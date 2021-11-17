Для спорта и холодильников: Porsche показала сразу две новые версии электромобиля Taycan

Компания Porsche представила городскую версию универсала Taycan Sport Turismo без внедорожного обвеса. Также теперь и для лифтбэка, и для универсала доступно исполнение GTS, которое займет место в иерархии компании между Taycan 4 и Turbo.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

В Porsche версию GTS называют оптимальным сочетанием производительности и роскоши. Taycan GTS выдает 590 л.с. Независимо от типа кузова, модель разгоняется с места до 100 км/ч за 3,6 секунды.

Тяговой батареи Performance Plus емкостью 93,4 кВт·ч должно хватать ориентировочно на 400 км пробега. Taycan GTS на фирменных быстрых зарядках могут заряжаться от 5 до 80 процентов всего за 23 минуты.

На сегодняшний день в Украине установлена одна такая зарядная станция, услуги которой для владельцев Taycan бесплатны. Именно на ней мы заряжались в ходе тест-драйва РБК-Украина Авто электрического Porsche Taycan 4S.

Подвеска позаимствована у Taycan Turbo. В стандартной комплектации новинка оснащается адаптивной пневматической подвеской. Технология моментального распределения крутящего момента также входит в стандартную комплектацию, как и пакет Sport Chrono и многофункциональное рулевое колесо GT.

Красные шестипоршневые передние и четырехпоршневые задние тормозные суппорты были позаимствованы у Taycan 4S. Но в отличие от 4S, на новинке уставлены тормозные диски увеличенного диаметра. Они также получили покрытие из карбида вольфрама. Карбон-керамические тормоза доступны в качестве опции.

Не обошли дизайнеры стороной и колесные диски. По умолчанию машина обута в 20-дюймовые колеса Taycan Turbo S Aero Design с эксклюзивной матовой черной отделкой. 21-дюймовые колеса RS Spyder Design доступны в качестве опции.

Porsche Taycan GTS Sport Turismo почти неотличим от универсала в кроссоверном обличье. Среди видимых отличий – окрашенный в цвет кузова задний спойлер, а также отсутствующие накладки на колесных арках. Клиренс также немного уменьшился.

Sport Turismo также сохранил стеклянную крышу и специальные проушины для крепления велосипедной стойки в задней части автомобиля. Рейлинги на крыше и совершенно новая панорамная крыша с регулируемым освещением, позволяющая регулировать прозрачность стекла, будут доступны в качестве опции.

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