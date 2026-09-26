ua en ru
Сб, 26 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Авто »

Бензин и дизель дорожают: чем еще можно заправить авто

08:08 26.09.2026 Сб
10 мин
aimg Игорь Широкун
Бензин и дизель дорожают: чем еще можно заправить авто Фото: высокие цены на АЗС заставляют водителей искать альтернативы бензину и ДТ (unsplash.com)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Топливо на АЗС дорожает чуть ли не каждый день, так что не удивительно, что у водителей рождается мысль: а чем бы еще можно было заправиться? Рассмотрим наиболее реальные варианты альтернативного топлива для наших автомобилей.

О том, на чем помимо бензина и дизеля могут работать современные машины, читайте в материале РБК-Украина .

Читайте также: Автомобиль с ГБО: выгодно, но почему на газе не ездять все машины

Главное

У конструкторов мирового автопрома готовы проекты под альтернативное топливо.
Не каждое новое горючее требует серьезных переработок машины
Есть рабочие идеи для полного отказа человечества от нефтяного топлива
Не пора ли прощаться с ДВС? - мнение аналитиков
Вполне реально использовать несколько вариантов альтернативного топлива и в наши дни.

    Бензин и дизель дорожают: чем еще можно заправить автоФото: абсолютное большинство авто в мире заправляется нефтяным топливом (unsplash.com)

    Несмотря на все успехи электропривода, двигатели внутреннего сгорания остаются доминирующим типом силового агрегата для автомобилей. А бензин и дизель остаются главным топливом для них, при том что назвать их единственными вариантами уже давно нельзя.

    LPG - сжиженный нефтяной газ

    Банально, но очевидно: максимально реальная альтернатива бензину - газ. В автомобилях используются три основные его разновидности.

    LPG, он же СНГ - смесь пропана и бутана, которая хранится в баллоне на борту машины в жидком состоянии (так больше вмещается). Именно на этом газе уже работают 25 – 30% легковых машин в Украине.

    На бензиновый автомобиль устанавливают газобаллонное оборудование, после чего он может работать либо на бензине, либо на LPG. Переделки авто не сложны, комплект ГБО стоит порядка 400 – 600 евро.

    Но при том многие из современных моделей бензиновых двигателей подвергаются газификации настолько непросто, что владельцы предпочитают этого не делать.

    За и против. Название "сжиженный нефтяной газ" говорит само за себя - и технологически, и в плане цены СНГ привязан к нефтепереработке. Из плюсов - он не только альтернативный, но и дешевый, общемировой стандарт цены LPG - 50 - 60 % от цены бензина А-95. В Украине сейчас соотношение еще выгоднее .

    CNG - сжатый природный газ

    Это тот самый метан, который у нас дома в трубах. Его транспортируют и хранят в баллонах под очень высоким давлением, около 200 атм (против 5-15 атм в LPG). Массово использовался на авто с большим ежедневным пробегом, в частности, в такси.

    Под CNG так же легко приспособить бензиновый мотор, и так же он заметно дешевле жидкого нефтяного топлива - при отсутствии политической составляющей он стоил в Украине даже дешевле пропан-бутана LPG.

    CNG интересен тем, что может использовать не только ископаемый природный газ. Тот же автомобильный двигатель с ГБО под метан может работать на биометане, полученном из сельскохозяйственных отходов.

    За и против. Из реальных препятствий для возврата к массовому использованию сжатого метана - потребность в особых заправках. Это так называемые АГНКС – газонаполнительные компрессорные станции, сеть которых уже около десяти лет как отсутствует.

    Газ поступает на станцию из городского газопровода, его очищают, осушают и сжимают мощными компрессорами до 200 - 250 атм. Вторая причина отказа от CNG - стоимость самого природного газа в наши дни.

    Дрова и сосновые шишки

    Газогенераторная установка, смонтированная на борту автомобиля (например, в багажнике), действительно позволяет машине "заправляться" дровами и другими подобными материалами .

    Во время дефицита нефтепродуктов во Вторую мировую войну такие системы активно использовались в тылу с обеих сторон линии фронта. В качестве топлива использовали древесину, древесный уголь, торф, сосновые шишки.

    Принцип действия газогенератора прост: древесина или другое органическое твердое топливо нагревается при ограниченном доступе кислорода. Образуется горючий газ в составе водорода, угарного газа и метана.

    Этот газ после очистки и охлаждения подается к обычному поршневому двигателю, где и сгорает. То есть, обычный бензиновый двигатель работает на газе, который автомобиль сам производит из древесины. Одной загрузки генератора хватает примерно на 100 км.

