Почему нельзя ездить босым: какая обувь нужна водителю

Почему нельзя ездить босым: что говорят ПДД

Украинские законы напрямую тип водительской обуви не регулируют, и прямого запрета на вождение босиком у нас нет. Но если произойдет ДТП, и факт отсутствия обуви на водителе будет замечен, это может стать поводом обвинить в аварии.

Например, такую картину можно трактовать как халатность или неосторожное вождение. В дополнение страховая компания может отказать в выплате.

А в некоторых других странах ездить без обуви запрещено. Например, в Германии за такое нарушение могут лишить страховки, в отдельных американских штатах за езду босиком предусмотрен штраф, в Гонконге и Бельгии тоже оштрафуют (только в случае ДТП).

Почему босиком - это риск для жизни

Лето, жара, отпуск, пляжное настроение... Даже просто теплая погода и желание чувствовать себя непринужденно и свободно - и вам кажется, что босиком за рулем будет удобно и легко. Но на самом деле это отнюдь не удобно и очень опасно.

Вождение босиком может привести к потере контроля над автомобилем в критический момент. И хотя в нашей стране закон прямо не запрещает такое вождение, ответственность за последствия - на водителе: например, согласно популярной в протоколах формулировке "не справился с управлением".

И вот почему на самом деле это опасно:

Недостаточное сцепление: босые ноги могут скользить по педалям, особенно если они влажные или педали гладкие пластиковые или металлические.

Чрезмерная чувствительность. Ногой без обуви трудно обеспечить большую силу нажатия на педаль, особенно при экстренном торможении.

Нога может спрыснуть. В отличие от подошвы ботинка подошва босой ноги имеет ограниченное количество точек, которыми можно сильно давить на что-то. А значит, при быстром переносе ноги с педали на педаль нужно больше времени, чтобы попасть ногой на тормоз правильно. Да, это будет всего несколько десятых долей секунды, но на загородных скоростях это означает лишние 2 - 3 метра тормозного пути.

Не говоря об аварии, при резких действиях ногами на педалях могут пострадать сами босые ноги: получить порезы, ушибы или даже ожоги.

Фото: обувь для водителя должна быть без высоких каблуков и толстой рельефной подошвы (freepik.com)

Какая обувь правильная для водителя

Водительская обувь должна быть не просто удобной - она должна помогать управлять, а не мешать.

Признаки идеальной обуви для вождения:

Эластичная нетолстая подошва - для чувствительного контроля педалей.

Плотное прилегание к ноге - чтобы туфель не спадал и не скользил, задерживая реакцию водителя на какие-то события на дороге.

Закрытые носок и пятка - для защиты и фиксации.

Без каблука - чтобы не приходилось искривлять ногу при нажатии. Высокий каблук меняет угол ноги, что затрудняет нажатие на педали.

Лучшая обувь для водителя

Кроссовки

Мокасины

Лоферы (туфли без застежек на низком каблуке)

Специальная водительская обувь (такую используют гонщики)

Не рекомендуется водителям:

- Босоножки

- Шлепанцы

- Обувь на платформе или каблуке

- Очень объемная обувь (например, кроссовки на дутой подошве, зимние сапоги)

Интересно, что в некоторых странах (Испания, Франция, США) есть запрет на обувь, которая не поддерживает ногу сзади - типа легких сандалий и шлепанцев.

Почему водителю нельзя в шлепанцах

Эксперты по безопасности движения в свое время посчитали, что в шлепанцах перенос ноги на педаль тормоза занимает вдвое больше времени, чем в нормальной обуви.

Хуже того, такая обувь, не будучи зафиксированной на ноге, при перемещениях ног может слететь, и попав под педаль, заклинить их или как минимум ограничить ход вниз. Наверное, не стоит говорить, что это означает для тормозной педали.

А специалисты Ford когда-то подсчитали, что из-за обуви, которая просто свободно сидит на ноге (не обязательно шлепанцы), торможение затягивается в среднем на 0,13 с. При замедлении со скорости 90-100 км/ч это означает, что тормозной путь увеличивается на 3,5 метра.

Самое главное

Вождение машины - это не просто поездка, это ответственность за пассажиров и за окружающих людей. И поскольку такая мелочь, как обувь, может повлиять на безопасность, этот фактор нельзя игнорировать. Поэтому каждый раз, планируя поездку за рулем, выбирайте обувь, которая поможет быть уверенным в каждом движении.

А если совместить ваш дресс-код с водительскими требованиями не получается, возьмите с собой сменную обувь, или держите ее в машине постоянно.