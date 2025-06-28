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Chevrolet представил бюджетный кроссовер Groove: вот как он выглядит

Фото: Chevrolet представил бюджетный кроссовер Groove (media.chevrolet.com)
Автор: Константин Широкун

Американский автопроизводитель показал бюджетный кроссовер Chevrolet Groove второго поколения. Для машины предложен всего один силовой агрегат мощностью 145 сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

На выбор предложены две комплектации. Базовая LT имеет две подушки безопасности, стрелочные приборы, медиасистему (10,25 дюйма), задний парктроник и камеру заднего вида. Версия RS имеет шесть подушек безопасности, виртуальные приборы, расширенный черный декор и комплекс электронных ассистентов водителя.

Что под капотом?

Но Chevrolet Groove заявлен только в варианте с бензиновой "турбочетверкой" на 1,5 литра (145 л.с., 255 Нм) и вариатором. Хотя на презентационной иллюстрации салона виден рычаг механической коробки. Привод только передний. Интересно, что электрифицированных версий этого кроссовера нет.

Цена вопроса

Как и предшественник, новый Chevrolet Groove китайского производства выйдет на рынки Латинской Америки и Ближнего Востока. Старт продаж ожидается в начале осени. За Groove первого поколения сейчас в Мексике просят от 19 тысяч долларов, а в Объединенных Арабских Эмиратах - от 15 600 долларов.

 

Напомним, ранее сообщалось, что компания Chevrolet в этом году прекратит выпуск кроссовера Blazer. Спрос на модель падает уже не первый год, поэтому автопроизводитель решил отказаться от выпуска топливной версии модели.

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