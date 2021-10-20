Toyota сдалась: компания инвестирует 3,4 млрд долларов в производство батарей для электромобилей

Toyota объявила, что инвестирует 3,4 миллиарда долларов (380 миллиардов йен) в развитие автомобильных аккумуляторов до 2030 года. Эти деньги пойдут на разработку и производство тяговых батарей для электромобилей, хотя первоначально компания сфокусируется на батареях для гибридов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Toyota.

"Эти инвестиции помогут сделать электрокары и гибриды более доступными для автомобилистов во всем мире. Привлечение средств также должно в дальнейшем сократить выбросы углерода и создать новые рабочие места", - сказал Тед Огава, генеральный директор Toyota North America.

Инвестиции являются частью пакета инвестиций в размере 13,5 миллиардов долларов, которые предназначены для покрытия глобального бюджета Toyota на разработку аккумуляторов.

Часть из 3,4 миллиарда долларов пойдет на создание новой компании, которой поручено построить в стране завод по производству автомобильных аккумуляторов. Планируется, что производство будет запущено в 2025 году. Штат новой компании превысит 1750 человек.

Недавно Toyota подверглась критике за свою лоббистскую деятельность, которую некоторые инвесторы сочли регрессивной. Автопроизводитель больше сосредоточился на разработке гибридных и водородных технологий. Тем не менее, к 2030 году компания планирует выпустить до 2 миллионов машин на топливных элементах и к 2025 году иметь в своей продуктовой линейке 15 электромобилей.

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