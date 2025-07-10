Aston Martin Vantage получил топ-версию: вот как она выглядит

На капоте новинки появились другие воздуховоды, обеспечивающие более эффективное охлаждение двигателя. Измененный диффузор на корме обеспечивает повышенную прижимную силу: на максимальной скорости он генерирует эквивалент 145 кг вместо 101 кг базовой модели.

Еще плюс 67 кг дает измененная аэродинамика днища с эффектом Вентури. Обвес кузова и колеса диаметром 21 дюйм украшены красными акцентами, видны тормозные механизмы с бронзовым оттенком. Также предусмотрены шильдики S с красной эмалью на передних крыльях.

Особенности салона

В стандартной комплектации интерьер S-версии имеет комбинированную отделку алькантарой и кожей. Декоративные вставки изготовлены из углеволокна с особым плетением. Кресла-ковши, дверные панели и центральный тоннель прошиты красной строчкой. Также можно выбрать цвет швов, материал декоративных накладок и даже оттенок миниатюрного селектора трансмиссии.

Что под капотом

Битурбомотор AMG V8 на 4,0 л форсирован со стандартных 665 л.с. до 680 л.с. Сообщается, что тонким настройкам подверглась система управления двигателем, чтобы сделать педаль акселератора более отзывчивой.

Aston Martin Vantage S способен набрать первую "сотню" за 3,4 с, что всего на одну десятую меньше, чем базовый суперкар. Разгон с 0 до 200 км/ч занимает 10,1 секунды, а максимальная скорость, как и в начальной версии, равна 325 км/ч.

Помимо более мощного двигателя, "эска" обрела более драйверское шасси. Перенастроены адаптивные стабилизаторы Bilstein DTX, а в задней подвеске применены более мягкие пружины, чтобы улучшить поведение суперкара на низких скоростях. При этом задний подрамник жестко закреплен на кузове.

Первый живой показ модели Aston Martin Vantage S состоится уже в эти выходные на Фестивале скорости в Гудвуде. Прием заказов уже открыт.