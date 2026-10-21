Автомобільні шини для зими: коли міняти гуму, якщо осінь тепла

Потепління клімату збиває водіїв з пантелику: коли міняти шини, якщо за календарем скоро зима, а за вікном - сонце і теплий асфальт? Автомобільні інженери і експерти з безпеки мають відповідь, хоча і з прив’язкою до обставин.

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Відмінностей "зими" від "літа" всього дві, але вони рятують майно і життя

всього дві, але вони рятують майно і життя Кожен тип шин створений під відповідні умови, і всі відхилення небажані

створений під відповідні умови, і всі відхилення небажані Зимові шини кращі на теплій дорозі, ніж літні - на холодній

на теплій дорозі, ніж літні - на холодній Тепла осінь нерідко змушує водіїв відкладати заміну шин до перших заморозків або навіть снігопаду. Проте чекати на дорозі криги небезпечно.

Фото: оcіннє міжсезоння означає, що водій має змінити стиль керування на зимовий (pixabay.com)

Час міняти шини на зимові - коли?

Найчастіше водії чують одну й ту саму пораду щодо переходу на зимові шини - стійке зниження середньодобової температури до +7 +8°C і нижче.

Цифра правильна, але спиратись на саму лише її сьогодні вже не можна. Через глобальне потеплення стерлася чітка межа між сезонами, і після тижня приморозків бува на тиждень повертається бабине літо. Що робити з шинами такої мінливої осені?

При тому слід додати, що згадані +7 °C - не магічна межа, за якою літня гума раптом перестає працювати, а зимова миттєво стає кращою за всіх обставин.

Реальні характеристики шин - і поведінка машини - залежать від конкретної моделі покришок, температури і стану дорожнього покриття, вологості, опадів та інших умов.

Чому літні шини не для холоду

На перший погляд, відмінностей між літніми та зимовими шинами небагато:

Малюнок протектора. У літніх моделей він розрахований на зчеплення с твердю поверхнею – має масивні і міцні шашки, які витримують бічні та повздовжні навантаження. У зимових шин протектор пристосований до роботи на льоду, в снігу і сніговій каші – має по-перше розрізи-ламелі для зчеплення з льодом, по-друге великі канавки для відведення воді і мокрої снігової шуги;

У літніх моделей він розрахований на зчеплення с твердю поверхнею – має масивні і міцні шашки, які витримують бічні та повздовжні навантаження. У зимових шин протектор пристосований до роботи на льоду, в снігу і сніговій каші – має по-перше розрізи-ламелі для зчеплення з льодом, по-друге великі канавки для відведення воді і мокрої снігової шуги; Гумова суміш протектора. У зимових шин в гумі міститься велика кількість силіки та подібних речовин, завдяки яким протектор залишається м’яким при мінусових температурах і добре контактує з мікронерівностями слизької поверхні дороги;

Отже, з настанням осені гумова суміш літніх шин поступово, по мірі похолодання, втрачає еластичність, і зчеплення з дорогою теж погіршується.

Юрій Дацик, шинний експерт, керівник тестової групи Tyres Testing Group, пояснює головну відмінність зимової шини від літньої:

"Не можна чекати від шини максимальної ефективності, надійного зчеплення, коли її намагаються використовувати не в тих умовах, для яких її було спроектовано. Навіть якщо це найкраща преміальна модель, але літня - на неї не можна покладатись у зимовий сезон. Тому так важливо вчасно перевзути авто".

Не чекайте першого снігу

Одна з найпоширеніших помилок автомобілістів - відкладати перевзування до першого снігопаду. Такий підхід ризикований з кількох причин.

По-перше, нічні заморозки можуть з'явитися ще тоді, коли вдень температура повітря впевнено тримається вище нуля. За певних умов на мостах, естакадах, затінених ділянках дорожнє покриття може охолоджуватися сильніше, ніж навколишнє повітря. Через це виникає ризик локальної ожеледі.

По-друге, осінні дощі, туман і мокре покриття самі по собі ускладнюють керування. Якщо до них додаються низька температура та невідповідні сезону шини, запас зчеплення може суттєво зменшитися.

