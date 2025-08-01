Больше мощности и новые батареи: гибридные Opel Astra существенно обновили

В ее основе по-прежнему лежит турбомотор на 1,6 л (150 л.с.), зато встроенный в коробку передач электромотор отныне развивает не 110 л.с., а 125 л.с. Совокупная мощность системы выросла со 180 до 196 л.с.

Сама коробка передач тоже новая: место восьмиступенчатого "автомата" занял семиступенчатый преселективный "робот". В компании заявили, что новый агрегат лучше всего оптимизирован для работы в составе гибридной установки.

Наконец, емкость тяговой батареи увеличена с 12,4 до 17,2 кВт*ч, благодаря чему запас хода в электрическом режиме вырос с 57 до 83 км по циклу WLTP. Модернизированный гибридный хэтчбек стал тяжелее на 4 кг.

Впрочем, все эти изменения не сказались на динамических характеристиках: хэтчбек разгоняется до сотни за 7,6 с, а универсал - за 7,7 с. Максимальная скорость - 225 км/ч.

Интересно, что Opel не стал повышать цены на модернизированные гибриды: от 38 460 евро за хэтчбек и от 39 960 евро за универсал.