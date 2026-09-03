Американська класика та унікальні "Волинянки": фестиваль OldCarLand пройде 12-13 вересня

Наймасштабніший технічний фестиваль України Old Car Land відбудеться 12-13 вересня у Києві, на території музею "Колеса Історії" за адресою вул. Малинська, 1.

Про це РБК-Україна повідомили організатори фестивалю.

Цього разу організатори підготували для гостей низку тематичних локацій, унікальних автомобілів та кілька національних прем’єр.

Головною темою заходу стануть забуті автомобільні імена. Усі гості фестивалю зможуть побачити американські, європейські та навіть українські авто марок, які десятки років тому їздили вулицями міст, а сьогодні стали справжньою екзотикою.

Окрім того, однією з головних родзинок фестивалю стане експозиція автомобілів Луцького автозаводу різних десятиліть. Серед представлених експонатів - унікальні армійські машини, а також спецтранспорт на базі серійних українських позашляховиків.

Прихильники двоколісної техніки зможуть насолодитись спеціальною тематичною зоною з широкою лінійкою велосипедів марки ХВЗ - близько двох десятків "байків" сформують унікальну експозицію.

Окрім того, традиційними гостями фестивалю стануть ефектні зразки американської класики, найвідоміші європейські ретроавтомобілі та яскраві представники японської автокультури.

Програма фестивалю також включатиме розширену колекцію ретро-вантажівок і автобусів, оновлену експозицію масштабних моделей автомобілів українських та світових виробників та інші цікаві активності.

Окрім сотень технічних експонатів, які приїдуть на Old Car Land з різних куточків України, на гостей чекатимуть тематичні фудкорти, інтерактивні виставки, брендовані сувеніри та чимало інших розваг.

Організатори запрошують власників ретротехніки, а також усіх шанувальників історичних автомобілів і мотоциклів долучитися до традиційного автомобільного свята. Фестиваль Old Car Land відбудеться 12-13 вересня на території музею "Колеса Історії" за адресою: Київ, вул. Малинська, 1.