5 сигналів, що час міняти гальмівну рідину в машині

Не всі здогадуються, що витратні деталі - це не тільки метал і гума, а й рідини. Від того, наскільки вчасно власник буде заміняти гальмівну рідину, залежить надійність гальм і безпека поїздок в цілому.
Про те, як довго зношується гальмівна рідина і як не пропустити строк її заміни, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Гальмівна рідина передає тиск від педалі до гальмівних колодок на кожному колесі, вона свого роду важіль - продовження педалі. Відтак, якщо рідина втратила свої властивості, зусилля від педалі не досягне коліс, і з гальмуванням будуть проблеми.
А у сучасних авто це ще й ризик втратити підтримку електронних систем безпеки - таких як ABS, ESP тощо, бо вони залежать від функціонування гальм.
Сучасні гальмівні рідини, маючи в основі гліколь, відрізняються суттєвим недоліком: вони активно поглинають вологу з навколишнього середовища. Тому з часом рідина накопичує у собі воду (навіть без протікань у системі!).
Уже за рік вміст вологи у "тормозусі" може сягати 2%, а через два роки - до 3,5%. Цього достатньо, аби температура її кипіння впала вдвічі.
А коли гальмівна рідина закипає, утворюються пари, що перешкоджають передачі тиску - педаль просто "провалиться", і авто не зупиниться вчасно. При тому особливо небезпечно, що таке трапляється саме під час екстреного гальмування.
Ще одна проблема - корозія. Волога у гальмівної системи призводить до іржі на деталях: в циліндрах, трубках тощо. Усе це може завершитися критичними наслідками: або ви раптом залишитесь без гальм, або колесо заклинить, і навіть з евакуатором будуть проблеми.
До того ж стара "тормозуха", насичена вологою, взимку густішає. Через це електронні системи (антиблокувальна, стабілізації, контролю втрати зчеплення) можуть працювати із затримкою або не працюватимуть зовсім.
Фото: в залежності від типу продукту і рекомендацій автовиробника гальмівну рідину слід замінювати кожні 1-3 роки (bosch.ua)
Найбільша небезпека зношеної гальмівної рідини - у її підступності: вона старіє непомітно. Видимі ознаки, на жаль, з’являються лише тоді, коли вже пізно - гальма відмовляють.
Тож найнадійніше рішення - не чекати сигналів, а дотримуватися регламенту заміни, який вказує виробник авто. Зазвичай це кожні 2-3 роки. Якщо ж неможливо перевірити, коли востаннє рідина мінялась, звертайте увагу на непрямі сигнали:
Навіть така супернадійна система як гальмівна буде безпечною лише за умови її регулярного обслуговування. Не забувайте про рекомендації виробника, і приділяйте увагу не лише тим вузлам, що викликають занепокоєння чи створюють проблеми.
Адже саме профілактика - запорука безпеки і надійної роботи машини, особливо якщо вона має кількасот тисяч кілометрів за кормою.
Також у наших публікаціях нещодавно йшлося про те, чому в спеку трапляється більше ДТП.
А про те, як самостійно перевіряти гальма автомобіля, ми розповідали в нашому окремому матеріалі.
При підготовці статті були використані матеріали Bosch, Autobild та L`Automobile