По-третє, погода восени змінюється швидше, ніж водій встигне записатися на шиномонтаж. Виїхати вранці за плюсової температури, а ввечері повернутися під час мокрого снігу чи заморозку - цілком реальний сценарій осінньо-зимового періоду.

Отже, найрозумніше рішення - перевзутись завчасно, до появи стійких холодів. Це також дозволяє уникнути сезонних черг на шиномонтажах, які утворюються саме з тих, хто таки "холоднокровно" дочекався першого снігу.

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Не пропустити момент: якщо вдень ще тепло

Під час теплої осені денна температура може сягати +12+15 °C, хоча вночі стрілка термометра вже наближається до нуля. У такій ситуації не варто робити висновок, що зимові шини ще не потрібні, лише за денними показниками.

Насамперед оцініть три чинники.

Середньодобова температура. Якщо протягом кількох днів вона стабільно наближається до +7 °C, можна переходити на зимовий комплект. Не варто чекати, доки холодна погода протримається тиждень чи більше. Температура під час поїздок. Якщо ви виїжджаєте на роботу рано-вранці, повертаєтеся пізно ввечері або регулярно подорожуєте між містами, ризик потрапити на холодне покриття вищий. Вам зимові шини можуть знадобитися раніше, ніж тому, хто їздить лише вдень. Маршрути та дорожні умови. У місті дороги зазвичай швидше очищаються від снігу, але це не гарантує відсутності ожеледі - наприклад, коли на асфальті змерзає дощова вода. На заміських трасах, у горах, на шляхопроводах і просто відкритих ділянках ризик натрапити на лід ще вищий.

Отже, правило просте: якщо похолодання стає стійким, а нічні температури наближаються до нуля, не відкладайте сезонну заміну заради кількох теплих днів.

Чи можна перевзутися завчасно?

Не буде нічого страшного, якщо літні шини покатаються кілька днів теплим асфальтом. Головне, що слід знати: типова зимова шина має за теплої погоди кращі показники зчеплення, ніж літня, яка потрапила на сніг чи кригу. Тому краще перевзутись зарано, ніж спізнитись.

Але свідомо поспішати з переходом на зимову гуму також не варто. Зимові шини призначені передусім для холодних умов, а за високих температур гумова суміш протектора буде надто м'якою для надійного зчеплення. До того ж, так вона швидше стирається.

Фото: підступність пізньої осені у тому, що будь-який дощ може перейти у снігопад (unsplash.com)

Погода погіршилася, а ви на літніх шинах

Коли погода несподівано змінилася, а ваша машина все ще катається на літніх шинах, іноді буває краще відкласти поїздку. Якщо у вас немає великого досвіду, не варто намагатися компенсувати невідповідні шини обережним стилем керування.

Зменшення швидкості допомагає, але не відновлює зчеплення, якого бракує на слизькій дорозі. Тому якщо почався снігопад, утворилася ожеледиця або температура різко впала, за можливості не користуйтеся машиною аж поки не заміните шини.

А якщо погіршення погоди застало вас у дорозі, знижуйте швидкість, збільшуйте дистанцію, уникайте різких маневрів і гальмувань.

Шинний експерт Юрій Дацик, керівник тестової групи Tyres Testing Group, нагадує про ще один важливий для безпеки нюанс:

"Численні системи активної безпеки розраховані на те, що автомобіль укомплектований якісними шинами, які відповідають дорожнім умовам. Тому не варто всерйоз розраховувати на ефективну допомогу електронних асистентів водія, якщо машина їде по слизькій дорозі на літніх шинах".

На завершення

Тепла осінь не скасовує потреби в зимових шинах, але поспішати з переходом на зимовий комплект не варто. Так само як і орієнтир у +7 °C не є абсолютним правилом. Отже, беріть до уваги маршрути і час поїздок, нічні температури, стан доріг і прогноз погоди.

А ті, хто не хоче особливо заморочуватись цим питанням, може скористатись простою підказкою: напередодні холодів з переходом на зимову гуму краще поспішити, ніж спізнитись.