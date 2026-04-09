Почему авто "жрет" много горючего: 5 причин, которые стоит знать каждому водителю

Неумолимые цифры на стелах АЗС побуждают даже обеспеченных автомобилистов задуматься: почему мое авто ест больше, чем соседское? А действительно, почему?
О факторах, влияющих на расход топлива машиной, и о том, как повернуть их в свою пользу, читайте в материале РБК-Украина.
Главное
Первое, с чего следует начать водителю, который заподозрил свою машину в расточительстве: действительно ли так оно и есть? Возможно, вас просто поразили цифры на чеках после заправки?
На самом деле, объективно оценить аппетит машины нетрудно:
Совет: максимально проясните вашу ситуацию. И уже после этого начинайте борьбу за экономию топлива. В том числе опираясь и на наши советы ниже.
Даже если иметь в виду, что все водители управляют машиной вполне рационально, все равно можно заметить большую разницу в аппетите разных моделей. Этому есть несколько объяснений, которые следует учитывать при выборе автомобиля в автосалоне или на авторынке:
Автоэксперт Дмитрий Чабан, тест-пилот тестовой команды Tyres Testing Group, объясняет:
"Никому не хочется выложить немалые деньги за новенький автомобиль, а потом испытать разочарование - в том числе из-за высоких расходов на заправку. Поэтому об этом нужно подумать еще при выборе авто. Перед покупкой посетите автосалон и обязательно (!) не просто поведите тест-драйв, а примерьте авто на себя и свои потребности.
После проверки машины на удобство и вместительность обратите внимание на паспортный и реальный расход топлива. Большинство моделей сегодня показывают на панели и среднюю цифру, и текущий расход, нужно только не забыть обнулить показатели перед тест-драйвом. Во время пробной поездки проверяйте не только посадку, обзорность по зеркалам и через стекло, но и реакции силового агрегата - и не пытайтесь ехать экономно, наоборот, придерживайтесь вашей обычной манеры езды и не избегайте пробок.
Короткий тест-драйв на несколько километров как раз и покажет значение, близкое к максимальному, ведь именно во время коротких пробегов и медленной езды в пробках расход топлива увеличивается. А вот в автомобилях с гибридными силовыми агрегатами все наоборот. Поэтому на них лучше, по возможности, проехать быстро по пустой дороге - в таком режиме гибрид менее эффективен."
Одна из наиболее распространенных причин большого аппетита машины - технические проблемы, причем часто это мелочи, недорогие при устранении:
Подобные неполадки могут добавлять к расходу 0,5-1,0 л/100 км, при том что благодаря комфортности современных моделей водитель может ничего не замечать и воспринимает машину как вполне исправную.
Совет: ключевое условие экономичной езды - полная исправность машины. Если привести в порядок технику, расход вернется к штатным параметрам. Конечно, при условии, если водитель управляет машиной рационально, без ненужных переключений передач и лишних ускорений "газ в пол".
Машина может потреблять много топлива, если она эксплуатируется не так, как предусмотрено производителем. Например, будьте готовы к перерасходу, если вы:
Совет: выбирайте авто в соответствии с реальными потребностями. Если ваши приоритеты в поездках поменялись, а машину вы поменять не можете, старайтесь держать ее двигатель в режимах, максимально приближенных к экономичным для данного типа авто.
Автоэксперт, тест-пилот Дмитрий Чабан отмечает, что большинство современных моделей создаются как максимально экономичные. Все, что можно, конструкторы каждого авто для экономичности уже сделали. Но от владельца зависит, будет ли машина оставаться в пределах заводских параметров во время эксплуатации. Для этого водитель должен поддерживать машину в исправном состоянии, вовремя проверять давление в шинах и соблюдать правила экономичного управления.
