Acura показала стильний ліфтбек Integra: ось як виглядає оновлене авто

Три роки тому компанія Acura відродила наймолодшу модель Integra на американському ринку. Молодіжний ліфтбек збудований на платформі Хонди Civic, а виробництво організоване безпосередньо у США. Настав час оновлення моделі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Так, авто отримало нові 18-дюймові колеса. Також у гаму кольорів кузова всіх версій додані сріблястий "металік" Solar, синій Double Apex і сірий Urban. Стандартними залишилися чорні грати радіатора, проте в деяких комплектаціях вони можуть бути на замовлення пофарбовані в колір кузова.
В інтер'єрі оновленої Integra з'явилися нові поєднання оздоблювальних матеріалів, а у версії A-Spec ще й контурне підсвічування. Дев'ятидюймовий екран медіасистеми став базовим оснащенням, так само як і підтримка бездротових протоколів Apple CarPlay та Android Auto. Окрім того, на центральному тунелі з'явився майданчик для бездротової зарядки смартфона.
Під алюмінієвим капотом, як і раніше, встановлена "турбочетвірка" на 1,5 л потужністю 203 к.с. Стандартна трансмісія – варіатор із фіксованими "передачами" та підрульовими пелюстками. Але для машин у драйверському виконанні A-Spec можна замовити шестиступінчасту "механіку", привід лише на передню вісь. Оновлені машини дістануться дилерів уже в серпні, але ціни поки що не розкриті.
Нагадаємо, раніше компанія Honda представила пару електромобілів під спільною назвою Honda GT, які рік тому були показані у вигляді концепт-кара, а тепер переродились у серійні машини.
Електричні ліфтбеки отримали безрамкове скло дверей, висувні ручки, а також бічні камери замість дзеркал. Точних розмірів машин поки що не наведено.
Також японський автовиробник представив квадроцикл для кур'єрів. На вулицях США та Європи незвичний транспорт масово з'явиться влітку 2026 року.