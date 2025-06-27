Скільки авто насправді в Україні? Чому точні дані не називають і які можуть бути наслідки

Кількість легкових авто на душу населення - показник благополуччя; а ще знання повноти автопарку потрібне для правильного управління життям країни. Про що говорить кількість легковиків в Україні?
Про те, як рахують автомобілі і що означає їхня кількість, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Абсолютно точну цифру машин, наявних в Україні, назвати неможливо, і на те є кілька причин. По-перше, в умовах воєнного часу доступ до даних статистики та їхнє поширення певною мірою обмежені.
По-друге, в нашій країні немає практики неодмінно знімати стару машину з обліку. А значить, до будь-якої статистики входять десятки, якщо не сотні тисяч машин радянського періоду, які в реальності давно вже відправились на переплавку чи просто згнили.
Але деякі цифри все одно відомі. Наприклад, заступник начальника Головного сервісного центру МВС із питань впровадження цифрових інновацій Дмитро Сірак рік тому повідомляв, що в березні 2024 року на обліку перебувало 13,16 млн транспортних засобів, з яких 9,8 млн - легкових.
Якщо співвіднести цю цифру з останнім довоєнним (кінець 2021 р.) показником - 10,2 млн одиниць, з яких 8,8 млн легкових, і оціночним шляхом виведену цифру кінця 2022-го в 9 мільйонів легковиків, то виходить, що легковий автопарк виріс приблизно на мільйон.
Проте ми б не були такі впевнені щодо такої прибавки. Адже тисячі і тисячі українських автомобілів були знищені протягом кількох років бойових дій, і навряд чи власники поспішали у сервісні центри знімати свої пошматовані вибухами автівки з обліку.
Але з впевненістю можна казати, що на сьогодні в Україні є не менше 9 мільйонів легкових авто, які перебувають в більш-менш активній експлуатації.
Коли привести визначені 9,0 млн машин до довоєнної кількості населення, вийде, що на кожну тисячу жителів в країні припадає близько 250 автомобілів.
Сам по собі показник непоганий, але явно скромніший за більш багаті країни світу – там співвідношення порядку 500 машин на тисячу громадян. Проте якщо взяти до уваги розвинену систему громадського транспорту в Україні, картина вимальовується не така вже і сумна: населення все одно має доступ до того чи іншого транспорту.
Фото: автопарк країни поповнюється не за рахунок нових машин, а здебільшого за рахунок вживаних (gettyimages.com)
З одного боку, велика кількість сімейних автівок у країні - це позитивна ознака. Саме тому розвинені країни активно заохочують розвиток як власного автопрому, так і всієї інфраструктури, пов’язаної з автомобілями.
Але медаль тотальної автомобілізації має і зворотну, негативну сторону. Відома світова тенденція - у великих містах дедалі частіше вживаються заходи для обмеження кількості приватного транспорту:
Схоже на те, що кількість автомобілів в Україні найближчими роками залишиться як мінімум на нинішньому рівні, а то й зростатиме. Навіть якщо крім імпорту нових машин, залишиться домінуючим ввезення вживаних авто з Європи і Америки, рухомий склад буде й надалі омолоджуватись.
На цьому фоні власники вживаних іномарок будуть використовуватись їх суттєво частіше, ніж старі машини, які здебільшого стояли в гаражах, безглуздо поповнюючи статистику. І це теж добре, у тому числі і з точки зору економіки.
Також у наших публікаціях нещодавно ми розповідали, де краще купувати вживаний автомобіль і які існують варіанти покупки.
А про те, як самостійно перевіряти гальма автомобіля, ми розповідали в нашому окремому матеріалі.
При підготовці статті були використані матеріали ГСЦ МВС та Єдиного державного реєстру транспортних засобів.