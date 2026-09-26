Бензин и дизель дорожают: чем еще можно заправить авто

Топливо на АЗС дорожает чуть ли не каждый день, так что не удивительно, что у водителей рождается мысль: а чем бы еще можно было заправиться? Рассмотрим наиболее реальные варианты альтернативного топлива для наших автомобилей.

О том, на чем помимо бензина и дизеля могут работать современные машины, читайте в материале РБК-Украина .

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Вполне реально использовать несколько вариантов альтернативного топлива и в наши дни.

Фото: абсолютное большинство авто в мире заправляется нефтяным топливом (unsplash.com)

Несмотря на все успехи электропривода, двигатели внутреннего сгорания остаются доминирующим типом силового агрегата для автомобилей. А бензин и дизель остаются главным топливом для них, при том что назвать их единственными вариантами уже давно нельзя.

LPG - сжиженный нефтяной газ

Банально, но очевидно: максимально реальная альтернатива бензину - газ. В автомобилях используются три основные его разновидности.

LPG, он же СНГ - смесь пропана и бутана, которая хранится в баллоне на борту машины в жидком состоянии (так больше вмещается). Именно на этом газе уже работают 25 – 30% легковых машин в Украине.

На бензиновый автомобиль устанавливают газобаллонное оборудование, после чего он может работать либо на бензине, либо на LPG. Переделки авто не сложны, комплект ГБО стоит порядка 400 – 600 евро.

Но при том многие из современных моделей бензиновых двигателей подвергаются газификации настолько непросто, что владельцы предпочитают этого не делать.

За и против. Название "сжиженный нефтяной газ" говорит само за себя - и технологически, и в плане цены СНГ привязан к нефтепереработке. Из плюсов - он не только альтернативный, но и дешевый, общемировой стандарт цены LPG - 50 - 60 % от цены бензина А-95. В Украине сейчас соотношение еще выгоднее .

CNG - сжатый природный газ

Это тот самый метан, который у нас дома в трубах. Его транспортируют и хранят в баллонах под очень высоким давлением, около 200 атм (против 5-15 атм в LPG). Массово использовался на авто с большим ежедневным пробегом, в частности, в такси.

Под CNG так же легко приспособить бензиновый мотор, и так же он заметно дешевле жидкого нефтяного топлива - при отсутствии политической составляющей он стоил в Украине даже дешевле пропан-бутана LPG.

CNG интересен тем, что может использовать не только ископаемый природный газ. Тот же автомобильный двигатель с ГБО под метан может работать на биометане, полученном из сельскохозяйственных отходов.

За и против. Из реальных препятствий для возврата к массовому использованию сжатого метана - потребность в особых заправках. Это так называемые АГНКС – газонаполнительные компрессорные станции, сеть которых уже около десяти лет как отсутствует.

Газ поступает на станцию из городского газопровода, его очищают, осушают и сжимают мощными компрессорами до 200 - 250 атм. Вторая причина отказа от CNG - стоимость самого природного газа в наши дни.

Дрова и сосновые шишки

Газогенераторная установка, смонтированная на борту автомобиля (например, в багажнике), действительно позволяет машине "заправляться" дровами и другими подобными материалами .

Во время дефицита нефтепродуктов во Вторую мировую войну такие системы активно использовались в тылу с обеих сторон линии фронта. В качестве топлива использовали древесину, древесный уголь, торф, сосновые шишки.

Принцип действия газогенератора прост: древесина или другое органическое твердое топливо нагревается при ограниченном доступе кислорода. Образуется горючий газ в составе водорода, угарного газа и метана.

Этот газ после очистки и охлаждения подается к обычному поршневому двигателю, где и сгорает. То есть, обычный бензиновый двигатель работает на газе, который автомобиль сам производит из древесины. Одной загрузки генератора хватает примерно на 100 км.

За и против. Современный инжекторный двигатель перевести на генераторный газ не так просто, как это было с карбюраторными моторами - хотя и вполне реально. Неудобно, что установка громоздка и требует регулярной перезагрузки дровами.

