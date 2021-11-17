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Volkswagen обновил кроссовер на шасси бестселлера Golf

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Среда 17 ноября 2021 12:42
Volkswagen обновил кроссовер на шасси бестселлера Golf Фото: Volkswagen T-Roc (autocar.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Кроссовер Volkswagen T-Roc обновился. Рестайлинговый автомобиль должен появиться в европейских автосалонах компании во втором квартале следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autocar.

Спереди T-Roc получил новые фары, соединенные полосой дневных ходовых огней, а также вертикальные противотуманные фары. В топовых комплектациях для кроссовера теперь доступен диодный адаптивный матричный свет.

Volkswagen обновил кроссовер на шасси бестселлера GolfОбновленные задние фонари получили тонировку и новое наполнение. Как и прежде, для машины доступна широкая линейка колесных дисков размерностью от 16 до 19 дюймов, но их дизайн существенно пересмотрен. Спортивную версию T-Roc R можно отличить по спортивному обвесу, тонированным фарам, 18-дюймовым легкосплавным дискам Jerez, серебристым корпусам наружных зеркал, спойлеру пятой двери и выхлопной системе Akrapovic.

Volkswagen обновил кроссовер на шасси бестселлера GolfСреди ключевых изменений интерьера – новое мягкое торпедо soft-touch, 8-дюймовая цифровая приборная панель, а также увеличенный до 9,2 дюйма дисплей мультимедиа. Для новинки также опционально доступен руль с сенсорными органами управления, как на Tiguan.

Volkswagen обновил кроссовер на шасси бестселлера GolfКроссовер получил новую систему IQ.Drive Travel Assist, которая объединила в себе адаптивный круиз-контроль и ассистент удержания в полосе. Линейка моторов осталась прежней.

Базовый Volkswagen T-Roc оснащен 1,0-литровым трехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 110 л.с. 1,5-литровый бензиновый двигатель развивает 150 л.с. Также доступен 190-сильный мотор TSI объемом 2,0 литра с системой полного привода 4Motion.

Volkswagen обновил кроссовер на шасси бестселлера GolfНе забыты и дизельные двигатели. 2,0-литровый турбодизель в зависимости от настроек развивает 115, или 150 л.с. Заряженный T-Roc R приводится в движение 2,0-литровым четырехцилиндровым бензиновым мотором мощностью 296 л.с.

Ранее мы писали, что Porsche показала сразу две новые версии электромобиля Taycan. Главной новинкой стал универсал Taycan Sport Turismo без внедорожного обвеса.

Также сообщалось, что флагманский электромобиль Mercedes-Benz EQS показал рекордный запас хода. Электрическому седану под силу преодолеть 679 км.

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