление номерных знаков как металлической спецпродукции.

Точную цену и доступность конкретной комбинации можно проверить непосредственно в Кабинете водителя при оформлении услуги.

Напоминаем, украинцы, пережившие российский плен или незаконное лишение свободы,смогут бесплатно восстановить водительские права и документы на авто.

Также опекунам пропавших без вести при особых обстоятельствах разрешили восстанавливать документы на транспортные средства, зарегистрированные на их имя.

Ранее РБК-Украина писала, что во время военного положения украинцы могут управлять автомобилем с водительским удостоверением, срок действия которого истек, если оно было выдано впервые на два года.

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