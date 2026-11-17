Як би не витанцьовували цифри на стелах АЗС, лідером економічності залишаються гібридні автомобілі. При всіх їхніх мінусах - чому саме вони? На прикладі кількох показових моделей розбираємось, як обрати найбільш економічний гібрид.

Про найбільш економічні типи силових установок гібридних авто читайте в матеріалі РБК-Україна .

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Гібридні авто були задуман і для покращення показників економічності і екологічності

і для покращення показників економічності і екологічності Три типи гібридного приводу з’явились в ході еволюції - для різних запитів споживачів

з’явились в ході еволюції - для різних запитів споживачів Серед гібридних авто є свої рекордсмени - і за економічністю, і за динамікою

Фото: Конструктори навчились робити гібридні силові агрегати компактними і надійними (nissan.ua)

Перша сутність гібрида

Чверть століття тому машини-гібриди з’явились як більш екологічна альтернатива суто паливним автівкам. Заявлялося, що гібриди споживають менше пального (тоді це було не завжди правдою) і значить, менше отруюють повітря.

Одночасно вони сприймались як перехідна ланка між паливними машинами і електромобілями, до яких тодішній споживач ставився з чималим скепсісом. Але якщо споживацькі якості перших гібридних авто були сумнівні, то з технічної точки зору логіка була прозорою.

Для чого придумали гібрид

Первинний задум конструкторів був такий:

на борту авто є два двигуни - бензиновий (ДВЗ) та електричний, кожен з усім необхідним для функціонування;

кожен двигун може приєднатись до коліс і рухати машину вперед;

ключовий момент - кожен з двигунів під’єднується до діла тоді, коли це найбільше вигідно з точки зору витрати пального. Тобто ДВЗ працює при рівномірному русі, а електродвигун - під час прискорень і у міських тягнучках;

найголовніший компонент гібрида - в такого авто є електронна система, яка вирішує, коли краще працювати ДВЗ, а коли - електромотору. І вона ж їх вчасно активує.

Попутно інженерам довелося побудувати трансмісію, яка під’єднує до коліс то один мотор, то інший, а ще систему для заряджання акумулятора електромотора. Йдеться про генератор, що приводиться в дію або бензиновим двигуном, або енергією рекуперації - при русі машини накатом.

Останній нюанс важливий: електропривод може працювати і в "зворотному напрямку" (рекуперація). Коли машина уповільнюється, енергія повертається в акумулятор, а не розсіюється її в якості тепла в атмосферу, нагріваючи гальмівні диски, як звичайні паливні авто.

Але в ході своєї еволюції гібридні авто змінили деякі свої принципи - щоб стати ще більш економічними з одного боку і не нудними в русі - з іншого.

Фото: паралельний гібрид - фактично електромобіль, але з власною електростанцією на борту (nissan.ua)

Нові типи гібридних авто

Зрозуміло, що будучи комплектом компромісів, гібридні авто, особливо першого покоління, не були ідеальними. Тому з часом оформилося кілька різних типів подвійного приводу - кожен з акцентом на певні умови використання.

1. Звичайний гібрид (HEV)

Бензиновий двигун працює разом з електромотором. До коліс можуть під’єднуватись як перший двигун, так і другий, або - тільки електричний. Є моделі, де вони це роблять одночасно. Батарея заряджається під час руху (від ДВЗ) та гальмування (рекуперація енергії).

Це найбільш універсальний тип - тут можна знайти моделі і дуже економічні, і з агресивним характером, і з трансмісією 4х4.

2. Підзаряджуваний гібрид (PHEV)

Має більшу батарею, яку можна заряджати від розетки. Здатний проїхати приблизно 40-100 км на електриці. В деяких країнах вважається електромобілем, бо якщо регулярно заряджати батарею, можна обходитись практично без бензину.

Ці автомобілі в першу чергу для ощадливих людей, але ціна їхня значно вища за інші гібриди.

3. М'який гібрид (MHEV)

Невеликий електромотор лише допомагає бензиновому або дизельному двигуну при старті з місця та прискоренні протягом лічених секунд. Батарея невелика, суто на електриці автомобіль практично не їздить.

Це найдешевший з гібридів. Власник не завжди відчуває допомогу електрики, великою мірою електромотор тут використано заради екології - для зниження шкідливих викидів.

Найбільш економічні гібриди - які вони?

Враховуючи особливості українського ринку і умов експлуатації, найцікавіші для нас моделі першого типу - звичайні гібриди (HEV).

Вони найбільш затребувані не тільки в нашій країні, а й по всьому світу - наприклад, займають 34,5% ринку нових авто в ЄС. Адже саме звичайні гібриди (HEV) дозволяють економити пальне без необхідності змінювати звичний спосіб експлуатації автомобіля.

При тому конструктори створили кілька різних підтипів HEV.

Фото: раціональна схема послідовного гібрида дає найбільшу економію палива (nissan.ua)

Послідовний гібрид: майже "електричка"

Наприклад, у популярному через свою економічність (6,0 л/100 км) кросовері Nissan X-Trail e-POWER використана так звана послідовна гібридна схема (Series Hybrid).

Її принципова відмінність в тому, що бензиновий двигун не має механічного зв'язку з колесами, і він завжди працює у найбільш вигідному для економії режимі.

Система складається з кількох основних елементів:

Бензиновий турбодвигун 1.5 VC-Turbo зі змінним ступенем стиснення;

Генератор, який виробляє електроенергію, маючи привод від бензинового мотора;

Електродвигун, який безпосередньо приводить у рух колеса.

