Сколько авто на самом деле в Украине? Почему точные данные не называют и какие могут быть последствия

Сколько всего автомобилей в стране

Абсолютно точную цифру машин, имеющихся в Украине, назвать невозможно, и на то есть несколько причин. Во-первых, в условиях военного времени доступ к данным статистики и их распространение в определенной степени ограничены.

Во-вторых, в нашей стране нет практики непременно снимать старую машину с учета. А значит, в любую статистику входят десятки, если не сотни тысяч машин советского периода, которые в реальности давно уже отправились на переплавку или просто сгнили.

Но некоторые цифры все равно известны. Например, заместитель начальника Главного сервисного центра МВД по вопросам внедрения цифровых инноваций Дмитрий Сирак год назад сообщал, что в марте 2024 года на учете находилось 13,16 млн транспортных средств, из которых 9,8 млн легковые.

Если соотнести эту цифру с последним довоенным (конец 2021 г.) показателем - 10,2 млн единиц, из которых 8,8 млн легковых, и оценочным путем выведенную цифру конца 2022-го в 9 миллионов легковушек, то получается, что легковой автопарк вырос примерно на миллион.

Однако мы бы не были так уверены относительно такой прибавки. Ведь тысячи и тысячи украинских автомобилей были уничтожены в течение нескольких лет боевых действий, и вряд ли владельцы спешили в сервисные центры снимать свои разорванные взрывами машины с учета.

Но с уверенностью можно говорить, что на сегодня в Украине есть не менее 9 миллионов легковых авто, которые находятся в более-менее активной эксплуатации.

9 млн авто - это хорошо или плохо?

Если привести определенные 9,0 млн машин к довоенной численности населения, получится, что на каждую тысячу жителей в стране приходится около 250 автомобилей.

Сам по себе показатель неплохой, но явно скромнее более богатых стран мира - там соотношение порядка 500 машин на тысячу граждан. Однако если принять во внимание развитую систему общественного транспорта в Украине, картина вырисовывается не такая уж и печальная: население все равно имеет доступ к тому или иному транспорту.

Фото: автопарк страны пополняется не за счет новых машин, а в основном за счет подержанных (gettyimages.com)

Что означает количество машин в стране

С одной стороны, большое количество семейных автомобилей в стране - это положительный признак. Именно поэтому развитые страны активно поощряют развитие как собственного автопрома, так и всей инфраструктуры, связанной с автомобилями.

Автомобили постоянно используют топливо и масла, что стимулирует работу нефтеперерабатывающей отрасли и торговли.

Регулярная потребность в ремонте и запчастях способствует развитию бизнеса и промышленности - СТО, автомойки, магазины автотоваров, кафе у дорог - это дополнительные поступления в местные и государственный бюджеты.

Владельцы авто платят транспортные налоги, которые используются для поддержания дорожной инфраструктуры, важной для всего населения.

Наличие личного авто способствует активному обороту средств: сбережения не лежат без дела, а используются для приобретения товаров и услуг, связанных с автомобилями.

Автомобиль имеет социальную ценность, важную для государства - он символизирует свободу, служит для отдыха, способствует эмоциональному благополучию. Люди, которые могут качественно проводить досуг, менее склонны к социальному недовольству.

Но медаль тотальной автомобилизации имеет и обратную, негативную сторону. Известная мировая тенденция - в крупных городах все чаще принимаются меры для ограничения количества частного транспорта:

Чрезмерная концентрация машин снижает качество жизни: пробки, дефицит мест для парковки, проблемы в логистике.

Большое количество авто в городах может вызвать социальное напряжение.

Граждане, которые много времени проводят за рулем, меньше двигаются, что приводит к проблемам со здоровьем, в частности из-за недостатка физической активности.

Хотя транспорт не является главным источником глобального загрязнения, в мегаполисах именно автомобили вызывают до 70-90% всех вредных выбросов в воздух.

Вывод

Похоже на то, что количество автомобилей в Украине в ближайшие годы останется как минимум на нынешнем уровне, а то и будет расти. Даже если помимо импорта новых машин, останется доминирующим ввоз подержанных авто из Европы и Америки, подвижной состав будет и дальше омолаживаться.

На этом фоне владельцы подержанных иномарок будут использовать их существенно чаще, чем старые машины, которые в основном стояли в гаражах, бессмысленно пополняя статистику. И это тоже хорошо, в том числе и с точки зрения экономики.