Acura показала стильный лифтбек Integra: вот как выглядит обновленное авто

Так, авто получило новые 18-дюймовые колеса. Также в гамму цветов кузова всех версий добавлены серебристый "металлик" Solar, синий Double Apex и серый Urban. Стандартной осталась черная решетка радиатора, однако в некоторых комплектациях она может быть на заказ окрашена в цвет кузова.

Что изменилось в салоне

В интерьере обновленной Integra появились новые сочетания отделочных материалов, а в версии A-Spec еще и контурная подсветка. Девятидюймовый экран медиасистемы стал базовым оснащением, равно как и поддержка беспроводных протоколов Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, на центральном тоннеле появилась площадка для беспроводной зарядки смартфона.

Что под капотом

Под алюминиевым капотом по-прежнему установлена "турбочетверка" на 1,5 л мощностью 203 л.с. Стандартная трансмиссия - вариатор с фиксированными "передачами" и подрулевыми лепестками. Но для машин в драйверском исполнении A-Spec можно заказать шестиступенчатую "механику", привод только на переднюю ось. Обновленные машины доберутся до дилеров уже в августе, но цены пока не раскрыты.