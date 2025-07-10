Aston Martin Vantage отримав топ-версію: ось як вона виглядає

На капоті новинки з'явилися інші повітропроводи, що забезпечують ефективніше охолодження двигуна. Змінений дифузор на кормі забезпечує підвищену притискну силу: на максимальній швидкості він генерує еквівалент 145 кг замість 101 кг базової моделі.

Ще плюс 67 кг дає змінена аеродинаміка днища з ефектом Вентурі. Обвіс кузова та колеса діаметром 21 дюйм прикрашені червоними акцентами, видно гальмівні механізми з бронзовим відтінком. Також передбачені шильдики S із червоною емаллю на передніх крилах.

Особливості салону

У стандартній комплектації інтер'єр S-версії має комбіноване оздоблення алькантарою та шкірою. Декоративні вставки виготовлені з вуглеволокна з особливим плетінням. Крісла-ковші, дверні панелі та центральний тунель прошиті червоною строчкою. Також можна вибрати колір швів, матеріал декоративних накладок та навіть відтінок мініатюрного селектора трансмісії.

Що під капотом

Бітурбомотор AMG V8 на 4,0 л форсований зі стандартних 665 к.с. до 680 к.с. Повідомляється, що тонких налаштувань зазнала система управління двигуном, щоб зробити педаль акселератора більш чуйною.

Aston Martin Vantage S здатний набрати першу "сотню" за 3,4 с, що лише на одну десяту менше, ніж базовий суперкар. Розгін з 0 до 200 км/год займає 10,1 секунди, а максимальна швидкість, як і в початковій версії, дорівнює 325 км/год.

Крім потужнішого двигуна, "еска" знайшла більш драйверське шасі. Переналаштовані адаптивні стабілізатори Bilstein DTX, а в задній підвісці застосовані м'якіші пружини, щоб покращити поведінку суперкара на низьких швидкостях. При цьому задній підрамник жорстко закріплений на кузові.

Перший живий показ моделі Aston Martin Vantage S відбудеться вже цими вихідними на Фестивалі швидкості в Гудвуді. Прийом замовлень вже відкрито.