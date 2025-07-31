Acura показала стильний ліфтбек Integra: ось як виглядає оновлене авто

Так, авто отримало нові 18-дюймові колеса. Також у гаму кольорів кузова всіх версій додані сріблястий "металік" Solar, синій Double Apex і сірий Urban. Стандартними залишилися чорні грати радіатора, проте в деяких комплектаціях вони можуть бути на замовлення пофарбовані в колір кузова.

Що змінилось у салоні

В інтер'єрі оновленої Integra з'явилися нові поєднання оздоблювальних матеріалів, а у версії A-Spec ще й контурне підсвічування. Дев'ятидюймовий екран медіасистеми став базовим оснащенням, так само як і підтримка бездротових протоколів Apple CarPlay та Android Auto. Окрім того, на центральному тунелі з'явився майданчик для бездротової зарядки смартфона.

Що під капотом

Під алюмінієвим капотом, як і раніше, встановлена "турбочетвірка" на 1,5 л потужністю 203 к.с. Стандартна трансмісія – варіатор із фіксованими "передачами" та підрульовими пелюстками. Але для машин у драйверському виконанні A-Spec можна замовити шестиступінчасту "механіку", привід лише на передню вісь. Оновлені машини дістануться дилерів уже в серпні, але ціни поки що не розкриті.