Стоит ли покупать авто, которое "видит" хуже водителя: как работают электронные ассистенты

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Когда автомобиль использует собственные "глаза" - можно ли обойтись без этого

- можно ли обойтись без этого Бывают ситуации, когда машина плохо видит , однако опытный водитель всегда готов к такому случаю

, однако опытный водитель всегда готов к такому случаю Причина ошибок камер и радаров – сам владелец авто или мастера, обслуживающие машину

– сам владелец авто или мастера, обслуживающие машину Ошибки "автомобильного зрения" приводят к авариям, но производители принимают меры предосторожности

Фото: камера - самый дешевый из датчиков, фиксирующих объекты вокруг машины (subaru.com)

"Глаза" вашего авто: зачем они нужны

Современные автомобили часто имеют собственные "органы зрения", даже если данная модель или комплектация не предусматривает функций автопилота. Речь идет не только о камерах (собственно, об этом мы рассказываем ниже), но и о датчиках и системах другого типа. Они нужны для:

контроля машины в полосе движения и считывания дорожных знаков;

отслеживания дистанции до впереди идущего авто (адаптивный круиз-контроль или автоматическое экстренное торможение);

мониторинга слепых зон по бокам автомобиля;

парктроника и системы помощи при парковке;

выявления объектов вокруг автомобиля и их скорости;

классификации объектов - пешеход, ребенок, велосипед, столб, автомобиль и т. д.;

наблюдения за водителем (контроль усталости и сосредоточенности);

ночного видения снаружи автомобиля в темное время суток.

Когда автомобиль "слепнет"

Подчеркнем, что иногда перечисленные выше датчики и системы работают в составе автопилота, которым оснащается все больше автомобилей. А иногда они не участвуют в управлении, а всего лишь предупреждают о сближении с теми или иными объектами.

Но и в первом, и во втором случаях водитель может столкнуться с ситуацией, когда датчики "зрения" машины отказывают - и человеку за рулем приходится полагаться только на собственную внимательность и мастерство. И хорошо, если это произойдет не внезапно.

Проливной дождь, ливень. Как бы ни старались дворники очистить стекло перед глазами водителя и фронтальной камерой (камерами), ее оптика может сдаться перед стеной воды, "стоящей" в пространстве вокруг машины. И это при том, что у многих моделей (в частности, Subaru и Tesla) из всех органов зрения есть только камеры. Однако другие виды датчиков в дождь видят лучше.

Снегопад. Помимо камер, густого снегопада также боятся и радары, которые сканируют пространство вокруг машины радиоволнами (в первую очередь спереди и по бокам). Еще хуже, чем современные 4G-радары, пробивают снежную мглу лидары - лазерные датчики, которые автомобиль использует для построения картины пространства вокруг себя. То есть такая непогода опаснее ливня - большее количество систем не сможет заменить или подстраховать водителя.

Туман. В густом тумане камера первой выйдет из игры. Беспомощным окажется и лидар - микрокапли влаги препятствуют прохождению световых лучей. А вот радары показывают себя здесь с лучшей стороны, особенно те из них, которые отвечают за ближний (0,2-0,3 м) и средний радиус действия (30-80 м). Неудивительно, что автопроизводители часто дублируют камеры радарами.

Низко стоящее солнце. Камеры, как и человеческие глаза, довольно легко ослепить ярким светом. Если на рассвете и на закате солнце светит низко над дорогой, системы безопасности будут полностью или частично парализованы. К счастью, не надолго - пока лучи не отвернут от оптики. Отчасти это касается и ультразвуковых датчиков, с помощью которых автомобиль "смотрит" на близкое, до 2 м, расстояние.

Темнота. Да, в темноте камера видит хуже - а иногда не видит вовсе. И если для конструкторов это принципиально, они устанавливают инфракрасные камеры. Отработанная на танках ИК-технология позволяет водителю увидеть опасные объекты еще до того, как на них попадет луч фар. Радарам, лидарам и ультразвуковым датчикам темнота не мешает вовсе.

Пар и дым. Локальное задымление или пар, например, из канализации или вентиляционной решетки, воспринимается камерами и некоторыми лидарами как физический объект, столкновения с которым нужно избежать. Такую бдительность конструкторы считают чрезмерной - и борются с ней.

