Автомобіль з ГБО: вигідно, але чому на газу не можуть їздити всі машини

Один з найдешевших видів автомобільного палива на сьогодні - скраплений газ LPG, і доступний він мало не на кожній АЗС. Чому ж тоді тільки третина українського транспорту має на борту газовий балон?

Про те, що утримує автомобілістів від переходу на доступне і екологічне газове пальне, читайте в матеріалі РБК-Україна .

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Парадокс, але немає більш-менш точної цифри газифікованих машин в Україні.

газифікованих машин в Україні. "Поставити газ" можна не на кожну машину , але ж це і не потрібно.

, але ж це і не потрібно. Як законодавство поволі вбивало поширення LPG в Україні.

Фото: на багатьох АЗС і тепер третина всіх чеків - заправка пропан-бутаном LPG (gettyimage.com)

Скільки в Україні автомобілів з ГБО

Як не дивно, більш-менш точної цифри газифікованих машин в країні немає. Після скасування обов’язкового технічного огляду у 2011 р. міліція і (пізніше) поліція фактично втратили змогу контролювати наявність ГБО в авто. Відтак, чимала частка власників не реєструє факт газифікації.

Ще більше "зашифрувало" газовий автопарк України розпорядження Мінінфраструктури в січні 2020-го. Згідно нього замість Акту технічної експертизи від СТО-інсталятора власника машини зобов’язали пред’являти такий собі Сертифікат відповідності.

Цей документ видається лише кількома організаціями в Україні і додає до ціни газифікації кілька тисяч гривень. І кількість реєстрацій ГБО на початку того року відразу впала вдесятеро - при тому що кількість переобладнаних під газ машин не зменшувалася.

Кожен третій ставив газ

За даними Інституту досліджень авторинку (з посиланням на аналіз даних МВС), протягом успішного для газовиків 2023 року газобалонне обладнання було встановлено на 37,8 тис. бензинових авто (легкові та інші). Три важливих нюанси:

той рік був останнім роком, коли кількість встановлень ГБО зростала;

йдеться тільки про офіційно зареєстрований "газ";

це становить 30 % від загальної кількості проданих того року бензинових машин (125 тис. нових та імпортованих з пробігом).

Тобто виходить, що в кращі часі як мінімум кожна третя нова для країни бензинова машина переводилася власником на газове пальне.

Але вже у наступному 2024-му році кількість зареєстрованих інсталяцій впала до приблизно 21,5 тис., і схоже, зазначена тенденція зберігається. Чому, ми розберемося нижче, але сміливо можна стверджувати, що станом на тепер не менше половини бензинових машин в Україні їздять на газі.

А зважаючи, що серед легковиків близько 30 % становлять дизелі, виходить, що близько третини всіх автівок на українських дорогах використовують газове пальне.

Що значить "машина на газу"

Для початку - короткий лікнеп для тих, хто зовсім не в темі:

Працювати на газі може тільки бензинова машина. Тобто дизель теж можна змусити, але це складно і малорентабельно. Тому коли говорять про машину "на газу", мають на увазі бензиновий автомобіль, адаптований для роботи на газоподібному паливі. Для роботи на газі бензинову машину треба обладнати кількома пристроями (комплект ГБО - газобалонного обладнання). При тому, принципового втручання в конструкцію двигуна та інших систем немає. Є як мінімум чотири види газу, який навчилися згодовувати автомобілю. В умовах України йдеться про суміш пропану і бутану, отриману як супутній продукт при видобутку нафти і підготовану певним чином на заводі. Це скраплений нафтовий газ (СНГ, СУГ або LPG). На імпортованих з Європи авто також зустрічається ГБО під стиснений природний газ метан - CNG. ГБО на автомобіль може бути встановлене на заводі, в дилерському центрі (перед продажом клієнту чи після) і на спеціалізованій СТО - вже на замовлення власника. Останній варіант найменш надійний і при тому у нас найбільш поширений.

Фото: бензинова машина перетворюється на бензино-газову за допомогою комплекту ГБО (архівне фото).

Наскільки вигідне ГБО

Ще п’ять років тому питання вигоди від використання газового пального не стояло - резон однозначно був, і чималий.

До 2020-2021 рр. витрати власника на паливо при переході на газ знижувалися приблизно вдвічі. Тоді газ коштував на рівні 40-50 % від ціни бензину А-95, а в окремі періоди року LPG виявлявся дешевшим за бензин майже втричі!

З іншого боку, витрата газу машиною на 10-15% більше, ніж бензину, так що середньорічну економію можна було приймати на рівні 40-50%. Для середньостатистичного українського автовласника встановлення ГБО "відбивалося" за рік-півтора, а при комерційному використанні машини - і за кілька місяців.

Щодо поточних витрат на утримання газової установки - вони завжди були мінімальні. Сучасне газопаливне обладання так само надійне, як і штатні вузли автомобіля, тобто ГБО потребує тільки планового сервісу (зазвичай кожні 10-15 тис. км) у вигляді контролю з’єднань, зливу конденсату та заміни двох фільтрів.

