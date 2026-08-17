CHERY в Украине: 20 лет движения вперед

17 августа CHERY отмечает 20 лет официального присутствия в Украине – юбилей, который стал символом долгосрочного сотрудничества с украинскими клиентами, партнерами и дилерской сетью.

За эти годы бренд прошел поразительную трансформацию: от первых моделей до современных технологических кроссоверов нового поколения. CHERY последовательно инвестировала в собственные исследования, инженерные разработки и расширение мирового сотрудничества.

Сегодня компания является одним из самых мощных автопроизводителей, развивает собственные научно-исследовательские центры по всему миру, сотрудничает с ведущими инженерами автомобильной отрасли и создает автомобили, успешно конкурирующие на международных рынках.

Украина стала важной частью этой истории.

Официальный дистрибьютор автомобильного концерна Chery Automobile в Украине, компания "СИ ЭЙ Автомотив", на протяжении двадцати лет последовательно развивает бренд, поддерживает высокие стандарты сервиса и формирует современную клиентскую экосистему.

За двадцать лет тысячи украинских семей выбрали CHERY в качестве автомобиля для повседневной жизни, путешествий, работы и новых открытий. За это время было реализовано более 90 000 автомобилей.

Вместе с клиентами рос и бренд: расширялась дилерская сеть, совершенствовались стандарты сервиса, внедрялись новые цифровые решения и программы поддержки владельцев автомобилей.

В настоящее время официальная сеть CHERY в Украине насчитывает 39 дилерских предприятий и филиалов, которые обеспечивают клиентам высокий уровень обслуживания и поддержки, включая круглосуточный CHERY АСИСТАНС.

За двадцать лет присутствия на украинском рынке автомобили CHERY пополнили корпоративные автопарки многих известных компаний, госструктур и перевозчиков.

Сегодня модельный ряд CHERY олицетворяет новый этап развития бренда. Флагманские кроссоверы семейства TIGGO сочетают выразительный дизайн, передовые системы безопасности, интеллектуальные технологии, высокий уровень комфорта и современные силовые установки, в том числе гибридные.

Это автомобили, созданные в соответствии с глобальными стандартами качества и ожиданиями самых требовательных клиентов, внедряя главную концепцию бренда - забота о семье "Chery Family care" с учетом различных семейных потребностей и сценариев использования авто и качественного обслуживания клиентов, чтобы сделать пользование автомобилем удобным и беззаботным.

Даже в сложные для страны времена CHERY продолжала работать в Украине, обеспечивая бесперебойную поддержку владельцев автомобилей, развитие дилерской сети, поставки новых моделей, оригинальных запасных частей и гарантийное обслуживание.

Это стало еще одним доказательством долгосрочных намерений бренда быть надежным партнером для украинских автомобилистов.

"Для нас двадцать лет в Украине – это гораздо больше, чем юбилей. Это история доверия, которую мы создавали вместе с нашими клиентами, дилерами и партнерами. Мы искренне благодарны каждому, кто стал частью этой истории. Впереди – новые модели, новые технологии и новые возможности", – отмечает официальный дистрибьютор CHERY в Украине.

"Мы будем и дальше инвестировать в развитие бренда в Украине, чтобы предлагать украинцам автомобили мирового уровня и сервис, превосходящий ожидания", – добавили в компании.

Мир автомобильной индустрии стремительно изменяется. Цифровые экосистемы, автономные технологии и новые стандарты мобильности определяют будущее отрасли.

CHERY уже сегодня активно формирует это будущее, инвестируя в собственные платформы, инновационные силовые установки, искусственный интеллект и развитие экологичного транспорта.

CHERY занимает первое место среди автопроизводителей в рейтинге "Kantar BrandZ Chinese Global Brand Builders" (рейтинг успешно развивающихся китайских брендов на мировом рынке), удерживая позиции в этом списке уже девять лет подряд.

Украинские потребители все чаще выбирают автомобили, сочетающие современный дизайн, высокий уровень оснащения и разумную стоимость владения.

От первого экономичного внедорожника для молодой семьи до более совершенной модели с технологиями Chery Super Hybrid (Чери Супер Гибрид) для растущей семьи или флагмана для более широкого круга потребностей.

Именно поэтому CHERY продолжает расширять свое присутствие на украинском рынке, предлагая модели, отвечающие современным требованиям безопасности, технологичности и комфорта.

В честь 20-летия бренда в Украине в течение года клиентов будут ждать специальные юбилейные предложения, праздничные мероприятия, презентации новых моделей и ряд проектов, призванных поблагодарить всех, кто в течение этих лет был рядом с CHERY.

Двадцать лет – это только начало великой истории. CHERY продолжает двигаться вперед, открывая новые горизонты инноваций и мобильности вместе с Украиной.