Фото: чтобы составить представление об обстановке вокруг, автомобиль использует целую систему датчиков (unsplash.com)

Когда виноват сам водитель

Александр Черевко, руководитель подразделения сервиса и технической поддержки компании Robert Bosch в Украине, рассказывает о других причинах неидеальной работы систем безопасности:

"Бывает, что вспомогательные системы с использованием камер и радаров срабатывают не так, как задумали конструкторы. Даже в хорошую погоду, даже в простых условиях. И тогда имеем аварийные ситуации: машина в режиме адаптивного круиз-контроля настигает впереди идущую, теряет свою полосу, задевает за препятствия при маневрировании и прочее.

И причина здесь не в несовершенстве конструкции, а в том, что во время эксплуатации в машине было что-то нарушено - либо водителем, либо работниками автосервиса.

Напомню, что все подобные системы как элементы так называемого автономного вождения (автопилот) перед запуском в серию многократно тестируются, проходят сертификацию, и в нормальных погодных и дорожных условиях работают адекватно. Другое дело, когда вмешиваются какие-либо внешние факторы".

Камеры не видят: как это бывает

Конечно, конструкторам эти проблемы давно известны, и они, как говорится, принимают меры. Первая и самая надежная - предупреждение водителя о том, что система безопасности в данный момент отключается и следует полагаться только на себя.

Но бывают и более неприятные ситуации - когда электронный ассистент не распознал проблему, но из-за погоды или других факторов не может работать корректно. То есть когда для водителя отказ помощника становится сюрпризом.

Например, исследователями зафиксированы систематические случаи, когда во время дождя системы автоматического экстренного торможения и удержания в полосе движения часто работают некорректно.

Самый частый промах - когда во время дождя система автоматического удержания в полосе движения "не видела" разметку и требовала вмешательства водителя прямо во время движения.

Еще одна характерная ситуация - это когда, увидев впереди препятствие, автомобиль активирует автоматическое торможение, но "не дожимает" тормоза и обеспечивает нештатный, удлиненный тормозной путь.

К счастью, речь идет о ситуациях, смоделированных журналистами и исследователями в условиях испытательных полигонов. Ведь в реальности в сложных погодных условиях мало кто из водителей доверяет машине управление и торможение. Да и системы безопасности совершенствуются даже не с каждым поколением популярных моделей, а чуть ли не каждый год.

Проблемы с камерами и радарами: как избежать

Как показывают некоторые опросы (в том числе европейские), владельцы современных автомобилей часто игнорируют имеющихся у них электронных помощников и не пользуются ими. Отчасти – из-за недоверия, из-за опасений отказа и аварии.

Как владельцу убедиться, что все хорошо с его активным круиз-контролем, системами экстренного торможения, удержания в полосе, автономной парковки и тому подобное?

Руководитель подразделения сервиса и технической поддержки компании Robert Bosch в Украине Александр Черевко рассказывает:

"Электронным системам безопасности специальное обслуживание не требуется. Но важно ничего не испортить в них при эксплуатации или ремонте машины.

Если говорить о камерах и радарах, они должны быть выставлены относительно оси автомобиля с заданными углами. По разным причинам эти углы нарушаются:

при замене лобового стекла, на котором стояла камера. После установки камерам и радарам требуется юстирование на специальном стенде, которые есть далеко не на каждой СТО;

при ударе передней частью авто, когда смещается скрытый под облицовкой радиатора радар;

при демонтаже/монтаже подрамника подвески, когда кузов изменяет свое расположение относительно колес;

при нарушении углов установки колес (так называемый развал-схождение). Нарушение настроек подвески приводит к тому, что машина едет под углом к ​​направлению движения и камера с радарами смотрят в сторону.

А иногда для сбоев в работе систем безопасности достаточно использования неоригинального лобового стекла - другой толщины, с другим углом преломления света. К сожалению, о таких нюансах знают не во всех мастерских. Поэтому так важно со всеми проблемами машины обращаться в проверенные СТО".

Словом, автомобилю с совершенными системами на борту и сервис нужен совершенный - с обученными работниками и соответствующим оборудованием.

В заключение

Несмотря на то, что по дорогам нескольких регионов мира уже ездят полностью автономные автомобили, со "зрением" у массовых серийных машин пока не все гладко. Поэтому и существует целый набор "глаз" - датчики нескольких типов подстраховывают друг друга в различных условиях движения.

Свое решение имеют и опытные водители. Хорошо зная особенности своего автомобиля и умея управлять им в любых условиях, они не полагаются на сто процентов на электронных помощников. Особенно при неблагоприятной погоде и в сложных дорожных ситуациях.