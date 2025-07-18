Через Трампа. Volvo вимушена перенести виробництво популярних моделей з Європи

У компанії Volvo на сьогодні є свій завод у США, він розташований у Ріджвіллі (штат Південна Кароліна), на ньому налагоджено випуск електричного флагманського кросовера EX90.

Зараз шведський виробник думає про те, щоб почати випускати у США свої популярні кросовери Volvo XC60 та XC90. Штати залишаються для бренду одним з основних ринків збуту, проте через збільшення мит на імпорт компанії не вдасться утриматися в нинішньому ціновому діапазоні, що, очевидно, призведе до спаду продажів.

За інформацією агентства, кросовер XC60 стане на конвеєр американського заводу Volvo в січні 2027 року, а флагман XC90 приєднається до нього в жовтні 2028-го.

Перелічені моделі залишаються найпопулярнішими автомобілями Volvo в країні. За підсумками минулого року дилери реалізували у Штатах 39 492 XC90 та 38 892 XC60: тільки на цю пару бестселерів припало майже 63% від загального обсягу продажів марки у США у 2024 році.