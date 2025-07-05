Автономери і "Дія": що означають нові коди на табличках

Вже кілька років українськими шляхами їздять автівки з неукраїнськими літерами кодів регіонів. Що за цим ховається та як з’ясувати, звідки такий автомобіль?
Про те, як розшифрувати номерні знаки з іноземними літерами у коді регіону, читайте в матеріалі РБК-Україна.
В наш час дуже часто код региону не означає нічого, крім того, що власник колись зареєстрував авто в РСЦ МВС у тій чи іншій області. Ще у грудні 2022 року (діє з січня 2023-го) було підписано Наказ Міністерства внутрішніх прав про зміни у Вимогах до державних номерних знаків.
І ним було остаточно зламано систему, коли літерні серії прив’язували автономери до адміністративно-територіальних утворень. До березня 2021 року на кожній машині були номери з кодом регіону, де зареєстрований (прописаний) її власник - і де вона найбільше експлуатується.
Але в наш час вже не працює порядок, коли в будь-якому ТСЦ країни громадянин міг знайти номери будь-якого регіону України, щоб отримати їх відповідно місця своєї прописки.
А півтора роки тому затвердили ще дві нові серії знаків - для машин, оформлених взагалі поза регіонами. Як це?
Два комплекти літер, доданих тоді до регіональних серій українських номерних знаків, насправді до реальних регіонів відношення не мають.
Парні сполучення п’яти літер, у тому числі латинського алфавіту, навпаки означають "незалежність" реєстрації машини від будь-якого регіону.
Мова йде про транспорт, зареєстрований через додаток "Дія" та через кабінет водія на сайтах відповідних державних структур, зокрема, Сервісних центрів МВС.
- Поєднання літер ЕD або DC на номерних знаках призначені для машин, угода купівлі-продажу яких укладена із застосуванням засобів електронного кабінету водія в єдиній інформаційній системі МВС;
- Поєднання літер DI або PD призначені для номерів транспорту, якщо договір його купівлі було оформлено через Єдиний державний портал електронних послуг, зокрема – через мобільний додаток порталу "Дія".
Ці сполучення літер стоять на місці літеросполук, що на звичних номерах позначають адміністративно-територіальну належність місця реєстрації транспортного засобу. Отже, це перша група знаків на номерній табличці.
Крім того, що вам у сервісному центрі МВС вручать номери з випадковими цифрами і більш-менш системними літерами, в Україні є кілька законних шляхів отримати номерні знаки буквально на свій смак.
По-перше, часто номера можна обрати з числа тих, що виставлені на вітрині в СЦ МВС у день вашого візиту. Особливо цікавих комбінацій там не буде, але вам може сподобатись певне сполучення цифр чи знаків – наприклад, ваша дата народження.
По-друге, на сайті Головного сервісного центру МВС є можливість перевірити наявність номерів у кожному СЦ – причому відображаються і "красиві" сполучення (за особливою ціною). Можна навіть задати пошук бажаної комбінації.
По-третє, можна не здавати в брухт номери від свого старого авто при його продажу, а залишити їх на зберігання у сервісному центрі. Щоб потім встановити їх на свій черговий автомобіль - при його реєстрації на себе. Можна зарезервувати свої номери і для майбутньої машини когось родичів.
Нарешті, можна замовити собі так звані індивідуальні номерні знаки - з власним, так би мовити, вмістом. Вартість як на тепер не дуже велика, а наносити на номери можна як імена чи слова, так і літери та цифри.
Якщо абстрагуватись від того, що система відображення регіональної приналежності на номерах авто втратила свою первинну ідею, можна сказати, що у автомобіліста є цілий набір варіантів отримати номера з бажаним набором символів. І навіть особливих зусиль до цього прикладати не доведеться.
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При підготовці статті були використані матеріали ГСЦ МВС та Autocentre.