Через Трампа. Volvo вимушена перенести виробництво популярних моделей з Європи

Шведська компанія Volvo, що належить китайському концерну Geely, думає про розширення виробництва у Штатах через збільшення мит на імпорт, введених адміністрацією президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Automotive News.
У компанії Volvo на сьогодні є свій завод у США, він розташований у Ріджвіллі (штат Південна Кароліна), на ньому налагоджено випуск електричного флагманського кросовера EX90.
Зараз шведський виробник думає про те, щоб почати випускати у США свої популярні кросовери Volvo XC60 та XC90. Штати залишаються для бренду одним з основних ринків збуту, проте через збільшення мит на імпорт компанії не вдасться утриматися в нинішньому ціновому діапазоні, що, очевидно, призведе до спаду продажів.
За інформацією агентства, кросовер XC60 стане на конвеєр американського заводу Volvo в січні 2027 року, а флагман XC90 приєднається до нього в жовтні 2028-го.
Перелічені моделі залишаються найпопулярнішими автомобілями Volvo в країні. За підсумками минулого року дилери реалізували у Штатах 39 492 XC90 та 38 892 XC60: тільки на цю пару бестселерів припало майже 63% від загального обсягу продажів марки у США у 2024 році.
Раніше повідомлялось, що компанія Volvo відродить модель XC70. Оприлюднено перші офіційні зображення нового XC70, який стане ексклюзивом для китайського ринку. Новинка – це кросовер, більший і місткіший за XC60.
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