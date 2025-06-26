5 сигналов, что пора менять тормозную жидкость в машине

Что может натворить старая тормозная жидкость

Тормозная жидкость передает давление от педали к тормозным колодкам на каждом колесе, она своего рода рычаг - продолжение педали. Поэтому, если жидкость потеряла свои свойства, усилие от педали не достигнет колес, и с торможением будут проблемы.

А в современных авто это еще и риск потерять поддержку электронных систем безопасности - таких как ABS, ESP и т.д., потому что они зависят от функционирования тормозов.

Зачем регулярно менять тормозную жидкость

Современные тормозные жидкости, имея в основе гликоль, отичаются существенным недостатком: они активно поглощают влагу из окружающей среды. Поэтому со временем жидкость накапливает в себе воду (даже без протечек в системе!).

Уже через год содержание влаги в "тормозухе" может достигать 2%, а через два года - до 3,5%. Этого достаточно, чтобы температура ее кипения упала вдвое.

А когда тормозная жидкость закипает, образуются пары, препятствующие передаче давления - педаль просто "провалится", и авто не остановится вовремя. При том особенно опасно, что такое случается именно при экстренном торможении.

Еще одна проблема - коррозия. Влага в тормозной системе приводит к ржавчине на деталях: в цилиндрах, трубках и тому подобное. Все это может завершиться критическими последствиями: или вы вдруг останетесь без тормозов, или колесо заклинит, и даже с эвакуатором будут проблемы.

К тому же старая "тормозуха", насыщенная влагой, зимой густеет. Из-за этого электронные системы (антиблокировочная, стабилизации, контроля потери сцепления) могут работать с задержкой или не будут работать вовсе.

Фото: в зависимости от типа продукта и рекомендаций автопроизводителя тормозную жидкость следует заменять каждые 1-3 года (bosch.ua)

Когда пора менять тормозную жидкость

Самая большая опасность изношенной тормозной жидкости - в ее коварстве: она стареет незаметно. Видимые признаки, к сожалению, появляются только тогда, когда уже поздно - тормоза отказывают.

Поэтому самое надежное решение - не ждать сигналов, а придерживаться регламента замены, который указывает производитель авто. Обычно это каждые 2-3 года. Если же невозможно проверить, когда в последний раз жидкость менялась, обращайте внимание на косвенные сигналы:

Осадок и грязь в бачке. Если на стенках резервуара заметен налет, а на дне есть осадок - это уже тревожный признак. Это остатки изношенных уплотнений, следы коррозии и разложения самой жидкости. И они означают, что жидкость давно в эксплуатации.

Если на стенках резервуара заметен налет, а на дне есть осадок - это уже тревожный признак. Это остатки изношенных уплотнений, следы коррозии и разложения самой жидкости. И они означают, что жидкость давно в эксплуатации. Следы утечки. Если заметны подтеки на внутренней стороне колес или вблизи тормозных трубок и цилиндров - старая жидкость уже натворила для вас проблем. Вероятно, коррозия съела металл и вам предстоит ремонт. Вместе с которым вы поменяете и жидкость.

Если заметны подтеки на внутренней стороне колес или вблизи тормозных трубок и цилиндров - старая жидкость уже натворила для вас проблем. Вероятно, коррозия съела металл и вам предстоит ремонт. Вместе с которым вы поменяете и жидкость. Жесткое нажатие педали зимой. Если педаль тормоза на морозе нажимается туго, это признак того, что жидкость загустела - и это следствие ее старения. Особенно ярко этот эффект проявляется при температурах ниже -15 °C.

Если педаль тормоза на морозе нажимается туго, это признак того, что жидкость загустела - и это следствие ее старения. Особенно ярко этот эффект проявляется при температурах ниже -15 °C. Показания тестера тормозной жидкости. Общедоступные устройства для проверки жидкости определяют лишь содержание влаги, игнорируя другие параметры. Да и вообще принцип действия (замер электропроводности) не всегда дает точный результат. Профессиональные тестеры имеют более широкие возможности.

Общедоступные устройства для проверки жидкости определяют лишь содержание влаги, игнорируя другие параметры. Да и вообще принцип действия (замер электропроводности) не всегда дает точный результат. Профессиональные тестеры имеют более широкие возможности. Машина приобретена с рук. В таком случае желательно заменить все технические жидкости, особенно тормозную. Однако для современных авто со многими системами безопасности такая процедура будет недешевой. Поэтому для машины, недавно прибывшей из-за границы, можно поискать сервисную историю в базах дилеров на ее родине.

Вывод

Даже такая супернадежная система как тормозная будет безопасной только при условии ее регулярного обслуживания. Не забывайте о рекомендациях производителя, и уделяйте внимание не только тем узлам, которые вызывают беспокойство или создают проблемы.

Ведь именно профилактика - залог безопасности и надежной работы машины, особенно если она имеет несколько сотен тысяч километров за кормой.