CHERY в Україні: 20 років руху вперед

17 серпня CHERY відзначає 20 років офіційної присутності в Україні – ювілей, який став символом довготривалої співпраці з українськими клієнтами, партнерами та дилерською мережею.

За ці роки бренд пройшов вражаючу трансформацію: від перших моделей до сучасних технологічних кросоверів нового покоління. CHERY послідовно інвестувала у власні дослідження, інженерні розробки та розширення світового співробітництва.

Сьогодні компанія є одним із найпотужніших автовиробників, розвиває власні науково-дослідні центри по всьому світу, співпрацює з провідними інженерами автомобільної галузі та створює автомобілі, які успішно конкурують на міжнародних ринках.

Україна стала важливою частиною цієї історії.

Офіційний дистриб'ютор автомобільного концерну Chery Automobile в Україні, компанія "СІ ЕЙ Автомотів", впродовж двадцяти років, послідовно розвиває бренд, підтримує високі стандарти сервісу та формує сучасну клієнтську екосистему.

За двадцять років тисячі українських родин обрали CHERY як автомобіль для щоденного життя, подорожей, роботи та нових відкриттів. За цей час було реалізовано понад 90 000 автомобілів.

Разом із клієнтами зростав і бренд: розширювалася дилерська мережа, удосконалювалися стандарти сервісу, впроваджувалися нові цифрові рішення та сучасні програми підтримки власників автомобілів.

Наразі офіційна мережа CHERY в Україні налічує 39 дилерських підприємств та філіалів, які забезпечують клієнтам високий рівень обслуговування та підтримки, включно з цілодобовою CHERY АСИСТАНС.

За двадцять років присутності на українському ринку, автомобілі CHERY поповнили корпоративні автопарки багатьох відомих компаній, держструктур та перевізників.

Сьогодні модельний ряд CHERY уособлює новий етап розвитку бренду. Флагманські кросовери сімейства TIGGO поєднують виразний дизайн, передові системи безпеки, інтелектуальні технології, високий рівень комфорту та сучасні силові установки, зокрема гібридні.

Це автомобілі, створені відповідно до глобальних стандартів якості та очікувань найвимогливіших клієнтів, впроваджуючи головну концепцію бренду - турбота про родину "Chery Family care" з урахуванням різноманітних сімейних потреб і сценаріїв використання авто та якісного обслуговування клієнтів, щоб зробити користування автомобілем зручним та безтурботним.

Навіть у найскладніші для країни часи CHERY продовжувала працювати в Україні, забезпечуючи безперебійну підтримку власників автомобілів, розвиток дилерської мережі, постачання нових моделей, оригінальних запасних частин та гарантійне обслуговування.

Це стало ще одним підтвердженням довгострокових намірів бренду бути надійним партнером для українських автомобілістів.

"Для нас двадцять років в Україні - це значно більше, ніж ювілей. Це історія довіри, яку ми створювали разом із нашими клієнтами, дилерами та партнерами. Ми щиро вдячні кожному, хто став частиною цієї історії. Попереду – нові моделі, нові технології та нові можливості", – зазначає офіційний дистриб'ютор CHERY в Україні.

"Ми й надалі інвестуватимемо у розвиток бренду в Україні, щоб пропонувати українцям автомобілі світового рівня та сервіс, який перевершує очікування", – додали у компанії.

Світ автомобільної індустрії стрімко змінюється. Цифрові екосистеми, автономні технології та нові стандарти мобільності визначають майбутнє галузі.

CHERY вже сьогодні активно формує це майбутнє, інвестуючи у власні платформи, інноваційні силові установки, штучний інтелект та розвиток екологічного транспорту.

CHERY посідає перше місце серед автовиробників у рейтингу "Kantar BrandZ Chinese Global Brand Builders" (рейтинг китайських брендів, що успішно розвиваються на світовому ринку), утримуючи позиції в цьому списку вже дев’ять років поспіль.

Українські споживачі дедалі частіше обирають автомобілі, які поєднують сучасний дизайн, високий рівень оснащення та розумну вартість володіння.

Від першого економічного позашляховика для молодої сім’ї до більш досконалої моделі з технологіями Chery Super Hybrid (Чері Супер Гібрид) для родини, що зростає, чи флагмана для ширшого кола потреб.

Саме тому CHERY продовжує розширювати свою присутність на українському ринку, пропонуючи моделі, що відповідають сучасним вимогам безпеки, технологічності та комфорту.

На честь 20-річчя бренду в Україні протягом року на клієнтів чекатимуть спеціальні ювілейні пропозиції, святкові заходи, презентації нових моделей та низка проєктів, покликаних подякувати всім, хто протягом цих років був поруч із CHERY.

Двадцять років - це лише початок великої історії. CHERY продовжує рухатися вперед, відкриваючи нові горизонти інновацій та мобільності разом з Україною.