    За и против. Современный инжекторный двигатель перевести на генераторный газ не так просто, как это было с карбюраторными моторами - хотя и вполне реально. Неудобно, что установка громоздка и требует регулярной перезагрузки дровами.

    Читайте также : Дорого и долго: почему ремонт авто на СТО – целая история и что зависит от водителя

    Этанол: бензин со спиртом

    Этанол, то есть этиловый спирт, в некоторых странах является основным видом топлива для легковых автомобилей. Если в Украине знакомо обозначение E10 (10% этанола в бензине), то в мире существует и E85 (до 85% спирта), и Е100 (только спирт).

    Правда, E85 и Е100 нуждаются в несколько доработанной топливной системе и новых настройках двигателя. Кстати, Украина также двигается в эту сторону: с 1 июля 2026 года для большинства автомобильных бензинов у нас введено обязательное содержание жидкого биотоплива на уровне не менее 7% по объему.

    За и против. Этанол может быть полноценной заменой бензина, но двигатель нуждается в соответствующих настройках, а многие модели авто - в замене определенных деталей в топливной системе на стойкие к коррозии. В целом переработки не сложнее, чем в случае ГБО для газа LPG и CNG.

    Бензин и дизель дорожают: чем еще можно заправить автоФото: большинство известных альтернативных топлив не требуют радикальной переработки двигателя (unsplash.com)

    Синтетическое топливо: бензин и дизель без нефти

    Синтетическое горючее - это жидкое топливо, химически подобное бензину или дизелю, но полученное не путем традиционной переработки нефти. Существуют разные технологии:

    • GTL (Gas-to-Liquids). Синтетический бензин получают из природного газа;
    • BTL (Biomass-to-Liquids). Искусственный бензин и дизель производят из органических отходов и биомассы;
    • CTL (Coal-to-Liquids). Получение углеводородов из каменных или бурых углей. Отработанный в промышленных масштабах способ. В частности, он был популярен у одной из воюющих сторон в период Второй мировой войны, во время дефицита нефти.

    За и против . Способ вполне реален, хотя требует масштабных, всегосударственного масштаба изменений: строительства специальных заводов, привлечения сельского хозяйства, развития угольной промышленности и т.д.

    Биодизель - из растений и отходов

    Слово "биотопливо" охватывает разные технологии. Видимо, самый известный вариант - биодизель, который производят из растительных масел (например, рапсового) и животных жиров. Его могут добавлять к обычному дизельному топливу. Но еще один био-продукт, интересный для современных дизелей - HVO, или гидрогенизированное растительное масло.

    По химическому составу это не совсем биодизель, потому что его свойства ближе к обычному ГП. Производят HVO-топливо, в частности, из отработанного пищевого масла и других отходов.

    Некоторые автопроизводители (например, BMW и Toyota) официально допускают использование HVO100 (без единого процента нефтяного топлива) в своих дизельных автомобилях.

    За и против. Химики и инженеры-мотористы подтверждают, что новейший биодизель HVO не хуже по характеристикам, чем классическое нефтяное ДТ. Но его использование должно быть согласовано с автопроизводителем. А во-вторых, действительно массовым это горючее вряд ли станет - где набрать столько отработанного пищевого масла?

    Бактерии вместо НПЗ

    Соблазнительный план: заставить производить автомобильное горючее специальные микроорганизмы - генетически модифицированные цианобактерии. В 2012 году Audi в сотрудничестве с американской компанией Joule приступила к опытному производству синтетического этанола и дизельного топлива с помощью микроорганизмов.

    Бактерии использовали солнечный свет, CO₂ и воду и производили непосредственно топливные компоненты. В отличие от традиционного производства биотоплива не нужно было выращивать кукурузу, рапс или другое сельскохозяйственное сырье.

    Демонстрационная установка работала в Нью-Мексико, в засушливом регионе США, на жарких территориях, непригодных для сельского хозяйства. Полученные продукты называли e-ethanol и e-diesel.

    За и против. Проект не удалось реализовать до конца - подвело двойное падение цен на нефть (2014 г.) и... непослушание бактерий. Биокультуры оказались нестабильными в условиях промышленного производства и нуждались в больших затратах на обслуживание. Хотя в целом идея интересна.

    Водород: два варианта

    Водород позволяет построить автомобиль по двум принципиально разным схемам.

    Топливные элементы FCEV. Водород реагирует с кислородом в топливном элементе, производя электроэнергию, которой питается электромотор. Практически это электромобиль, у которого электричество делается конкретно на борту.

