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Volkswagen оновив кросовер на шасі бестселера Golf

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Середа 17 листопада 2021 12:42
Volkswagen оновив кросовер на шасі бестселера Golf Фото: Volkswagen T-Roc (autocar.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Кросовер Volkswagen T-Roc оновився. Рестайлінговий автомобіль повинен з'явитися в європейських автосалонах компанії в другому кварталі наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autocar.

Спереду T-Roc отримав нові фари, з'єднані смугою денних ходових вогнів, а також вертикальні протитуманні фари. У топових комплектаціях для кросовера тепер доступний діодний адаптивний матричний світло.

Volkswagen оновив кросовер на шасі бестселера GolfОновлені задні ліхтарі отримали тонування і нове наповнення. Як і раніше, для машини доступна широка лінійка колісних дисків розмірністю від 16 до 19 дюймів, але їх дизайн істотно переглянутий. Спортивну версію T-Roc R можна відрізнити за спортивним обвісом, тонованим фарам, 18-дюймовим легкосплавним дискам Jerez, сріблястим корпусам зовнішніх дзеркал, спойлеру п'ятої двері і вихлопній системі Akrapovic.

Volkswagen оновив кросовер на шасі бестселера GolfСеред ключових змін інтер'єру-нове м'яке торпедо soft-touch, 8-дюймова цифрова приладова панель, а також збільшений до 9,2 дюйма дисплей мультимедіа. Для новинки також опціонально доступне кермо з сенсорними органами управління, як на Tiguan.

Volkswagen оновив кросовер на шасі бестселера GolfКросовер отримав нову систему IQ.Drive Travel Assist, яка об'єднала в собі адаптивний круїз-контроль і Асистент утримання в смузі. Лінійка моторів залишилася колишньою.

Базовий Volkswagen T-Roc оснащений 1,0-літровим трициліндровим двигуном з турбонаддувом потужністю 110 к.с. 1,5-літровий бензиновий двигун розвиває 150 к.с. також доступний 190-сильний мотор TSI об'ємом 2,0 літра з системою повного приводу 4Motion.

Volkswagen оновив кросовер на шасі бестселера GolfНе забуті й дизельні двигуни. 2,0-літровий турбодизель в залежності від налаштувань розвиває 115 або 150 к.с. заряджений T-Roc R приводиться в рух 2,0-літровим чотирициліндровим бензиновим мотором потужністю 296 к.с.

Раніше ми писали, що Porsche показала відразу дві нові версії електромобіля Taycan. Головною новинкою став Універсал Taycan Sport Turismo без позашляхового обважування.

Також повідомлялося, що флагманський електромобіль Mercedes-Benz EQS показав рекордний запас ходу. Електричному седану під силу подолати 679 км.

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