Как бороться с быстрыми авто в городе: штрафы, камеры и строгие лимиты

На самом деле все давно изобретено и придумано - десятки исследовательских институтов по всему миру изучают причины аварийности и логику организации безопасного движения. Однако научные методы сами собой в жизнь не воплощаются.

О том, с какой скоростью будут ездить завтра украинские водители в городе, читайте в материале РБК-Украина .

Главное

Кажется, для современного авто 50 км/ч - смешная цифра , но и ее хотят снизить до 30.

, но и ее хотят снизить до 30. Каждый километр скорости увеличивает риск аварии в прогрессии.

в прогрессии. В городах происходит больше аварий, хотя машины движутся медленнее.

хотя машины движутся медленнее. Цель специалистов по организации дорожного движения - снизить среднюю скорость потока.

Фото: и самые современные системы безопасности не защитят водителя, если он ехал с чрезмерной скоростью (magnific.com)

Скорость в городе: верхняя и нижняя граница

В этом году в Киеве впервые за много лет (с 2019 г.) не ввели на лето разрешение двигаться по большим проспектам со скоростью 80 км/ч. Но от трагических случаев в столице таким образом не избавились.

Масштабные ДТП, вызванные именно превышением скорости, случаются одно за другим. Причем в абсолютных цифрах скорость у виновников не какая-то там запредельная. Но дело в другом: в условиях города для большой беды не обязательно класть стрелку на край шкалы.

Вы никогда не думали, почему вместе с повышением уровня безопасности автомобилей законодатели системно снижают лимит скорости в населенных пунктах?

После перехода большинства стран мира с 60 км/ч на 50 км/ч в 1960-1990 гг., в Европе и мире все громче говорят о следующем переходе - к городскому лимиту в 30 км/ч.

Откуда взялось ограничение в 50 км/ч

Ограничение скорости в населенных пунктах начали вводить из-за нескольких факторов, которые не всегда очевидны среднестатистическому водителю:

Большая концентрация транспортных средств на единицу территории;

Большое количество пересечений дорог на одном уровне. Это места концентрации ДТП;

Большое количество незащищенных участников дорожного движения - пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов.

И в первую очередь забота о последней категории граждан определяет лимиты скорости в городах и другие требования ПДД в наше время.

Выводы современных исследователей таковы, что каждое увеличение скорости столкновения на 1 км/ч повышает шансы гибели пешехода примерно на 11%. Если говорить детальнее, то риск летального исхода составляет:

5% - при 30 км/ч;

10% - при 37 км/ч;

50% - при 60 км/ч;

90% - при 80 км/ч.

То есть при небольших для украинских условий 60 км/ч в ДТП с пешеходом выживает только каждый второй - а остальные получают тяжелые травмы.

Еще печальнее эти показатели для велосипедистов и водителей мопедов, которые не носят шлемов, но сидят высоко над дорогой и имеют большую скорость, чем у пешехода.

Интересно, что изначально, когда законодатели только начали ограничивать скорость в населенных пунктах, ее лимиты устанавливались не на основе биомеханики травм человека, а на основе тогдашних представлений о приемлемой скорости в застроенной местности.

Опирались на статистику аварийности, технические возможности автомобилей типа тормозного пути, обзорности, конструкции передней части кузова и т.д.

Тюрьма, больница, судьба: цена нескольких минут

Пожалуй, стоит напомнить, почему и для водителя современного авто, хорошо защищенного металлом кузова и электронными системами, скорость представляет опасность.

Чем быстрее едет машина, тем больше вероятность ДТП. Ведь ее труднее заметить на дороге другим участникам движения, и ее водитель сам с большей вероятностью может что-то упустить - времени заметить опасность меньше;

Машину на скорости водителю сложнее контролировать, если произойдет угрожающая ситуация. Труднее остановиться, труднее уклониться от удара, меньше времени на принятие решения;

Последствия столкновения, которое произошло на большой скорости, всегда труднее. Определить их настолько точно, как с пешеходами (см. выше), нельзя, но законы физики говорят сами за себя.

Стоит напомнить, что и для автомобилиста вполне городская скорость 50-60 км/ч может быть смертельно опасной.

Например, если авто вылетит на встречную полосу, где с такой же скоростью будет двигаться другой транспорт. Скорости при таких столкновениях прибавляются, поэтому последствия бывают очень печальными, даже для машин со многими звездами краш-тестов EuroNCAP.

Еще опаснее авария - с боковым столкновением, в ней при 65 км/ч в авто выживает лишь 15 % водителей и пассажиров.

Наконец, факт, о котором часто забывают, когда говорят об осторожности за рулем - юридическая ответственность водителя.

