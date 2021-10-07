Топ-менеджер Porsche: электрическому 911 быть, но о сроках говорить пока рано

Ранее в этом году генеральный директор Porsche Оливер Блум заявил, что 911 будет последней моделью, которая станет электрической, если она вообще когда-либо откажется от ДВС. Теперь же в компании не исключают появление такого спорткара.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autocar.

Блюм заявил, что концепция 911 не позволяет создать полностью электрический автомобиль из-за заднемоторной компоновки. Но глава отдела дизайна компании Майкл Мауэр оспорил это мнение, отметив, что ограничение компоновки с задним расположением двигателя не беспокоит ни дизайнеров, ни конструкторов.

Руководитель отдела дизайна Porsche убежден, что его коллег больше страшат экологические нормы будущих двигателей внутреннего сгорания. Он считает, что традиционный звук шестицилиндрового двигателя не на 100% соответствует характеру автомобиля, поскольку стиль, управляемость и характеристики также являются важными факторами, влияющими на впечатления от 911.

По мнению Мауэра, полностью электрический Porsche 911 появится не ранее 2030 года. Вероятно, в ближайшие годы свет увидит гибридный 911. Опытный гибрид заднемоторного купе был замечен на Нюрбургринге несколько месяцев назад. Текущее поколение с индексом 992, дебютировавшее в 2018 году, было спроектировано с учетом возможностей электрификации в различных вариантах, но гибридных вариантов культового купе пока представлено не было.

Намомним, в Porsche создали необычное стоматологическое кресло. В Германии за установку в сборе просят около 36 000 евро.

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