Батарея

Бензиновий двигун працює як генератор електроенергії, а автомобіль рухається завдяки електротязі.

Тобто машина має всі переваги електромобіля - економічність та легкість керування рухом, але не має головних недоліків – обмеженого пробігу і проблем з зарядкою. Фактично це електромобіль із власною бензиновою електростанцією на борту.

Цікаво, що гібридний Nissan X-Trail e-POWER може мати і два електромотори, але про це ми скажемо нижче.

Кому рекомендується. В цілому схема послідовного приводу, подібна "нісанівському" e-POWER, демонструє високу паливну ефективність. 6,0 л/100 км - дуже непоганий показник для поважного 7-місного кросовера-позашляховика.

І найбільшої економії такі машини досягають у міському режиму руху - тобто там, де традиційно апетит авто буває найбільшим.

Фото: в преміум-сегменті одна модель гібрида може мати кілька типів силової установки (lexus.com)

Послідовно-паралельний гібрид: хитра механіка

Інший спосіб побудувати гібридний привод - коли двигуни обох типів можуть рухати машину вперед. При тому бензиновий ще й виробляє електроенергію, приводячи окремий генератор.

Наприклад, дуже цікаво реалізовано цей тип на преміальному Lexus RX 350h. В нього є:

Бензиновий двигун 2,5 л;

Два електродвигуни-генератори;

Планетарний механізм розподілу потужності. Який одночасно і коробка передач, і вузол, який розподіляє і поєднує потоки потужності між ДВЗ і двома електромоторами-генераторами;

Батарея.

Родзинка цього приводу, який материнська компанія Toyota називала Hybrid Synergy Drive, саме у вузлі розподілу потужності (до речі, його винахідник - харків’янин Олексій Северинський).

Під керуванням електроніки планетарний механізм в потрібні моменти спрямовує потужність бензинового мотора то на колеса, то на генератор, або зовсім відключає його. Одночасно цей же модуль підключає до коліс один електромотор і переводить в режим генерації другий.

Кому рекомендується. Подібний тип приводу має більше сенсу на заміських трасах, коли працює здебільшого ДВЗ. Його потужність відразу відправляється на колеса, без проміжного перетворення на електричну енергію і передання її на електромотор.

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Паралельний гібрид

Як не дивно, ще один тип гібридого приводу ми продемонструємо знову на прикладі на преміум-кросовера Lexus RX, тільки цього разу моделі RX 500h. У нього є:

Потужний 2,4-літровий турбований ДВЗ;

6-ступенева АКП;

Інтегрований в трансмісію електромотор;

Батарея.

Компонування трансмісії нагадує класичне авто з ДВЗ, але між бензиновим двигуном і автоматичною коробкою передач розташовано електромотор. Який відділено з обох боків зчепленнями.

Це дозволяє:

Рухатися на бензиновому двигуні;

Рухатися виключно на електротязі;

Рухатися на обох двигунах одночасно, поєднуючи потужність ДВЗ та електромотора;

Передавати тягу на задню вісь через окремий електропривід (про це також нижче).

Така схема, крім іншого, дозволяє передавати велику потужність турбомотора просто на ведучі колеса без великих втрат.

Кому рекомендується. Lexus RX 500h - потужний спортивний гібрид, у якому економія пального вже не є головною метою. Але цей тип також не призначений виключно для спорткарів, хочя якщо ви шукаєте динамічний гібрид з агресивним характером, то швидше за все ви знайдете його серед машин з агрегатом паралельного типу.

Фото: сучасний гібридні установки дозволяють реалізувати ефективну та економічну систему повного приводу (nissan.ua)

Гібриди і 4х4

Наявність потужної електричної системи у досконалих моделей гібридів дає змогу наділити їх особливою схемою повного приводу.

Так, в повноприводній версії Nissan X-Trail з індексом e-4ORCE за умовчанням передній електромотор приводить передні колеса, а для задніх коліс є додатковий електромотор - задній.

Між осями немає традиційного механічного карданного вала, роздавальної коробки та диференціала. Розподіл тяги, важливий для керованості на слизькій поверхні, здійснює електроніка, керуючи двома електромоторами.

Повнопривідна система е-4ORCE постійно аналізує швидкість обертання коліс, зчеплення з дорогою та поведінку автомобіля в поворотах. Координується не лише тяга, а й гальмування окремих коліс, що дозволяє точніше контролювати поведінку автомобіля.

Схожим чином влаштовано систему 4х4 і на більш дорогих "Лексусах". В них постійно приводиться в дію передня вісь, а коли потрібно перейти в 4х4, активується додатковий задній електромотор – який і приводить задній міст.

На завершення

Nissan e-POWER та подібні послідовні гібриди весь час їздять як електромобілі, а бензиновий двигун в них працює на генератор, тобто в максимально сприятливому для себе режимі. Тому вони максимально економічні там, де машина часто прискорюється і уповільнюється.

Гібриди інших типів - паралельні та послідовно-паралельні, як розглянуті нами два більш складних Lexus RX, ближчі до класичних бензинових машин, бо мають механічний зв'язок ДВЗ з колесами. Це дає змогу передавати велику потужність без подвійного перетворення енергії на швидкісних режимах руху.

Причому "молодший" RX 350h - це автомобіль із пріоритетом економічності, а "дорослий" RX 500h має акцент на динаміку, споживаючи на чверть (!) більше пального.

А в цілому можна порадіти за споживача, який збирається до автосалону з конкретною метою придбати гібрида. Обирати можна буде не тільки за рівнем економічності, а й за тим, за яких умов викоритання машини вона досягається.