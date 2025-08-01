Більше потужності та нові батареї: гібридні Opel Astra суттєво оновили

В її основі, як і раніше, лежить турбомотор на 1,6 л (150 к.с.), зате вбудований в коробку передач електромотор відтепер розвиває не 110 к.с., а 125 к.с. Сукупна потужність системи зросла з 180 до 196 к.с.

Сама коробка передач теж нова: місце восьмиступінчастого "автомата" зайняв семиступінчастий преселективний "робот". У компанії заявили, що новий агрегат найкраще оптимізований для роботи у складі гібридної установки.

Нарешті, ємність тягової батареї збільшена з 12,4 до 17,2 кВт*год, завдяки чому запас ходу в електричному режимі зріс з 57 до 83 км за циклом WLTP. Модернізований гібридний хетчбек став важче на 4 кг.

Втім, всі ці зміни не позначилися на динамічних характеристиках: хетчбек розганяється до сотні за 7,6 с, а універсал – за 7,7 с. Максимальна швидкість – 225 км/год.

Цікаво, що Opel не став підвищувати ціни на модернізовані гібриди: від 38 460 євро за хетчбек і від 39 960 євро за універсал.