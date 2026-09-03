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Американская классика и уникальные "Волынянки": фестиваль OldCarLand пройдет 12-13 сентября

12:44 03.09.2026 Чт
2 мин
Какие яркие авто можно увидеть на техническом фестивале OldCarLand?
aimg Константин Широкун
Американская классика и уникальные "Волынянки": фестиваль OldCarLand пройдет 12-13 сентября Фото: фестиваль OldCarLand пройдет 12-13 сентября (пресс-служба фестиваля)
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Самый масштабный технический фестиваль Украины Old Car Land состоится 12-13 сентября в Киеве, на территории музея "Колеса истории" по адресу ул. Малинская, 1.

Об этом этом РБК-Украина сообщили организаторы фестиваля.

На этот раз организаторы подготовили ряд гостей тематических локаций, уникальных автомобилей и несколько национальных премьер.

Главной темой мероприятия станут забытые автомобильные имена. Все гости фестиваля смогут увидеть американские, европейские и даже украинские авто марки, которые десятки лет назад ездили по улицам городов, а сегодня стали настоящей экзотикой.

Кроме того, одной из главных изюминок фестиваля станет экспозиция автомобилей Луцкого автозавода разных десятилетий. Среди представленных экспонатов – уникальные армейские машины, а также спецтранспорт на базе серийных украинских внедорожников.

Американская классика и уникальные &quot;Волынянки&quot;: фестиваль OldCarLand пройдет 12-13 сентября

Поклонники двухколесной техники смогут насладиться специальной тематической зоной с широкой линейкой велосипедов марки ХВЗ - около двух десятков "байков" сформируют уникальную экспозицию.

Кроме того, традиционными гостями фестиваля станут эффектные образцы американской классики, известные европейские ретроавтомобили и яркие представители японской автокультуры.

Программа фестиваля также будет включать в себя расширенную коллекцию ретро-грузовиков и автобусов, обновленную экспозицию масштабных моделей автомобилей украинских и мировых производителей и другие интересные активности.

Американская классика и уникальные &quot;Волынянки&quot;: фестиваль OldCarLand пройдет 12-13 сентября

Кроме сотен технических экспонатов, которые приедут на Old Car Land из разных уголков Украины, гостей будут ждать тематические фудкорты, интерактивные выставки, брендированные сувениры и многие другие развлечения.

Организаторы приглашают владельцев ретротехники, а также всех поклонников исторических автомобилей и мотоциклов приобщиться к традиционному автомобильному празднику. Фестиваль Old Car Land состоится 12-13 сентября на территории музея "Колеса истории" по адресу: Киев, ул. Малинская, 1.

Ранее РБК-Украина писала, о том, как без лишних хлопот превратить ретромашину в финансовый актив .

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