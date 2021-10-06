Для здоровой улыбки: в Porsche создали необычное стоматологическое кресло

Дизайнеры из Studio F.A. Porsche занимаются самыми разнообразными проектами – от очков и шариковых ручек до зданий. И немецкие специалисты умеют удивлять. Их новый проект – стоматологическая установка Morita Signo T500.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт дизайн-студии F.A. Porsche.

В профессиональной стоматологической установке воплощены дизайнерские ценности и стиль Porsche. Дизайнеры Studio F.A. Porsche работали совместно с инженерами Morita, японской компании, одним из мировых лидеров по производству точного стоматологического и медицинского оборудования.

В новом продукте дизайнеры Studio F.A. Porsche сделали акцент на визуальной эстетике аппарата. Они убеждены, что эффектный вид установки поможет пациентам избавиться от страха оказаться в кресле. Это достигается с помощью концепции, которую в Porsche называют "Чистая точность". Используя эту методологию, команда работала над достижением функциональной симметрии станции.

Станция также позволяет врачу выполнять свои обязанности практически под любым углом, включая работу сидя или стоя. Все модульные элементы рабочей станции полностью мобильны и могут перемещаться вокруг пациента.

Еще одна хитрость, к которой обратились дизайнеры, - это попытка спрятать все стоматологические инструменты за спиной пациента, чтобы как можно меньше его нервировать.

Всего предложено пять комплектаций кресла. Максимальная комплектация кресла со всем оборудованием оценена как хороший подержанный Porsche. В Германии за установку в сборе просят около 36 000 евро.

Напомним, дизайнеры MG создали необычный электромобиль-трансформер. Он создан по случаю трехлетия лондонской студии SAIC Design.

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