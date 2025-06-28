Chevrolet представив бюджетний кросовер Groove: ось як він виглядає

Американський автовиробник показав бюджетний кросовер Chevrolet Groove другого покоління. Для машини запропоновано лише один силовий агрегат потужністю 145 сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
На вибір запропоновано дві комплектації. Базова LT має дві подушки безпеки, стрілочні прилади, медіасистему (10,25 дюйма), задній парктронік та камеру заднього виду. Версія RS має шість подушок безпеки, віртуальні прилади, розширений чорний декор і комплекс електронних асистентів водія.
Але Chevrolet Groove заявлений лише у варіанті з бензиновою "турбочетвіркою" на 1,5 літра (145 к.с., 255 Нм) та варіатором. Хоча на презентаційній ілюстрації салону видно важіль механічної коробки. Привід лише передній. Цікаво, що електрифікованих версій цього кросовера немає.
Як і попередник, новий Chevrolet Groove китайського виробництва вийде на ринки Латинської Америки та Близького Сходу. Старт продажів очікується на початку осені. За Groove першого покоління зараз у Мексиці просять від 19 тисяч доларів, а в Об'єднаних Арабських Еміратах – від 15 600 доларів.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що компанія Chevrolet цього року припинить випуск кросовера Blazer. Попит на модель падає вже не перший рік, тому автовиробник вирішив відмовитися від випуску паливної версії моделі.
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