Из-за Трампа. Volvo вынуждена перенести производство популярных моделей из Европы

У компании Volvo на сегодня есть свой завод в США, он расположен в Риджвилле (штат Южная Каролина), на нем налажен выпуск электрического флагманского кроссовера EX90.

Сейчас шведский производитель думает о том, чтобы начать выпускать в США свои популярные кроссоверы Volvo XC60 и XC90. Штаты остаются для бренда одним из основных рынков сбыта, однако из-за увеличения пошлин на импорт компании не удастся удержаться в нынешнем ценовом диапазоне, что, очевидно, приведет к спаду продаж.

По информации агентства, кроссовер XC60 встанет на конвейер американского завода Volvo в январе 2027 года, а флагман XC90 присоединится к нему в октябре 2028-го.

Перечисленные модели остаются самыми популярными автомобилями Volvo в стране. По итогам прошлого года дилеры реализовали в Штатах 39 492 XC90 и 38 892 XC60: только на эту пару бестселлеров пришлось почти 63% от общего объема продаж марки в США в 2024 году.