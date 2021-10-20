ru ua
Ср, 20 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Toyota сдалась: компания инвестирует 3,4 млрд долларов в производство батарей для электромобилей

Новина українською →
Среда 20 октября 2021 12:02
Toyota сдалась: компания инвестирует 3,4 млрд долларов в производство батарей для электромобилей Фото: Toyota Prius Prime (pressroom.toyota.com)
Автор: Константин Широкун

Toyota объявила, что инвестирует 3,4 миллиарда долларов (380 миллиардов йен) в развитие автомобильных аккумуляторов до 2030 года. Эти деньги пойдут на разработку и производство тяговых батарей для электромобилей, хотя первоначально компания сфокусируется на батареях для гибридов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Toyota.

"Эти инвестиции помогут сделать электрокары и гибриды более доступными для автомобилистов во всем мире. Привлечение средств также должно в дальнейшем сократить выбросы углерода и создать новые рабочие места", - сказал Тед Огава, генеральный директор Toyota North America.

Инвестиции являются частью пакета инвестиций в размере 13,5 миллиардов долларов, которые предназначены для покрытия глобального бюджета Toyota на разработку аккумуляторов.

Toyota сдалась: компания инвестирует 3,4 млрд долларов в производство батарей для электромобилейЧасть из 3,4 миллиарда долларов пойдет на создание новой компании, которой поручено построить в стране завод по производству автомобильных аккумуляторов. Планируется, что производство будет запущено в 2025 году. Штат новой компании превысит 1750 человек.

Недавно Toyota подверглась критике за свою лоббистскую деятельность, которую некоторые инвесторы сочли регрессивной. Автопроизводитель больше сосредоточился на разработке гибридных и водородных технологий. Тем не менее, к 2030 году компания планирует выпустить до 2 миллионов машин на топливных элементах и к 2025 году иметь в своей продуктовой линейке 15 электромобилей.

Ранее мы писали, что запуск Tesla Cybertruck снова откладывается. Цифровой гигант убрал с сайта информацию о ценах долгожданного пикапа Tesla Cybertruck.

Напомним, что Jeep в Украине сменил импортера. В следующем году компанию Jeep на украинском рынке ждут серьезные перемены.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения