Автономера и "Дія": что означают новые коды на табличках

Что означают коды автономеров

В наше время очень часто код региона не означает ничего, кроме того, что владелец когда-то зарегистрировал машину в РСЦ МВД в той или иной области. Еще в декабре 2022 года (действует с января 2023-го) был подписан Приказ Министерства внутренних прав об изменениях в Требованиях к государственным номерным знакам.

И им была окончательно сломана система, когда буквенные серии привязывали автономера к административно-территориальным образованиям. До марта 2021 года на каждой машине были номера с кодом региона, где зарегистрирован (прописан) ее владелец - то есть, где авто больше всего эксплуатируется.

Но в наше время уже не работает порядок, когда в любом ТСЦ страны гражданин мог найти номера любого региона Украины, чтобы получить их соответственно месту своей прописки.

А полтора года назад утвердили еще две новые серии знаков - для машин, оформленных вообще вне регионов. Как это?

Что означают буквы DI и PD

Два комплекта букв, добавленных тогда к региональным сериям украинских номерных знаков, на самом деле к реальным регионам отношения не имеют.

Парные сочетания пяти букв, в том числе латинского алфавита, наоборот означают "независимость" регистрации машины от любого региона.

Речь идет о транспорте, зарегистрированном через приложение "Дія" и через кабинет водителя на сайтах соответствующих государственных структур, в частности, Сервисных центров МВД.

- Сочетание букв ЕD или DC на номерных знаках предназначены для машин, сделка купли-продажи которых заключена с применением средств электронного кабинета водителя в единой информационной системе МВД;

- Сочетания букв DI или PD предназначены для номеров транспорта, если договор его покупки был оформлен через Единый государственный портал электронных услуг, в частности - через мобильное приложение портала "Дія".

Эти сочетания букв стоят на месте буквосочетаний, которые на привычных номерах обозначают административно-территориальную принадлежность места регистрации транспортного средства. То есть это первая группа знаков на номерной табличке.

Фото: официальная процедура предусматривает определенную возможность выбора сочетаний цифр и букв (hsc.gov.ua)

Как выбрать номерные знаки на авто

Кроме того, что вам в сервисном центре МВД вручат номера со случайными цифрами и более-менее системными буквами, в Украине есть несколько законных путей получить номерные знаки буквально на свой вкус.

Во-первых, часто номера можно выбрать из числа тех, что выставлены на витрине в СЦ МВД в день вашего визита. Особенно интересных комбинаций там не будет, но вам может понравиться определенное сочетание цифр или знаков - например, ваша дата рождения.

Во-вторых, на сайте Главного сервисного центра МВД есть возможность проверить наличие номеров в каждом СЦ - причем отображаются и "красивые" сочетания (по особой цене). Можно даже задать поиск желаемой комбинации.

В-третьих, можно не сдавать в лом номера от своего старого авто при его продаже, а оставить их на хранение в сервисном центре. Чтобы потом установить их на свой очередной автомобиль - при его регистрации на себя. Можно зарезервировать свои номера и для будущей машины кого-то из родственников.

Наконец, можно заказать себе так называемые индивидуальные номерные знаки - с собственным, так сказать, содержимым. Стоимость как на теперь не очень большая, а наносить на номера можно как имена или слова, так и буквы и цифры.

Вывод

Если абстрагироваться от того, что система отображения региональной принадлежности на номерах авто потеряла свою первоначальную идею, можно сказать, что у автомобилиста есть целый набор вариантов получить номера с желаемым набором символов. И даже особых усилий к этому прикладывать не придется.