Этанол: бензин со спиртом

Этанол, то есть этиловый спирт, в некоторых странах является основным видом топлива для легковых автомобилей. Если в Украине знакомо обозначение E10 (10% этанола в бензине), то в мире существует и E85 (до 85% спирта), и Е100 (только спирт).

Правда, E85 и Е100 нуждаются в несколько доработанной топливной системе и новых настройках двигателя. Кстати, Украина также двигается в эту сторону: с 1 июля 2026 года для большинства автомобильных бензинов у нас введено обязательное содержание жидкого биотоплива на уровне не менее 7% по объему.

За и против. Этанол может быть полноценной заменой бензина, но двигатель нуждается в соответствующих настройках, а многие модели авто - в замене определенных деталей в топливной системе на стойкие к коррозии. В целом переработки не сложнее, чем в случае ГБО для газа LPG и CNG.

Фото: большинство известных альтернативных топлив не требуют радикальной переработки двигателя (unsplash.com)

Синтетическое топливо: бензин и дизель без нефти

Синтетическое горючее - это жидкое топливо, химически подобное бензину или дизелю, но полученное не путем традиционной переработки нефти. Существуют разные технологии:

GTL (Gas-to-Liquids). Синтетический бензин получают из природного газа;

BTL (Biomass-to-Liquids). Искусственный бензин и дизель производят из органических отходов и биомассы;

CTL (Coal-to-Liquids). Получение углеводородов из каменных или бурых углей. Отработанный в промышленных масштабах способ. В частности, он был популярен у одной из воюющих сторон в период Второй мировой войны, во время дефицита нефти.

За и против . Способ вполне реален, хотя требует масштабных, всегосударственного масштаба изменений: строительства специальных заводов, привлечения сельского хозяйства, развития угольной промышленности и т.д.

Биодизель - из растений и отходов

Слово "биотопливо" охватывает разные технологии. Видимо, самый известный вариант - биодизель, который производят из растительных масел (например, рапсового) и животных жиров. Его могут добавлять к обычному дизельному топливу. Но еще один био-продукт, интересный для современных дизелей - HVO, или гидрогенизированное растительное масло.

По химическому составу это не совсем биодизель, потому что его свойства ближе к обычному ГП. Производят HVO-топливо, в частности, из отработанного пищевого масла и других отходов.

Некоторые автопроизводители (например, BMW и Toyota) официально допускают использование HVO100 (без единого процента нефтяного топлива) в своих дизельных автомобилях.

За и против. Химики и инженеры-мотористы подтверждают, что новейший биодизель HVO не хуже по характеристикам, чем классическое нефтяное ДТ. Но его использование должно быть согласовано с автопроизводителем. А во-вторых, действительно массовым это горючее вряд ли станет - где набрать столько отработанного пищевого масла?

Бактерии вместо НПЗ

Соблазнительный план: заставить производить автомобильное горючее специальные микроорганизмы - генетически модифицированные цианобактерии. В 2012 году Audi в сотрудничестве с американской компанией Joule приступила к опытному производству синтетического этанола и дизельного топлива с помощью микроорганизмов.

Бактерии использовали солнечный свет, CO₂ и воду и производили непосредственно топливные компоненты. В отличие от традиционного производства биотоплива не нужно было выращивать кукурузу, рапс или другое сельскохозяйственное сырье.

Демонстрационная установка работала в Нью-Мексико, в засушливом регионе США, на жарких территориях, непригодных для сельского хозяйства. Полученные продукты называли e-ethanol и e-diesel.

За и против. Проект не удалось реализовать до конца - подвело двойное падение цен на нефть (2014 г.) и... непослушание бактерий. Биокультуры оказались нестабильными в условиях промышленного производства и нуждались в больших затратах на обслуживание. Хотя в целом идея интересна.

Водород: два варианта

Водород позволяет построить автомобиль по двум принципиально разным схемам.