За что могут посадить водителя

Согласно украинской практике, водитель часто несет всю ответственность даже тогда, когда кроме него есть и другие виновники ДТП. Причем если для пешеходов предусмотрена административная ответственность (предупреждение или штраф), то для водителя - уголовная.

То есть в тяжелых авариях речь может идти о тюрьме, даже если никто не погиб. Конечно, водитель может защищать свои интересы в суде, но это означает трату времени, денег и нервов. Гораздо проще держать умеренную скорость и не попасть в аварию.

Наш эксперт адвокат Евгений Булименко подтверждает:

"Согласно украинского законодательства, автомобиль является средством повышенной опасности. И в статье 1187 Гражданского кодекса Украины есть норма о том, что владелец такого средства должен отвечать за причиненный им вред.

Поэтому не единичны случаи, когда пешеход попадает под машину из-за собственного нарушения ПДД, а отвечает за последствия все равно водитель.

Но водитель может оспаривать свою вину в судебном порядке, и более того, пешехода можно привлечь к ответственности за причиненный автомобилю и другим лицам вред.

Пешеход или, например, водитель так называемого легкого персонального электротранспорта может быть признан лицом, чьи неправомерные действия (нарушение ПДД) привели к аварии с тяжелыми последствиями.

Ст.1166 Гражданского кодекса Украины говорит, что вред от таких аварий возмещается в полном объеме именно лицом, которое его нанесло - то есть и пешеходом, и водителем электросамоката и тому подобное.

Но в реальности выйти на такой результат не всегда просто, поэтому для водителя гораздо лучше всеми средствами избегать самой аварии".

Власти реагируют на скорость: будет 50 км/ч или меньше?

После резонансной аварии с гибелью четырех пешеходов за пределами проезжей части власть естественным образом не могла не отреагировать. Лично премьер-министр и руководство МВД, а еще правоохранительный комитет Верховной Рады анонсировали изменения в законодательстве.

В частности, заявлены более жесткие санкции за превышение скорости, усовершенствование системы фиксации нарушений. Отдельно обещаны особые наказания водителям, которые систематически превышают скорость. Конечно, лишними для безопасности движения эти действия не будут.

Тем более что по данным Европейской комиссии (Eurostat) и ВОЗ ООН, состояние аварийности в Украине существенно хуже стран ЕС. В частности, смертность на дорогах у нас примерно в 2 раза выше средней по ЕС (довоенные данные).

Одна из главных причин этого по выводам многих исследователей - более высокая фактическая скорость потока транспорта.

Фото: чем выше средняя скорость потока в городе, тем чаще в нем случаются тяжелые аварии (unsplash.com)

"Нештрафованная надбавка" +20 км/ч: не отменят ли?

Если говорить о среднестатистических украинских водителях, которые хронически ПДД не нарушают, но привыкли ездить более-менее свободно, то их в свете обещанных более жестких санкций интересует: не отменят ли нештрафованную надбавку к лимиту скорости в виде 20 км/ч?

Представители власти ничего конкретно об этом не упоминали, хотя, вероятно, смысл в этом был бы. Ведь научного обоснования именно для +20 км/ч практически нет.

Обычно такие пороги, ранее известные и в других странах, вводят из-за:

погрешности старых радаров;

погрешности спидометров;

необходимости избегать массовых обжалований штрафов;

административного удобства контроля.

В большинстве стран Европы существует лишь небольшой технический допуск (несколько км/ч), а не фактическое "разрешение" ехать на 20 км/ч быстрее.

Такие "нештрафованные +20 км/ч" - это преимущественно политическое, если хотите - популистское решение, а не то, что рекомендует транспортная наука. Исследования показывают обратное: уменьшение порога срабатывания камер дает заметный положительный эффект на безопасность.

Контроль скорости работает не потому, что наказывает отдельных "гонщиков", а потому, что снижает среднюю скорость транспортного потока. Даже небольшие изменения средней скорости дают ощутимое снижение аварийности.

А если "зазор" в 20 км/ч большинство водителей воспринимают как фактический повышенный лимит, средняя скорость потока смещается вверх.

Камеры фотофиксации: будет больше?

Похоже, будет. По крайней мере, именно так можно понять обещанные накануне премьер-министром Юлией Свириденко усовершенствования системы фиксации нарушений. И это может быть эффективным средством снизить количество тяжелых аварий.

Ведь давно известный экспертам по урбанистике факт: автоматический контроль скорости снижает количество ДТП примерно на 15-20%, а в отдельных городских условиях еще больше. При том что водители реагируют не на знак ограничения скорости сам по себе, а на реальную вероятность наказания.