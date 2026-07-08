Дали авто покористуватися і отримали штраф: як не платити за чужі порушення

Передали авто родичу, другу чи колезі, а штраф за перевищення швидкості прийшов вам? У МВС пояснили, як за кілька хвилин уникнути таких ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС України .

Власники часто передають авто чоловікові чи дружині, родичам, друзям або колегам. Однак якщо камера автофіксації зафіксує перевищення швидкості чи інше порушення, постанова спершу надходить людині, на яку зареєстрований транспортний засіб.

У МВС пояснили, що уникнути такої ситуації можна за допомогою послуги призначення належного користувача. Її ще називають шерингом авто.

Хто такий належний користувач

Належний користувач - це людина, яка законно керує автомобілем, але не є його власником. Після оформлення послуги право власності не переходить: машина залишається зареєстрованою за власником.

Водночас штрафи за порушення ПДР, які зафіксували камери, надходитимуть належному користувачу. Тобто відповідати за перевищення швидкості чи інші порушення має фактичний водій.

Оформити такий статус може людина з чинним національним посвідченням водія відповідної категорії. Також підійде посвідчення водія іноземної держави, якщо воно відповідає вимогам Конвенції про дорожній рух 1968 року.

Як оформити іншого водія на авто

Призначити належного користувача можна офлайн у будь-якому сервісному центрі МВС або онлайн через Кабінет водія чи застосунок Дія. Ініціювати оформлення може як власник автомобіля, так і водій, який хоче користуватися ним офіційно.

Для оформлення належного користувача через Кабінет водія знадобляться:

від власника авто - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

від майбутнього користувача - посвідчення водія відповідної категорії.

Далі власник і водій обмінюються заявкою через електронну пошту та підтверджують її електронним підписом. Оформити послугу можна дистанційно.

Для оформлення належного користувача через Дію потрібні:

від власника авто - паспорт у формі ID-картки або закордонний паспорт, а також свідоцтво про реєстрацію автомобіля;

від майбутнього користувача - паспорт у формі ID-картки або закордонний паспорт і посвідчення водія відповідної категорії.

Процедура відбувається за допомогою QR-коду:

власник створює запит;

водій сканує QR-код і підтверджує згоду;

власник погоджує заявку;

сервісні центри МВС автоматично опрацьовують звернення.

У МВС зазначили, що обробка заявки відбувається автоматично та може тривати до п'яти хвилин. Після цього в Кабінеті водія та застосунку Дія у належного користувача з'явиться цифрове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

На який строк оформлюють користувача

Власник автомобіля і водій самостійно визначають строк, на який призначають належного користувача. Якщо потреба передавати авто зникла, оформлення можна скасувати достроково.

Зробити це може будь-яка зі сторін - власник або водій. Скасувати статус можна онлайн через сервіс, де його оформлювали, або офлайн у сервісному центрі МВС.

Водночас на один автомобіль можна призначити лише одного належного користувача. Крім того, цей статус не дає права виїжджати за кордон на чужому авто. Для цього потрібні окремі документи від власника.