Чому авто "жере" багато пального: 5 причин, які варто знати кожному водію

Невблаганні цифри на стелах АЗС спонукають навіть забезпечених автомобілістів замислитись: чому моє авто їсть більше, ніж сусідське? А і справді, чому?
Про чинники, що впливають на витрату пального машиною, і про те, як повернути їх на свою користь, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Головне
Перше, з чого слід почати водієві, який запідозрив свою машину у марнотратстві: чи справді так воно і є? Можливо, вас просто вразили цифри на чеках після заправки?
Насправді, об’єктивно оцінити апетит машини неважко:
Порада: максимально проясніть вашу ситуацію. І вже після того розпочинайте боротьбу за економію пального. У тому числі спираючись і на наші поради нижче.
Навіть коли мати на увазі, що всі водії керують машиною цілком раціонально, все одно можна помітити велику різницю в апетиті різних моделей. Цьому є кілька пояснень, які слід враховувати при виборі автомобіля автосалоні чи на авторинку:
Автоексперт Дмитро Чабан, тест-пілот тестової команди Tyres Testing Group, пояснює:
"Нікому не хочеться викласти чималі гроші за новенький автомобіль, а потім відчути розчарування – у тому числі через високі витрати на заправку. Тож про це потрібно подумати ще при виборі авто. Перед покупкою завітайте в автосалон і обов'язково (!) не просто поведіть тест-драйв, а приміряйте авто на себе і свої потреби.
Після перевірки машини на зручність і місткість зверніть увагу на паспортну та реальну витрату палива. Більшість моделей сьогодні показують на панелі і середню цифру, і поточну витрату, потрібно тільки не забути обнулити показники перед тест-драйвом. Під час пробної поїздки перевіряйте не лише посадку, оглядовість по дзеркалах та через скло, а й реакції силового агрегату - і не намагайтеся їхати ощадливо, навпаки, дотримуйтесь вашої звичайної манери їзди та не уникайте заторів.
Короткий тест-драйв на кілька кілометрів якраз і покаже значення, близьке до максимального, адже саме під час коротких пробігів і повільної їзди в заторах витрата палива збільшується. А ось в автомобілях з гібридними силовими агрегатами все навпаки. Тому на них краще, за можливості, проїхати швидко по порожній дорозі - у такому режимі гібрид менш ефективний."
Одна з найбільш поширених причин великого апетиту машини – технічні проблеми, причому часто це дрібниці, недорогі при усуненні:
Подібні негаразди можуть додавати до витрати 0,5-1,0 л/100 км, при тому що завдяки комфортності сучасних моделей водій може нічого не помічати і сприймає машину як цілком справну.
Порада: ключова умова економічної їзди – повна справність машини. Якщо привести до ладу техніку, витрата повернеться до штатних параметрів. Звісно, за умови, якщо водій керує машиною раціонально, без непотрібних перемикань передач і зайвих прискорень "газ у підлогу".
Машина може споживати забагато пального, якщо вона експлуатується не так, як передбачено виробником. Наприклад, будьте готові до перевитрат, якщо ви:
Порада: обирайте авто відповідно до реальних потреб. Якщо ваші пріоритети у поїздках помінялись, а машину ви поміняти не можете, намагайтесь тримати її двигун у режимах, максимально наближених до економічних для даного типу авто.
Автоексперт, тест-пілот Дмитро Чабан наголошує, що більшість сучасних моделей створюються як максимально економічні. Все, що можна, конструктори кожного авто для економічності вже зробили. Але від власника залежить, чи буде машина залишатись у межах заводських параметрів під час експлуатації. Для цього водій має підтримувати машину у справному стані, вчасно перевіряти тиск у шинах і дотримуватись правил економічного керування.
