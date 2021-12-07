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Удлинить и сделать дороже: Bentley работает над идеальным роскошным внедрожником

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Вторник 07 декабря 2021 09:05
Удлинить и сделать дороже: Bentley работает над идеальным роскошным внедрожником Фото: Bentley Bentyga EWB (carscoops.com)
Автор: Константин Широкун

Bentley тестирует длиннобазную версию внедорожника Bentayga. Британский люксовый бренд готовит автомобиль с максимальным комфортом для пассажиров заднего ряда.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.

Опытный образец оклеен камуфляжем с логотипом Bentley Beyond 100, который последний раз появлялся на моделях британской марки в 2020 году. Фото иллюстрируют, что длина машины увеличена за счет вставки в зоне задних пассажиров, потому и задние двери выглядят крупнее.

Удлинить и сделать дороже: Bentley работает над идеальным роскошным внедрожником

По аналогии с другими моделями марки, длиннобазный кроссовер получит название Bentayga EWB. Несмотря на увеличившуюся вместительность пассажирского отсека, появления семиместной версии британского кроссовера ждать не стоит. Ожидается, что главными рынками для новинки станут Китай, Индия и США.

Удлинить и сделать дороже: Bentley работает над идеальным роскошным внедрожником

Ожидается, что под капотом удлиненной версии Bentayga окажется флагманский бензиновый 12-цилиндровый силовой агрегат. В свете последних экологических трендов, также стоит ожидать появления плагин-гибридной версии кроссовера. Официальная премьера Bentley Bentayga EWB должна состояться в первом квартале следующего года.

Ранее мы писали, что Lexus в необычной форме показал свой первый электрический кроссовер. Джерман Барнс создал трехмерную скульптурную копию концепт-кара Lexus LF-Z.

Также сообщалось, что Toyota попросила помощи у китайцев. В конце следующего года Toyota запустит в продажу на китайском рынке компактный электрический седан.

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