Автоексперт Роман Матвеєв, керівник проекту Motor Gas, пояснює деякі нюанси саме теперішньої автомобільної реальності:

"Поширені в наш час сучасні мотори з безпосереднім упорскуванням палива високотехнологічні і досить складні для переведення на газ. До того ж, вони споживають крім газу ще й бензин. І з нинішньою різницею в ціні між газом та А-95 економія вже не зовсім помітна"

Чи вигідний газ на авто в наші дні

Відразу слід сказати, що попри серйозні зміни у базових параметрах підрахунків, станом на середину 2026 року їздити на пропан-бутані все одно вигідно.

Причому - вигідніше за всі інші види пального. Хоча вигода вже не така вагома, як колись (див. інфографіку), всерйоз конкурувати з газом в наш час можуть тільки гібридні автомобілі.

Великою мірою відсоток економії залежить:

Від класу і моделі авто . Кожна модель двигуна піддається переводу на газ по-своєму. Більше того, у корейських, французьких, італійських виробників є бензинові мотори, спеціально створені під використання LPG;

. Кожна модель двигуна піддається переводу на газ по-своєму. Більше того, у корейських, французьких, італійських виробників є бензинові мотори, спеціально створені під використання LPG; Від точності налаштувань системи . Досвідчені інсталятори вміють знаходити жаданий баланс між економним споживанням газу і динамікою машини. До речі, це одна з причин, чому монтувати ГБО на машину рекомендується у серйозних майстернях.;

. Досвідчені інсталятори вміють знаходити жаданий баланс між економним споживанням газу і динамікою машини. До речі, це одна з причин, чому монтувати ГБО на машину рекомендується у серйозних майстернях.; Від режиму експлуатації. На заміських трасах витрата газу часто наближається до витрати бензину, у міському режимі навпаки, споживання газу зростає непропорційно.

Що відлякує водіїв від LPG

Навіть в часи найвигіднішого співвідношення цін чимала частина водіїв мала стійке випередження проти LPG. Здебільшого воно базувалося на помилкових стереотипах, присмачених відвертими забобонами типу "газ вибухне" і "газ смердить".

На сьогодні головними аргументами противників ГБО можна назвати такі:

Невелика економія . В наші дні "знижка" водія газифікованого авто при заправці становить аж ніяк не 40-50 %, а ближче до 30 %. Причина в тому, що LPG дорожчав швидше за бензин. А у 2024 р. ситуацію погіршило законодавство: акциз на бензин збільшили на 29 євро, а на LPG - відразу на 96 євро, а через рік - ще на 25;

. В наші дні "знижка" водія газифікованого авто при заправці становить аж ніяк не 40-50 %, а ближче до 30 %. Причина в тому, що LPG дорожчав швидше за бензин. А у 2024 р. ситуацію погіршило законодавство: акциз на бензин збільшили на 29 євро, а на LPG - відразу на 96 євро, а через рік - ще на 25; Міф про шкоду для мотора . Звідки пішла ця байка, невідомо, адже для абсолютної більшості моделей картина протилежна - газ продовжує ресурс двигуна. Він не змиває зі стінок циліндрів оливу, як бензин, і вона краще захищає деталі. Також з його октановим числом понад 100 LPG знижує ударні навантаження на циліндро-поршневу групу. А ще в газі немає домішок, які скорочують вік оливи, датчиків, каталізатора та свічок;

. Звідки пішла ця байка, невідомо, адже для абсолютної більшості моделей картина протилежна - газ продовжує ресурс двигуна. Він не змиває зі стінок циліндрів оливу, як бензин, і вона краще захищає деталі. Також з його октановим числом понад 100 LPG знижує ударні навантаження на циліндро-поршневу групу. А ще в газі немає домішок, які скорочують вік оливи, датчиків, каталізатора та свічок; Балон займає місце в багажнику . Аргумент не те щоб ключовий, але в якості додаткового доволі поширений. Зазвичай багажник зменшується на об’єм запаски, місце якої під підлогою віддають тороідальному балону - відтак саме колесо оселяється у корисному просторі вантажного відсіку;

. Аргумент не те щоб ключовий, але в якості додаткового доволі поширений. Зазвичай багажник зменшується на об’єм запаски, місце якої під підлогою віддають тороідальному балону - відтак саме колесо оселяється у корисному просторі вантажного відсіку; Двигун складно переводиться на газ. Поширені тепер турбомотори класу downsizing піддаються газифікації складніше, аніж повнолітражні атмосферники старої школи - і власники часто не хочуть з цим заморочуватись.

Цікавий нюанс: були часи, коли держава не навантажувала власників газифікованих машин особливим акцизом, а навпаки, стимулювала автомобілістів до переходу на газ.

До 2011 р., коли було скасовано окремий транспортний податок, власники машин з ГБО платили тільки 50 % щорічного транспортного збору (згідно ст. 3 Закону України № 1075-VI).

На завершення

Так, Україна протягом багатьох років входила до числа європейських лідерів за поширенням автогазу. До початку 2020-х ми були на 4-му місці в Європі за споживанням LPG, і кожен третій літр автомобільного палива, проданий в країні, був автомобільним газом.

Але пропан-бутан не піднявся вище у цьому паливному рейтингу - і певно, вже не підніметься. Тому що іншими стали автомобілі, іншими - автомобілісти, та й законодавство змінилося не на користь найдешевшого з палив.