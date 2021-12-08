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Добавить мощность по воздуху: Volvo предложила для своих электрокаров обновление в стиле Tesla

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Среда 08 декабря 2021 08:40
Добавить мощность по воздуху: Volvo предложила для своих электрокаров обновление в стиле Tesla Фото: Polestar 2 (media.polestar.com)
Автор: Константин Широкун

Для электрического седана Polestar 2, выпускаемого компанией Volvo, стало доступно обновление софта. Новая прошивка позволяет получить ощутимую прибавку мощности и крутящего момента.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Обновление программного обеспечения можно загрузить через веб-магазин Polestar Extras и установить полностью удаленно. В результате "прокачки" Polestar 2 получает прибавку в производительности на уровне 67 л.с. мощности и 20 Нм максимального крутящего момента. А время разгона от 0 до 100 км/ч сокращается на 0,3 секунды, до 4,4 секунды.

Генеральный директор Polestar Томас Ингенлат отмечает, что данное обновление должно подчеркнуть возможности обновления машин по "воздуху" в ближайшем будущем.

Добавить мощность по воздуху: Volvo предложила для своих электрокаров обновление в стиле Tesla

При этом шведский автопроизводитель не сообщает о том, как новая прошивка влияет на запас хода, а также ресурс батареи. Обновление электрического седана доступно в таких странах, как Австрия, Дания, Финляндия, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Швейцария и Великобритания. За все приходится платить – цена такого удаленного "чип-тюнинга" - около 1000 евро, но она может отличаться от рынка к рынку.

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