Топливные элементы FCEV. Водород реагирует с кислородом в топливном элементе, производя электроэнергию, которой питается электромотор. Практически это электромобиль, у которого электричество делается конкретно на борту.

Схема, что называется, рабочая, она реализована в серийных Toyota Mirai и Hyundai Nexo. Модели малотиражные, но реальные, покупают их там, где существует хотя бы небольшая сеть водородных АЗС. Также выпускаются коммерческие авто на топливных элементах.

Водородный ДВС. Здесь водород непосредственно сжигается в цилиндрах – так же как бензин. Схема более редкая, но серийная машина тоже есть (точнее, была). BMW Hydrogen 7, созданная на базе BMW 760Li, работает и на бензине, и на водороде.

За и против. Оба варианта технически возможны, но массовым автомобильным топливом водород пока не стал. Во-первых, потому что для водорода нужны специальные автомобили, а во-вторых, нужны дорогостоящие системы хранения газа и отдельная сеть заправок.

Фото: производить биотопливо на заводе вполне реально, но нужна поддержка государства (unsplash.com)

Что заменит бензин и дизель?

Одномоментно и полностью бензин и дизель заменить нечем. Даже близкое к идеалу пропан-бутановое ГБО (под газ LPG) имеет смысл устанавливать не в каждый бензиновый мотор. И тем более не в каждый дизель.

Но для тех машин, где это возможно, альтернативы пропану в настоящее время и в помине нет. Напомним: в конце сентября 2026 г. в Украине цена газа LPG составляет:

48-49% от цены бензина А-95

44% от цены дизтоплива.

В Европе выгода от езды на сжиженном пропан-бутане еще заметнее:

LPG от цены бензина: 35% - 48%

LPG от цены дизеля: 32% - 46%

Из остальных вариантов для Украины, вероятно, более или менее реальны этанол собственного производства, синтетические бензин с дизелем и биотопливо. Ведь для их производства есть сырьевая база, а действующий автомобильный парк не потребует больших технических изменений.

Не пора ли прощаться с ДВС?

Несмотря ни на что, Сергей Куюн, аналитик топливного рынка и директор консалтинговой группы "А-95", советует не поддаваться панике - нынешние проблемы с горючим не означают конец эры моторов на нефтяном топливе .

"Не думаю, что высокие цены – это навсегда или надолго. Мы уже видим, что мировая экономика не может сосуществовать с такими ценами на энергоносители. Как и любой кризис, этот тоже пройдет".

Более-менее оптимистичный прогноз эксперта и по ценам на украинских АЗС.

"После того, как дефицита не станет, цены обязательно упадут. Я даже надеюсь, что упадут ниже тех цен, которые мы видели в начале войны в Иране.

Ведь тогда уже ощущался профицит нефти в мире и цены потихоньку уходили до 60 долларов за баррель. Такие страны, как ОАЭ, уже вышли из ОПЕК и открыто заявили о намерениях увеличивать добычу. Уверен, этим это не ограничится".

В заключение

Автомобиль уже давно научился ездить не только на бензине и дизеле. Инженеры и ученые-химики приготовили целый перечень на замену традиционных жидких нефтяных топлив.

Вопрос только в том, какое из альтернативных топлив будут производить в достаточном количестве по приемлемой цене и с необходимой инфраструктурой. Конечно, если будет решено отправить традиционные нефтепродукты в отставку .

Относительно конкретно нынешней ситуации на украинском (и не только) топливном рынке совет дать трудно. Понятно одно: не следует паниковать, не следует быстро менять машину на меньшую или пересаживаться на велосипед. Картина явно находится в динамике и выводы делать рано.

Предложим проверить двигатель на предмет корректности работы и потребления топлива, изменить стиль управления на более экономный и возможно сократить количество поездок.

…Между тем, чуть ли не каждый год украинские медиа снимают сюжеты об очередном аматоре из глубинки, который пристраивает самодельный газогенератор на собственную машину и катается в буквальном смысле на дровах. Будем надеяться, такие случаи и дальше будут оставаться экзотикой.