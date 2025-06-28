Chevrolet представив бюджетний кросовер Groove: ось як він виглядає

На вибір запропоновано дві комплектації. Базова LT має дві подушки безпеки, стрілочні прилади, медіасистему (10,25 дюйма), задній парктронік та камеру заднього виду. Версія RS має шість подушок безпеки, віртуальні прилади, розширений чорний декор і комплекс електронних асистентів водія.

Що під капотом?

Але Chevrolet Groove заявлений лише у варіанті з бензиновою "турбочетвіркою" на 1,5 літра (145 к.с., 255 Нм) та варіатором. Хоча на презентаційній ілюстрації салону видно важіль механічної коробки. Привід лише передній. Цікаво, що електрифікованих версій цього кросовера немає.

Ціна питання

Як і попередник, новий Chevrolet Groove китайського виробництва вийде на ринки Латинської Америки та Близького Сходу. Старт продажів очікується на початку осені. За Groove першого покоління зараз у Мексиці просять від 19 тисяч доларів, а в Об'єднаних Арабських Еміратах – від 15 600 доларів.