    Схема, что называется, рабочая, она реализована в серийных Toyota Mirai и Hyundai Nexo. Модели малотиражные, но реальные, покупают их там, где существует хотя бы небольшая сеть водородных АЗС. Также выпускаются коммерческие авто на топливных элементах.

    Водородный ДВС. Здесь водород непосредственно сжигается в цилиндрах – так же как бензин. Схема более редкая, но серийная машина тоже есть (точнее, была). BMW Hydrogen 7, созданная на базе BMW 760Li, работает и на бензине, и на водороде.

    За и против. Оба варианта технически возможны, но массовым автомобильным топливом водород пока не стал. Во-первых, потому что для водорода нужны специальные автомобили, а во-вторых, нужны дорогостоящие системы хранения газа и отдельная сеть заправок.

    Бензин и дизель дорожают: чем еще можно заправить автоФото: производить биотопливо на заводе вполне реально, но нужна поддержка государства (unsplash.com)

    Что заменит бензин и дизель?

    Одномоментно и полностью бензин и дизель заменить нечем. Даже близкое к идеалу пропан-бутановое ГБО (под газ LPG) имеет смысл устанавливать не в каждый бензиновый мотор. И тем более не в каждый дизель.

    Но для тех машин, где это возможно, альтернативы пропану в настоящее время и в помине нет. Напомним: в конце сентября 2026 г. в Украине цена газа LPG составляет:

    • 48-49% от цены бензина А-95
    • 44% от цены дизтоплива.

    В Европе выгода от езды на сжиженном пропан-бутане еще заметнее:

    • LPG от цены бензина: 35% - 48%
    • LPG от цены дизеля: 32% - 46%

    Из остальных вариантов для Украины, вероятно, более или менее реальны этанол собственного производства, синтетические бензин с дизелем и биотопливо. Ведь для их производства есть сырьевая база, а действующий автомобильный парк не потребует больших технических изменений.

    Не пора ли прощаться с ДВС?

    Несмотря ни на что, Сергей Куюн, аналитик топливного рынка и директор консалтинговой группы "А-95", советует не поддаваться панике - нынешние проблемы с горючим не означают конец эры моторов на нефтяном топливе .

    "Не думаю, что высокие цены – это навсегда или надолго. Мы уже видим, что мировая экономика не может сосуществовать с такими ценами на энергоносители. Как и любой кризис, этот тоже пройдет".

    Более-менее оптимистичный прогноз эксперта и по ценам на украинских АЗС.
    "После того, как дефицита не станет, цены обязательно упадут. Я даже надеюсь, что упадут ниже тех цен, которые мы видели в начале войны в Иране.

    Ведь тогда уже ощущался профицит нефти в мире и цены потихоньку уходили до 60 долларов за баррель. Такие страны, как ОАЭ, уже вышли из ОПЕК и открыто заявили о намерениях увеличивать добычу. Уверен, этим это не ограничится".

    В заключение

    Автомобиль уже давно научился ездить не только на бензине и дизеле. Инженеры и ученые-химики приготовили целый перечень на замену традиционных жидких нефтяных топлив.

    Вопрос только в том, какое из альтернативных топлив будут производить в достаточном количестве по приемлемой цене и с необходимой инфраструктурой. Конечно, если будет решено отправить традиционные нефтепродукты в отставку .

    Относительно конкретно нынешней ситуации на украинском (и не только) топливном рынке совет дать трудно. Понятно одно: не следует паниковать, не следует быстро менять машину на меньшую или пересаживаться на велосипед. Картина явно находится в динамике и выводы делать рано.

    Предложим проверить двигатель на предмет корректности работы и потребления топлива, изменить стиль управления на более экономный и возможно сократить количество поездок.

    …Между тем, чуть ли не каждый год украинские медиа снимают сюжеты об очередном аматоре из глубинки, который пристраивает самодельный газогенератор на собственную машину и катается в буквальном смысле на дровах. Будем надеяться, такие случаи и дальше будут оставаться экзотикой.

    Раньше в нашей публикации мы разбирались,как выбрать надежный подержанный автомобиль и делились конкретными советами по этому поводу.

    Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
    Или читайте нас там, где вам удобно!
    Больше по теме:
    Нафта Бензин Цена на газ Автомобильное движение цена на бензин
    Новости
    РФ атаковала дронами Киев и Харьков: пылает офисное здание, авто и есть пострадавшие
    РФ атаковала дронами Киев и Харьков: пылает офисное здание, авто и есть пострадавшие
    Аналитика
    У Польши нет другого врага, кроме России: интервью с послом Украины Василием Боднарем
    Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир У Польши нет другого врага, кроме России: интервью с послом Украины Василием Боднарем