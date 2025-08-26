Чому не можна їздити босим: яке взуття потрібне водієві

Чому не можна їздити босим: що говорять ПДР

Українські закони напряму тип водійського взуття не регулюють, і прямої заборони на водіння босоніж в нас немає. Але якщо станеться ДТП, і факт відсутності взуття на водії буде помічений, це може стати приводом звинуватити в аварії.

Наприклад, таку картину можна трактувати як недбалість чи необережне керування. На додачу страхова компанія може відмовити у виплаті.

А в деяких інших країнах їздити без взуття заборонено. Наприклад, у Німеччині за таке порушення можуть позбавити страховки, в окремих американських штатах за їзду босоніж передбачено штраф, в Гонконзі та Бельгії теж оштрафують (тільки у разі ДТП).

Чому босоніж - це ризик для життя

Літо, спека, відпустка, пляжний настрій… Навіть просто тепла погода і бажання почуватись невимушено і вільно - і вам здається, що босоніж за кермом буде зручно та легко. Але насправді це аж ніяк не зручно і дуже небезпечно.

Водіння босоніж може призвести до втрати контролю над автомобілем у критичний момент. І хоча в нашій країні закон прямо не забороняє таке водіння, відповідальність за наслідки - на водієві: наприклад, згідно з популярним у протоколах формулюванням "не впорався з керуванням".

І ось чому насправді це небезпечно:

Недостатнє зчеплення: босі ноги можуть ковзати по педалях, особливо якщо вони вологі або педалі гладкі пластикові чи металеві.

Надмірна чутливість. Ногою без взуття важко забезпечити велику силу натискання на педаль, особливо при екстреному гальмуванні.

Нога може сприснути. На відміну від підошви черевика підошва босої ноги має обежену кількість точок, якими можна сильно тиснути на щось. А значить, при швидкому перенесенні ноги з педалі на педаль потрібно більше часу, щоби потрапити ногою на педаль правильно. Так, це буде всього кілька десятих часток секунди, але на заміських швидкостях це означає зайві 2 - 3 метри гальмівного шляху.

Травмонебезпечно. Не говорячи про аварію, при різких діях ногами на педалях можуть постраждати самі босі ноги: отримати порізи, забої або навіть опіки.

Фото: взуття для водія має бути без високих підборів та товстої рельєфної підошви (freepik.com)

Яке взуття правильне для водія

Водійське взуття має бути не просто зручним - воно повинно допомагати керувати, а не заважати.

Ознаки ідеального взуття для водіння:

Еластична нетовста підошва - для чутливого контролю педалей.

Щільне прилягання до ноги - щоб черевик не спадав і не ковзав, затримуючи реакцію водія на якісь події на дорозі.

Закритий носок і п’ята - для захисту та фіксації.

Без підборів – щоб не доводилося викривляти ногу при натисканні. Високий каблук змінює кут ноги, що ускладнює натискання на педалі.

Найкраще взуття для водія

Кросівки

Мокасини

Лофери (туфлі без застібок на низьких підборах)

Спеціальне водійське взуття (таке використовують гонщики)

Не рекомендується водіям:

- Босоніжки

- Шльопанці

- Взуття на платформі або підборах

- Дуже об’ємне взуття (наприклад, кросовки на дутій підошві, зимові чоботи)

Цікаво, що в деяких країнах (Іспанія, Франція, США) є заборона на взуття, яке не підтримує ногу ззаду - типу легких сандалій та шльопанців.

Чому водієві не можна у шльопанцях

Експерти з безпеки руху свого часу порахували, що у шльопанцях перенесення ноги на педаль гальма займає вдвічі більше часу, ніж у нормальному взутті.

Гірше того, таке взуття, не будучи зафіксованим на нозі, при переміщеннях ніг може злетіти, і потрапивши під педаль, заклинити їх або як мінімум обмежити рух вниз. Певно, не варто говорити, що це означає для гальмівної педалі.

А фахівці Ford колись підрахували, що через взуття, яке просто вільно сидить на нозі (не обов’язково шльопанці), гальмування збільшується в середньому на 0,13 с. При уповільненні зі швидкості 90-100 км/год це означає, що гальмівний шлях збільшується на 3,5 метра.

Найголовніше

Водіння машини - це не просто поїздка, це відповідальність за пасажирів і за оточуючих людей. І оскільки така дрібниця, як взуття, може вплинути на безпеку, цей чинник не можна ігнорувати. Тож щоразу, плануючи поїздку за кермом, обирайте взуття, яке допоможе бути впевненим у кожному русі.

А якщо поєднати ваш дрес-код з водійськими вимогами не виходить, візьміть з собою змінне взуття, або тримайте його в машині постійно.